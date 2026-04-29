Herhaalt Anderlecht het Simic-succes? 'Deze speler wordt alvast gevolgd door Duitse en Italiaanse clubs'

Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
RSC Anderlecht zal in het tussenseizoen een gedaanteverwisseling ondergaan. Sommige spelers moéten vertrekken, terwijl anderen voor geld in het laatje kunnen zorgen. Mihajlo Cvetkovic behoort tot die laatste categorie.

Antoine Sibierski - we gaan er nu toch echt wel van uit dat de Fransman de nieuwe sportief directeur van RSC Anderlecht zal worden - zal amper tijd krijgen om zich in te werken. Een grote schoonmaak dient zich aan in het Lotto Park. Mogen we even rechtuit zijn? De halve kleedkamer heeft simpelweg de kwaliteiten niet om voor de Belgische recordkampioen te spelen.

Sibierski heeft enkele prioriteiten op zijn lijstje staan: met de grove borstel door de selectie gaan is de eerste. Een nieuwe én gebalanceerde kern samenstellen is de tweede. Zijn derde prioriteit? Een coach vinden die van een groep spelers eindelijk opnieuw een team kan maken. Of beter gezegd: er een team van kan maken dat opnieuw meespeelt om de prijzen.

Extra miljoenen euro's zijn welkom én broodnodig

En daar is geld voor nodig. De opkuis van de kleedkamer zal hopelijk enkele miljoenen euro's in het laatje brengen, maar daar wordt geen nieuw elftal mee gebouwd. Anderlecht hoopt Nathan De Cat dan wel een extra seizoen te houden, maar langs de andere kant is de dertig miljoen euro die het jeugdproduct moet opbrengen héél welkom.

Of dient er zich nog een andere opportuniteit aan? Vorige zomer pakte Anderlecht onverwachts de jackpot voor Jan-Carlo Simic. Al Ittihad Club was bereid om 21 miljoen euro - zes miljoen euro voor een huur en vijftien miljoen euro voor de verplichte aankoopoptie - op te hoesten voor de verdedger. Ter vergelijking: Anderlecht had enkele maanden eerder amper drie miljoen euro betaald aan AC Milan.



Het Laatste Nieuws weet dat Mihajlo Cvetkovic deze zomer wel eens die verrassing zou kunnen worden. De ontwikkeling én het interessante profiel van de 19-jarige aanvaller zijn niet onopgemerkt gebleven. Vooral uit Italië en Duitsland is er ondertussen interesse voor de tweevoudig Servisch international.

Voor de volledigheid: Anderlecht betaalde afgelopen zomer iets meer dan drie miljoen euro voor Cvetkovic. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op zes miljoen euro. Cvetkovic heeft een contract tot medio 2029 én ziojn profiel is enorm gewild in het hedendaagse voetbal. Al moet hij deze zomer helemaal niet vertrekken. Enkel de absolute jackpot zal opnieuw voldoende zijn om paars-wit te overtuigen.

Play-off 1

 Speeldag 5
KAA Gent KAA Gent 0-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-4 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-3 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 5
OH Leuven OH Leuven 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-4 Antwerp Antwerp

Play-off 3

 Speeldag 5
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/05 Zulte Waregem Zulte Waregem
FCV Dender EH FCV Dender EH 03/05 La Louvière La Louvière

