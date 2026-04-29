Pijnlijk voor Antwerp: 'Vincent Janssen wil blijven, maar transfervrij vertrek is een feit'

Manuel Gonzalez
| 6 reacties
Foto: © photonews
Word fan van Antwerp! 2888

Vincent Janssen gaat Antwerp FC op het einde van het seizoen verlaten. De 31-jarige aanvaller wil héél graag in Deurne-Noord blijven, maar heeft geen akkoord gevonden met de club.

De toekomst van Vincent Janssen is al langer voer voor discussie. We schreven eerder al dat zelfs het voetbalpensioen door de gedachten van de Nederlander aan het dwalen was.

Zo'n vaart zal het wellicht niet lopen. Wat we ondertussen wel al kunnen aannemen: Janssen is aan zijn laatste weken bezig op de Bosuil.

Géén akkoord over contractverlenging

De Nederlandse media weten dat Janssen héél graag bij Antwerp FC wil blijven, maar dat blijkt niet voldoende. Janssen en Antwerp vonden geen akkoord over een contractverlenging.

Janssen is anno 2026 dé grootverdiener bij Het Stamnummer Eén. De 31-jarige Nederlander was bereid om in te leveren, maar het voorstel van Antwerp bleek ruim onvoldoende.



Voor de volledigheid: het contract van Jansen loopt aan het einde van het seizoen af. De 22-voudig Nederlands international kan na het seizoen transfervrij worden opgepikt.

Maar waar ligt zijn toekomst? Janssen lijkt een buitenkans voor een Belgische topclub. De aanvaller woont héél graag in Antwerpen en staat niet weigerachtig tegenover een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League.

Belgische topclub of terugkeer naar Nederland?

Anderzijds behoort ook een terugkeer naar Nederland tot de mogelijkheden. Janssen verdedigde in eigen land de kleuren van NEC Nijmegen, Feyenoord, Almere City en AZ Alkmaar.

Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Vincent Janssen

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 2

 Speeldag 6
Westerlo Westerlo 02/05 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 02/05 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 03/05 Standard Standard

Nieuwste reacties

PigsInSpace PigsInSpace over Pijnlijk voor Antwerp: 'Vincent Janssen wil blijven, maar transfervrij vertrek is een feit' Goro Goro over Gekte bij Club Brugge: Alle abonnementen zijn al de deur uit Dantie Dantie over Stijn Stijnen verklaart waarom hij zijn assistent liet invallen en bijt hard van zich af wilmabar123 wilmabar123 over Deze Vlaamse en Waalse zangers maakten het officiële Belgische WK-lied: "Kiss the grass" Goro Goro over Bommetje: Europees topvoetbal dreigt deels achter betaalmuur te verdwijnen in België Goro Goro over "Een wedstrijd voor de eeuwigheid" en "Premier League leek cafévoetbal" - Voetbalwereld euforisch Goro Goro over Vincent Kompany reageert na doldwaze CL-match tussen PSG en Bayern en uit bedenkingen Jacques1963. Jacques1963. over Een terugkeer, maar... niet naar Anderlecht: 'Dit avontuur spookt door het hoofd van Lukaku' André Coenen André Coenen over Gekkenhuis in de halve finale van de Champions League: PSG en Bayern München trakteren op negen goals Jasperd Jasperd over Te licht bevonden bij Anderlecht, nu genoemd bij Ajax en PSV: "Waarom niet?" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved