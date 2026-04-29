Pijnlijk voor Antwerp: 'Vincent Janssen wil blijven, maar transfervrij vertrek is een feit'

Vincent Janssen gaat Antwerp FC op het einde van het seizoen verlaten. De 31-jarige aanvaller wil héél graag in Deurne-Noord blijven, maar heeft geen akkoord gevonden met de club.

De toekomst van Vincent Janssen is al langer voer voor discussie. We schreven eerder al dat zelfs het voetbalpensioen door de gedachten van de Nederlander aan het dwalen was.

Zo'n vaart zal het wellicht niet lopen. Wat we ondertussen wel al kunnen aannemen: Janssen is aan zijn laatste weken bezig op de Bosuil.

Géén akkoord over contractverlenging

De Nederlandse media weten dat Janssen héél graag bij Antwerp FC wil blijven, maar dat blijkt niet voldoende. Janssen en Antwerp vonden geen akkoord over een contractverlenging.

Janssen is anno 2026 dé grootverdiener bij Het Stamnummer Eén. De 31-jarige Nederlander was bereid om in te leveren, maar het voorstel van Antwerp bleek ruim onvoldoende.







Voor de volledigheid: het contract van Jansen loopt aan het einde van het seizoen af. De 22-voudig Nederlands international kan na het seizoen transfervrij worden opgepikt.

Maar waar ligt zijn toekomst? Janssen lijkt een buitenkans voor een Belgische topclub. De aanvaller woont héél graag in Antwerpen en staat niet weigerachtig tegenover een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League.

Belgische topclub of terugkeer naar Nederland?

Anderzijds behoort ook een terugkeer naar Nederland tot de mogelijkheden. Janssen verdedigde in eigen land de kleuren van NEC Nijmegen, Feyenoord, Almere City en AZ Alkmaar.