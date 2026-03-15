Cijfers swingen de pan uit voor speler KRC Genk: "Soort speler waardoor je verliefd wordt op voetbal"

Vlak voor de play-offs zijn de nieuwe marktwaardes bekend gemaakt. Daarbij is het Kos Karetsas van KRC Genk die de nieuwe vaandeldrager is volgens de cijfers van Transfermarkt. Nu wordt ook uitgelegd waarom de cijfers zo waanzinnig zijn.

De nieuwe marktwaardes swingen de pan uit, zoveel is duidelijk. Kos Karetsas is de nieuwe leider als we de cijfers van Transfermarkt een keertje goed onder de loep nemen, zoals we ook een paar dagen geleden al deden.

Kos Karetsas maakt heel veel indruk voor KRC Genk

Karetsas is in waarde liefst zeven miljoen euro gestegen en is nu 35 miljoen euro waard. En dat heeft toch echt wel zijn redenen, zo klinkt het. Daarover werd deze week al heel wat gezegd, ook door het bedrijf zelf ondertussen.

“Karetsas is het soort speler waardoor je verliefd wordt op voetbal”, aldus Bart Tamsyn, Area Manager voor België bij Transfermarkt, zeer duidelijk over de kwaliteiten die er toch wel zijn bij de heel sterke speler van Genk.

Voor hoeveel miljoen euro zal Kos Karetsas Genk verlaten?

"Hij heeft flair, techniek en vista. Normaal gesproken gaan spelers uit België niet naar clubs die worden beschouwd als potentiële Champions League-winnaars, maar eerder naar ambitieuze middenmoters uit één van de vijf beste competities."

"Karetsas lijkt de uitzondering op de regel te zijn en staat op het punt om wel die stap te zetten, inclusief het bijhorende hoge prijskaartje", ging Tamsyn verder op de webstek van Transfermarkt. Wenkt een toptransfer deze zomer?

22:20
🎥 KRC Genk klopt STVV in Limburgse derby: dit heeft coach Nicky Hayen te zeggen

🎥 Anderlecht-trainer Taravel weigert van Bertaccini zondebok te maken: "Het gaat niet om hem alleen"

Eén flits maakt het verschil in zeer matige derby tussen Genk en STVV

🎥 De beelden zijn veelzeggend, fans Genk in katwijm: "Niet normaal meer"

🎥 Van Brederode in geschiedenisboeken KVM: "Anderlecht volgens mij niet de favoriete club van Vanderbiest"

Lammens versus Onana (en meer lekkers) in de Premier League

La Louvière doet gouden zaak na drievoudige hold-up in Jan Breydel

"Gelijkspel dat aanvoelt als verlies" voor Teuma en Standard

Club Brugge heeft nieuws over Hans Vanaken

Delirium ADK: KV Mechelen voor het eerst naar Play-off 1, Anderlecht vervloekt doelhout en rood Bertaccini

Wat een hoopvol weekend: speler keert terug, opnieuw een extra alternatief voor Rudi Garcia

Issame Charaï richt zich na nederlaag meteen tot de fans van Westerlo

Ontgoocheling troef bij Standard-trainer Euvrard nu top 6 quasi onmogelijk wordt na debacle op de Bosuil

Joseph Oosting heeft moeite met één bepaalde fase en wijst richting eigen speler na duel tegen Standard

🎥 Familie van ex-speler uit JPL aangevallen ... door eigen supporters

"Niks tegen de pers zeggen": zorgen bij Club Brugge om Vanaken zijn heel groot

🎥 Hallo Rudi Garcia? Belg scoort opnieuw op prachtige wijze en zet kandidatuur kracht bij

Kapitaalsvernietiging? De keuze van Taravel tegen Mechelen maakt het andermaal pijnlijk duidelijk

Geen top 6 voor Rouches: Antwerp en Standard delen de punten na knotsgekke tweede helft

Lokeren in crisis? Dit doen ze op het veld - en Lommel haalt uit

🎥 "Ze kunnen niet normaal doen": Standardfans maken het te bont in Antwerp en krijgen storm van kritiek

Levert recordtransfer Club Brugge nog meer op? 'Chelsea, Man City en Bayern openen de jacht'

D-Day voor Belgisch voetbal: drie teams op één dag zeker van Champions' Play-offs?

Moedige getuigenis van speler Anderlecht: "Bij de U10 noemden ze me een neger"

Binnenkort een zestienjarige in doel? Noodlot achtervolgt Vincent Kompany

'Alarmfase rood: Arsenal klopt aan voor nieuwe sterkhouder Club Brugge'

🎥 Raskin in bloedvorm, eerste goal voor Tuur Rommens: Belgische connectie slaat toe

(Gewezen) Great Old-toppers komen de supporters opzwepen in Antwerp - Standard

Volgend seizoen naar RSC Anderlecht? Dit heeft Vrancken erover te zeggen

Familie van Nicky Hayen past zich aan voor de derby: "Al negatieve reacties gehad"

LIVE: Kan STVV KRC Genk de genadeslag toedienen in Limburgse derby?

🎥 Club Brugge-coach Ivan Leko is duidelijjk na zeer moeilijke wedstrijd op Westerlo

Bryan Heynen spreekt duidelijke taal voor derby tegen STVV

Van Der Elst haalt straffe cijfers boven over Genk en STVV, vlak voor de derby

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 La Louvière La Louvière

