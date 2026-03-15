Datum: 15/03/2026 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 29
Eén flits maakt het verschil in zeer matige derby tussen Genk en STVV
Brandon Morren
Brandon Morren vanuit Genk
Eén flits maakt het verschil in zeer matige derby tussen Genk en STVV
Racing Genk heeft zondagnamiddag de Limburgse derby gewonnen van STVV. Zakaria El Ouahdi scoorde het enige doelpunt in de 1-0-overwinning van Genk.

KRC Genk ontving STVV zondagnamiddag voor de langverwachte Limburgse derby. Mirisola en Ito startten bij Genk, waar Kongolo ook weer naast Smets plaatsnam. Niets opvallends bij STVV. Wouter Vrancken koos voor dezelfde elf als tegen Cercle Brugge.

De wedstrijd begon op een laag pitje. Beide ploegen hadden periodes van balbezit, maar de kwaliteit aan de bal was ondermaats. Er kropen enorm veel onnauwkeurigheden in het spel, aan beide kanten. Met de steun van het publiek kon de thuisploeg de wedstrijd toch openbreken.

El Ouahdi breekt de ban

Na 20 minuten spelen knalde El Ouahdi de Smurfen op voorsprong. Aan de basis van het doelpunt lag een geweldige assist van Mirisola, die het leer met de hiel tot bij de doelpuntenmaker bracht. Ook na het doelpunt bleef Genk de betere ploeg.

STVV had meer balbezit, maar kon dat niet vertalen in kansen. Wouter Vrancken had werk tijdens de rust, want aan de bal brachten de bezoekers te weinig in de eerste helft. Na de pauze ging het tempo weer omhoog.

De Kanaries gingen actiever op zoek naar de gelijkmaker terwijl Genk ook offensief voetbal bleef brengen. Echt grote uitgespeelde kansen bleven echter uit. Hoe meer de tweede helft vorderde, hoe moeilijker ook Genk het kreeg om vooraan iets klaar te spelen.

Geen topwedstrijd in de Cegeka Arena

Verder zagen we geen hoogstaand voetbal meer in de tweede helft. Echt noemenswaardige mogelijkheden waren er ook niet. De 1-0 bleef uiteindelijk op het scorebord staan waardoor Genk zijn nipte zege over de streep kon trekken.

Dankzij deze overwinning maken de Smurfen nog kans op de Champions' Play-offs, al hebben ze huin lot niet meer zelf in handen. STVV verliest en blijft daardoor alleen derde in het klassement met 57 punten. Union (63 punten) en Club Brugge (60 punten) kunnen op die manier wat afstand nemen.

Opstellingen

KRC Genk KRC Genk
Lawal Tobias   90' 6.9 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 2
  • Geslaagde plukballen: 1
Meer statistieken
El Ouahdi Zakaria 80' 7.7 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 28/35 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/7 (14.3%)
Meer statistieken
Smets Matte 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 28/34 (82.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
Meer statistieken
Ndenge Kongolo Josue 90' 7.7 -
  • Nauwkeurige passes: 36/40 (90%)
Meer statistieken
Kayembe Joris 90' 7.3 -
  • Nauwkeurige passes: 34/42 (81%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/10 (40%)
Meer statistieken
Bangoura Ibrahima Sory   90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 22/27 (81.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Heynen Bryan 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 18/24 (75%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Ito Junya 80' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 22/24 (91.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 3/3 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Heymans Daan 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 26/33 (78.8%)
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Karetsas Konstantinos 69' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 28/36 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/6 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Mirisola Robin A 69' 6.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bank
Van Crombrugge Hendrik 0'  
Sadick Aliu Mujaid 0'  
Steuckers Jarne 21' 6.4 -
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Sor Yira Collins 0'  
Medina Yaimar 0'  
Bibout Aaron 21' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
Meer statistieken
Sattlberger Nikolas 0'  
Nkuba Ken 10' 7.1 -
Meer statistieken
Kiaba Brughmans Lucca 0'  
Adedeji-Sternberg Noah 10' 6.6 -
Meer statistieken
Erabi Jusef 0'  
 

STVV STVV
Kokubo Leobrian 90' 6.8 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/18 (33.3%)
Meer statistieken
Vanwesemael Robert-Jan 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 45/52 (86.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Mbe Soh Loïc 90' 7.3 -
  • Nauwkeurige passes: 99/105 (94.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Taniguchi Shogo 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 79/90 (87.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Intercepties: 4
Meer statistieken
Hata Taiga 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 53/62 (85.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Ito Ryotaro 77' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 36/40 (90%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/6 (0%)
Meer statistieken
Sissako Abdoulaye 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 72/79 (91.1%)
Meer statistieken
Yamamoto Rihito 77' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 38/45 (84.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Muja Arbnor 77' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 34/37 (91.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/5 (100%)
Meer statistieken
Goto Keisuke 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 18/23 (78.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Sebaoui Ilias 63' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 29/31 (93.5%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Bank
Coppens Jo 0'  
Merlen Ryan 13' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 4/8 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Merlen Ryan 13' -
Juklerød Simen 13' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
Meer statistieken
Lendfers Matt 0'  
Janssens Wolke 0'  
Pupe Joedrick 0'  
Musliu Visar 0'  
Diriken Alouis 0'  
Matsuzawa Kaito 27' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Diouf Oumar 13' 6.4 -
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Herbeleef KRC Genk - STVV
🎥 KRC Genk klopt STVV in Limburgse derby: dit heeft coach Nicky Hayen te zeggen

🎥 KRC Genk klopt STVV in Limburgse derby: dit heeft coach Nicky Hayen te zeggen

16:35 1

KRC Genk boekte zondag een 1-0-zege in de Limburgse derby. Nicky Hayen verscheen trots op de persconferentie na afloop.

🎥 Wouter Vrancken is duidelijk na nederlaag in Limburgse derby: "Eigenlijk verliep alles goed, behalve..."

🎥 Wouter Vrancken is duidelijk na nederlaag in Limburgse derby: "Eigenlijk verliep alles goed, behalve..."

17:15

STVV verloor de Limburgse derby met 1-0 van Racing Genk. STVV-coach Wouter Vrancken was duidelijk na afloop. De T1 zag een goede prestatie van zijn ploeg, buiten het feit d...

Vooraf

LIVE: Kan STVV KRC Genk de genadeslag toedienen in Limburgse derby?

LIVE: Kan STVV KRC Genk de genadeslag toedienen in Limburgse derby?

07:30

KRC Genk ontvangt STVV zondagnamiddag voor de langverwachte Limburgse derby. Voor beide ploegen staat er nog wat op het spel, al ligt de druk bij de thuisploeg sowieso hoger.

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 0-0 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 18:30 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 19:15 La Louvière La Louvière
