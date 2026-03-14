Datum: 14/03/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 29
Club Brugge boekt krappe zege tegen Westerlo, maar grote zorgen om Vanaken
Brandon Morren
Brandon Morren vanuit 't Kuipje
Club Brugge boekt krappe zege tegen Westerlo, maar grote zorgen om Vanaken

Club Brugge heeft zaterdag met 1-2 gewonnen van KVC Westerlo. Een gevleide zege, maar vooral eentje die Ivan Leko ook kopzorgen bezorgt. Hans Vanaken en Joaquin Seys vielen uit met blessures.

Westerlo en Club Brugge stonden zaterdagavond voor een duel met inzet aan beide kanten. Ivan Leko moest Brandon Mechele noodgedwongen op de bank laten starten, hij was ziek. Jorne Spileers kwam in zijn plaats. Bij Westerlo kwamen Nacho Ferri en Shunsuke Saito in de ploeg.

De thuisploeg begon meteen fel aan de wedstrijd en voerde druk naar voren op. Toch was het Club dat na vijf minuten plots op voorsprong kwam. Forbs stuurde Tzolis diep, die alleen op doel kon aflopen. Hij dribbelde doelman Jungdal en knalde het leer via de onderkant van de lat binnen.

Westerlo bleef de betere ploeg, al kon Club soms ook tegenprikken. De Kemphanen vergaten zichzelf te belonen en dat kwam hen ook duur te staan. Na 35 minuten spelen vond Sabbe een gat in de Westelse verdediging. Hij lobte de bal tot bij Tresoldi, die op fantastische wijze de voorsprong verdubbelde voor Club. 

Zorgen om Vanaken en Seys bij Club

Toch moest blauw-zwart nog een flinke domper slikken. Tijdens de rust bleef Hans Vanaken binnen vanwege een contact net voor de pauze. De kapitein van Club kreeg een trap op de enkel. Vetlesen kwam in zijn plaats. 

Westerlo ging in de tweede helft nog actiever op zoek naar de aansluitingstreffer. Na iets meer dan een uur voetballen kon Kimura daar via een hoekschop voor zorgen. 2-1, en Club zag af zonder Vanaken. Alsof zijn blessure nog niet erg genoeg was, viel ook Joaquin Seys uit. Hij kwam neer op het aangezicht en moest meteen vervangen worden.

De thuisploeg probeerde nog, maar kon geen tweede doelpunt meer maken. Na deze nederlaag is de strijd om de Champions' Play-offs afgelopen voor Westerlo, dat nu met 38 punten negende is in het klassement. Club doet een goede zaak en blijft in het spoor van Union. Blauw-zwart telt 60 punten.

Opstellingen

Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas 90' 5.82 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/23 (26.1%)
Meer statistieken
Kimura Seiji 90' 6.69 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 32/42 (76.2%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/8 (12.5%)
Meer statistieken
Neustädter Roman 85' 6.36 -
  • Nauwkeurige passes: 47/49 (95.9%)
Meer statistieken
Bayram Emin 90' 6.43 -
  • Nauwkeurige passes: 72/83 (86.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/14 (28.6%)
Meer statistieken
Reynolds Bryan 90' 6.11 -
  • Nauwkeurige passes: 35/44 (79.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Piedfort Arthur   90' 6.25 -
  • Nauwkeurige passes: 28/33 (84.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
Haspolat Dogucan A 90' 7.51 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 50/64 (78.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 4/12 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/10 (30%)
  • Balverliezen: 25
Meer statistieken
Alcocer Josimar 90' 5.93 -
  • Nauwkeurige passes: 20/28 (71.4%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Sakamoto Isa 90' 6.67 -
  • Nauwkeurige passes: 34/39 (87.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/5
  • Succesvolle dribbels: 4/4 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Saito Shunsuke 77' 6.11 -
  • Nauwkeurige passes: 18/23 (78.3%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Nacho Ferri 85' 6.32 -
  • Nauwkeurige passes: 1/9 (11.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Lapage Amando 0'  
Ndembi Michée 0'  
Sydorchuk Sergiy 0'  
Patrão Afonso 5' 6.3  
Meer statistieken
Bohamdi-Kamoni Naoufal 5' 6.48  
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Smekens Raf 0'  
Goure Fernand 0'  
Vanlangendonck Koen 0'  
Van Den Keybus Thomas 13' 6.0 -
Meer statistieken
 

Club Brugge Club Brugge
Mignolet Simon 90' 6.84 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Seys Joaquin 72' 6.43 -
  • Nauwkeurige passes: 19/23 (82.6%)
Meer statistieken
Spileers Jorne   90' 6.85 -
  • Nauwkeurige passes: 51/59 (86.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/15 (40%)
Meer statistieken
Ordonez Joel 90' 6.92 -
  • Nauwkeurige passes: 42/48 (87.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/10 (30%)
Meer statistieken
Sabbe Kyriani A 90' 7.13 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 48/55 (87.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Onyedika Raphael 90' 6.48 -
  • Nauwkeurige passes: 36/42 (85.7%)
Meer statistieken
Stankovic Aleksandar 90' 6.58 -
  • Nauwkeurige passes: 25/29 (86.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Tzolis Christos 90' 7.4 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 23/33 (69.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Vanaken Hans 45' 6.93 -
  • Nauwkeurige passes: 27/30 (90%)
Meer statistieken
Forbs Carlos A 73' 6.63 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 15/22 (68.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Tresoldi Nicolò 82' 7.89 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 9/13 (69.2%)
  • Schoten op doel: 2/2
Meer statistieken
Bank
Vetlesen Hugo 45' 6.34 -
  • Nauwkeurige passes: 14/16 (87.5%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Meijer Bjorn 18' 6.68 -
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Vermant Romeo 17' 6.66 -
  • Nauwkeurige passes: 5/9 (55.6%)
Meer statistieken
Nilsson Gustaf   8' 6.35  
Meer statistieken
Jackers Nordin 0'  
Siquet Hugo 0'  
Mechele Brandon 0'  
Diakhon Mamadou 0'  
Lemarechal Felix 0'  
Campbell Shandre 0'  
Herbeleef Westerlo - Club Brugge
Dit ziet er echt niet goed uit: Ivan Leko komt met eerste update over geblesseerde Hans Vanaken

Dit ziet er echt niet goed uit: Ivan Leko komt met eerste update over geblesseerde Hans Vanaken

14/03

Hans Vanaken moest tijdens de wedstrijd tegen Club Brugge noodgedwongen gewisseld worden. Coach Ivan Leko bevestigt dat het er niet goed uitziet.

Vooraf

LIVE: Cruciale clash op 't Kuipje, zowel Westerlo als Club Brugge heeft iets te winnen

LIVE: Cruciale clash op 't Kuipje, zowel Westerlo als Club Brugge heeft iets te winnen

14/03

Westerlo en Club Brugge staan zaterdagavond voor een duel met inzet aan beide kanten. De Kemphanen blijven jagen op de top zes, terwijl blauw-zwart de druk op de leiders wi...

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 13:30 STVV STVV
Antwerp Antwerp 16:00 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 18:30 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 19:15 La Louvière La Louvière
