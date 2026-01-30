'Westerlo ruikt jackpot: transfer van 6 miljoen op komst?'

Lorenz Lomme
'Westerlo ruikt jackpot: transfer van 6 miljoen op komst?'
Foto: © photonews

KVC Westerlo is actief op de transfermarkt. Zowel aan in- als uitgaande zijde beweegt er wat in de Kempen. Eén speler kan op interesse rekenen vanuit Italië.

Bryan Reynolds (24) speelt een oerdegelijk seizoen bij Westerlo. De Amerikaan is de vaste rechtsachter in de Kempen en deed ook aanvallend zijn duit al in het zakje met een goal en een assist.

Italiaanse club wil Reynolds

De speler zelf sloot een transfer naar de MLS, in zijn thuisland, onlangs zeker niet uit, maar hij kan nu naar verluidt schermen met interesse uit Italië. Daar zou Sassuolo zijn oog op Reynolds laten vallen hebben en zelfs al een bod gedaan hebben.

Dat schrijft Pieter-Jan Calcoen (Het Nieuwsblad) op X. Transferexpert Sacha Tavolieri komt met meer details over de deal, die Westerlo een fraai bedrag zou kunnen opleveren.

Volgens Tavolieri mikken de Kemphanen op om en bij de 6 miljoen euro. Ze zouden een huurdeal met aankoopoptie niet zien zitten en mikken op een definitieve overstap.

Reynolds was in het verleden al eens aan de slag in Italië, bij AS Roma. Dat huurde hem eerst van FC Dallas en nam hem daarna definitief over. Na huurbeurten bij KV Kortrijk en Westerlo verkaste hij in 2023 definitief naar de Kemphanen.

