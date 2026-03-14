Club Brugge boekt krappe zege tegen Westerlo, maar grote zorgen om Vanaken

Club Brugge heeft zaterdag met 1-2 gewonnen van KVC Westerlo. Een gevleide zege, maar vooral eentje die Ivan Leko ook kopzorgen bezorgt. Hans Vanaken en Joaquin Seys vielen uit met blessures.

Westerlo en Club Brugge stonden zaterdagavond voor een duel met inzet aan beide kanten. Ivan Leko moest Brandon Mechele noodgedwongen op de bank laten starten, hij was ziek. Jorne Spileers kwam in zijn plaats. Bij Westerlo kwamen Nacho Ferri en Shunsuke Saito in de ploeg.

De thuisploeg begon meteen fel aan de wedstrijd en voerde druk naar voren op. Toch was het Club dat na vijf minuten plots op voorsprong kwam. Forbs stuurde Tzolis diep, die alleen op doel kon aflopen. Hij dribbelde doelman Jungdal en knalde het leer via de onderkant van de lat binnen.

Westerlo bleef de betere ploeg, al kon Club soms ook tegenprikken. De Kemphanen vergaten zichzelf te belonen en dat kwam hen ook duur te staan. Na 35 minuten spelen vond Sabbe een gat in de Westelse verdediging. Hij lobte de bal tot bij Tresoldi, die op fantastische wijze de voorsprong verdubbelde voor Club.

Zorgen om Vanaken en Seys bij Club

Toch moest blauw-zwart nog een flinke domper slikken. Tijdens de rust bleef Hans Vanaken binnen vanwege een contact net voor de pauze. De kapitein van Club kreeg een trap op de enkel. Vetlesen kwam in zijn plaats.

Westerlo ging in de tweede helft nog actiever op zoek naar de aansluitingstreffer. Na iets meer dan een uur voetballen kon Kimura daar via een hoekschop voor zorgen. 2-1, en Club zag af zonder Vanaken. Alsof zijn blessure nog niet erg genoeg was, viel ook Joaquin Seys uit. Hij kwam neer op het aangezicht en moest meteen vervangen worden.





De thuisploeg probeerde nog, maar kon geen tweede doelpunt meer maken. Na deze nederlaag is de strijd om de Champions' Play-offs afgelopen voor Westerlo, dat nu met 38 punten negende is in het klassement. Club doet een goede zaak en blijft in het spoor van Union. Blauw-zwart telt 60 punten.