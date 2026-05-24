Trots overheerst bij KVC Westerlo in "beste seizoen ooit qua consistentie"

KVC Westerlo verloor zaterdagavond met 2-0 van Antwerp. Toch kunnen de Kemphanen terugkijken op een meer degelijk seizoen. Achteraf overheerste een tevreden gevoel bij de Kemphanen.

Westerlo leek even mee te kunnen gaan strijden om de eindwinst in de Europe Play-offs, maar moest de rol uiteindelijk toch lossen. De Kemphanen verloren hun laatste twee wedstrijden. Dat laat bij doelman Andres Jungdal toch wel een bittere nasmaak na.

Jungdal is blij met de progressie van Westerlo

"Ik ben blij met mijn seizoen, al wilden we niet op deze manier afsluiten", vertelde het sluitstuk aan Sporza. Toch ziet hij ook positieve zaken. "We zijn blij met de progressie die we gemaakt hebben, maar wilden onze twee matchen niet verliezend eindigen."

"Ik weet niet wat volgend jaar brengt, maar dat zien we wel. Ik ben hier gelukkig, maar trek nu eerst naar de nationale ploeg. Dat is iets heel moois", kijkt de Deen vooruit.

Reynolds is trots

Ook Bryan Reynolds deed zijn zegje. "Het was geen vakantiemodus, maar wel moeilijk als je weet dat je voor niets speelt", gaf de Amerikaan toe. "Maar we wilden er vol voor gaan. We krijgen helaas twee doelpunten binnen op stilstaande fases en hadden daarop beter kunnen doen, maar uiteindelijk kijken we gewoon terug op een goed seizoen."

"Het is wat mij betreft het beste seizoen dat Westerlo ooit heeft gehad qua consistentie, dus ik ben trots op iedereen", sluit hij af. Westerlo moet zich nu wapenen voor volgend seizoen, terwijl het ook spelers zal zien vertrekken. Voor onder meer Reynolds was er al de nodige interesse.