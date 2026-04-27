Antwerp ziet absoluut toptalent na één jaar alweer vertrekken naar... Club Brugge

Een jaar geleden leek Antwerp nog een grote slag te slaan in de strijd om een toptalent. De jonge aanvaller Jeoffrey Mbambi koos toen voor de Bosuil, ondanks concrete interesse van onder meer Ajax en andere Europese topclubs.

Mbambi gold op dat moment als een van de grootste Belgische jeugdbelofte in zijn lichting. De spits speelde bij de U15 maar werd al snel doorgeschoven naar de U16, waar hij indruk maakte met zijn snelheid en neus voor doelpunten.

Antwerp was er destijds trots op dat het talent overtuigd werd om voor het project op de Bosuil te kiezen. De club zag hem als een volgende stap in hun jeugdvisie, na eerdere doorbraken van jonge spelers in het eerste elftal.

Maar een jaar later is de situatie volledig veranderd. Mbambi verlaat Antwerp opnieuw en trekt nu richting Club Brugge, waar hij zijn ontwikkeling verder wil zetten in de jeugdacademie van blauw-zwart.

Club Brugge kon Jeoffrey Mbambi overtuigen

Bij Club Brugge staat de jeugdwerking al langer bekend als een van de sterkste in België, met een duidelijke focus op doorstroming naar het profvoetbal. Mbambi ziet daar naar verluidt betere sportieve en structurele perspectieven voor zijn verdere groei.

Voor Antwerp is het vertrek van de jonge spits een nieuwe tegenvaller in de strijd om de beste Belgische talenten. De club zag hem nochtans als een langetermijnproject, maar moet hem nu alweer laten gaan richting een rechtstreekse concurrent in de jeugdopleiding.



