Ze vallen als vliegen: nieuwe speler die het WK niet haalt

Aernout Van Lindt
Slecht nieuws voor de Braziliaanse selectie. Ze zullen Eder Militão moeten missen op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De speler moet onder het mes en zal daardoor een halfjaar buiten strijd zijn.

Het is het einde van de WK-droom voor Eder Militão. Hij ondergaat dinsdag een operatie en zal pas in oktober weer kunnen spelen. Dat nieuws wordt door verschillende Braziliaanse bronnen ondertusen ook meteen bevestigd.

Een consultatie met een specialist in Finland bevestigde de pessimistische diagnose die er al een tijdje was en maakt een einde aan de hoop van de verdediger om eventueel toch nog het WK voetbal komende zomer te halen.

Militão bleef hoopvol, zelfs na een nieuwe MRI-scan op maandag in Madrid, en vroeg om een ​​onderzoek door een specialist in dit type letsel. Maandagavond reisde hij naar Turku in Finland, op zoek naar de definitieve diagnose die hij dinsdagochtend vroeg ontving.

Na zijn operatie zal het maandenlang revalideren worden voor Eder Militão. De ster van Real Madrid mist op die manier ook de rest van het seizoen bij De Koninklijke. De speler heeft last van een spierblessure en raakt dus niet meer tijdig fit.

Puzzelen geblazen voor Brazilië, want ook Estevao en Rodrygo zijn al out

De verdediger met een marktwaarde van 25 miljoen euro volgens Transfermarkt kon dit seizoen nog niet al te veel van waarde zijn voor De Koninklijke. Over alle competities heen komt de Braziliaan tot amper 1530 speelminuten verdeeld over 21 wedstrijden, waarvan amper 16 in de Spaanse competitie.

Het is een nieuwe domper voor de Braziliaanse Seleçao, die eerder ook al Estevao van Chelsea en Rodrygo van Real Madrid zagen afhaken voor het WK. Het puzzelen kan op die manier in alle linies gaan beginnen, want veel weelde is er niet meer voor toch een van de grote favorieten op eindwinst komende zomer.

