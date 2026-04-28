Van der Elst & co formeel: "Hij staat vast in de basis bij Club Brugge"

Club Brugge heeft de nederlaag tegen Union SG toch goed kunnen verwerken. Ze speelden KV Mechelen en KAA Gent bij momenten van de mat en lijken daardoor toch opnieuw in de nek te hijgen van de Brusselaars. Met dank aan ... Hugo Vetlesen.

“Hugo Vetlesen heeft Raphaël Onyedika uit de basisploeg gespeeld, dat denk ik wel. Hij doet het de laatste weken heel goed sinds hij tegen STVV kon invallen en scoren. Hij kan scoren, infiltreren, gevaarlijk zijn, …”, aldus Franky Van der Elst.

Het dominante(re) middenveld van Club Brugge

Het was iets wat het middenveld van Club Brugge kon gebruiken, een iets aanvallender profiel dan Onyedika en Stankovic. Een ploeg als Club Brugge domineert veel wedstrijden en dan kan je wel een aanvallender profiel gebruiken op die positie.

Volgens de analist is het opvallend, geeft hij aan in Een-Tweetje: “Hugo Vetlesen is op een bepaald moment snel opzij geschoven, een beetje in de vergeethoek gezet. Het is een beetje zoals gebeurd is met Gustaf Nilsson, dat vond ik ook een pijnlijk verhaal.”

Hugo Vetlesen zal in de ploeg blijven staan

Volgens Gilles Mbiye-Beya kan het ook te maken hebben met het feit dat Club Brugge nog punten moet inlopen op Union SG en dus wedstrijden moet blijven winnen om de druk hoog te houden. Daardoor lijkt Vetlesen de aangewezen man om aan matchen te beginnen.

Ook volgens hem heeft Vetlesen zijn plaatsje in de basis nu definitief beet. “Het is een goede zet van Ivan Leko om wisselspelers opnieuw belangrijk te maken, zeker na de situatie met Diakhon.” De statistieken die Vetlesen laat zien kunnen wat dat betreft een extra zekerheid zijn.