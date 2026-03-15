Cijfers swingen de pan uit voor speler KRC Genk: "Soort speler waardoor je verliefd wordt op voetbal"
Vlak voor de play-offs zijn de nieuwe marktwaardes bekend gemaakt. Daarbij is het Kos Karetsas van KRC Genk die de nieuwe vaandeldrager is volgens de cijfers van Transfermarkt. Nu wordt ook uitgelegd waarom de cijfers zo waanzinnig zijn.
Kos Karetsas maakt heel veel indruk voor KRC Genk
Karetsas is in waarde liefst zeven miljoen euro gestegen en is nu 35 miljoen euro waard. En dat heeft toch echt wel zijn redenen, zo klinkt het. Daarover werd deze week al heel wat gezegd, ook door het bedrijf zelf ondertussen.
“Karetsas is het soort speler waardoor je verliefd wordt op voetbal”, aldus Bart Tamsyn, Area Manager voor België bij Transfermarkt, zeer duidelijk over de kwaliteiten die er toch wel zijn bij de heel sterke speler van Genk.
Voor hoeveel miljoen euro zal Kos Karetsas Genk verlaten?
"Hij heeft flair, techniek en vista. Normaal gesproken gaan spelers uit België niet naar clubs die worden beschouwd als potentiële Champions League-winnaars, maar eerder naar ambitieuze middenmoters uit één van de vijf beste competities."
"Karetsas lijkt de uitzondering op de regel te zijn en staat op het punt om wel die stap te zetten, inclusief het bijhorende hoge prijskaartje", ging Tamsyn verder op de webstek van Transfermarkt. Wenkt een toptransfer deze zomer?
