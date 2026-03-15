Eén flits maakt het verschil in zeer matige derby tussen Genk en STVV

Racing Genk heeft zondagnamiddag de Limburgse derby gewonnen van STVV. Zakaria El Ouahdi scoorde het enige doelpunt in de 1-0-overwinning van Genk.

KRC Genk ontving STVV zondagnamiddag voor de langverwachte Limburgse derby. Mirisola en Ito startten bij Genk, waar Kongolo ook weer naast Smets plaatsnam. Niets opvallends bij STVV. Wouter Vrancken koos voor dezelfde elf als tegen Cercle Brugge.

De wedstrijd begon op een laag pitje. Beide ploegen hadden periodes van balbezit, maar de kwaliteit aan de bal was ondermaats. Er kropen enorm veel onnauwkeurigheden in het spel, aan beide kanten. Met de steun van het publiek kon de thuisploeg de wedstrijd toch openbreken.

El Ouahdi breekt de ban

Na 20 minuten spelen knalde El Ouahdi de Smurfen op voorsprong. Aan de basis van het doelpunt lag een geweldige assist van Mirisola, die het leer met de hiel tot bij de doelpuntenmaker bracht. Ook na het doelpunt bleef Genk de betere ploeg.

STVV had meer balbezit, maar kon dat niet vertalen in kansen. Wouter Vrancken had werk tijdens de rust, want aan de bal brachten de bezoekers te weinig in de eerste helft. Na de pauze ging het tempo weer omhoog.

De Kanaries gingen actiever op zoek naar de gelijkmaker terwijl Genk ook offensief voetbal bleef brengen. Echt grote uitgespeelde kansen bleven echter uit. Hoe meer de tweede helft vorderde, hoe moeilijker ook Genk het kreeg om vooraan iets klaar te spelen.





Geen topwedstrijd in de Cegeka Arena

Verder zagen we geen hoogstaand voetbal meer in de tweede helft. Echt noemenswaardige mogelijkheden waren er ook niet. De 1-0 bleef uiteindelijk op het scorebord staan waardoor Genk zijn nipte zege over de streep kon trekken.

Dankzij deze overwinning maken de Smurfen nog kans op de Champions' Play-offs, al hebben ze huin lot niet meer zelf in handen. STVV verliest en blijft daardoor alleen derde in het klassement met 57 punten. Union (63 punten) en Club Brugge (60 punten) kunnen op die manier wat afstand nemen.