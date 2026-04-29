CEO van de Pro League, maar Lorin Parys krijgt er nog een voorzitterspostje bovenop (en een zwaar)

Lorin Parys blijft gewoon aan als CEO van de Pro League, maar zijn takenpakket wordt binnenkort een pak zwaarder. De Vlaamse regering wil hem namelijk naar voren schuiven als voorzitter van Brussels Airport, dat meldt De Tijd.

De benoeming is nog niet officieel afgerond, maar achter de schermen lijkt alles in kannen en kruiken. Vlaanderen heeft recent een groot belang verworven in de luchthaven en wil met Parys een ervaren bestuurder op de voorzittersstoel zetten.

Voor Parys betekent het een opvallende combinatie van functies. Hij blijft de spilfiguur binnen het Belgische profvoetbal, terwijl hij tegelijk een sleutelrol zou opnemen in een van de belangrijkste economische hubs van het land.

Zijn profiel maakt hem volgens insiders geschikt voor die dubbele rol. Parys heeft zowel politieke ervaring – onder meer bij de N-VA – als een achtergrond in het bedrijfsleven en de sportwereld.

Binnen het voetbal wist hij zich de voorbije jaren staande te houden in de vaak complexe en verdeelde structuur van de Pro League. Die ervaring met verschillende belangen en sterke persoonlijkheden kan ook van pas komen in de luchtvaartsector.

Grote uitdaging in het voetbal en... op de luchthaven

Toch zal de combinatie van functies geen evidentie worden. De uitdagingen binnen de Pro League blijven groot, met discussies over competitieformats, financiën en belangenconflicten. Tegelijk wacht bij Brussels Airport een dossier met internationale aandeelhouders en politieke gevoeligheden.



De Vlaamse regering ziet in Parys een brugfiguur tussen publieke en private partners. Net dat vermogen om verschillende werelden te verbinden, gaf volgens bronnen de doorslag in zijn kandidatuur.

Als zijn benoeming wordt bevestigd, komt er na jaren opnieuw een volwaardige voorzitter aan het hoofd van de luchthaven.