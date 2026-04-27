Johan Walckiers
| Reageer
Antwerp ziet absoluut toptalent na één jaar alweer vertrekken naar... Club Brugge
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Een jaar geleden leek Antwerp nog een grote slag te slaan in de strijd om een toptalent. De jonge aanvaller Jeoffrey Mbambi koos toen voor de Bosuil, ondanks concrete interesse van onder meer Ajax en andere Europese topclubs.

Mbambi gold op dat moment als een van de grootste Belgische jeugdbelofte in zijn lichting. De spits speelde bij de U15 maar werd al snel doorgeschoven naar de U16, waar hij indruk maakte met zijn snelheid en neus voor doelpunten.

Antwerp was er destijds trots op dat het talent overtuigd werd om voor het project op de Bosuil te kiezen. De club zag hem als een volgende stap in hun jeugdvisie, na eerdere doorbraken van jonge spelers in het eerste elftal.

Maar een jaar later is de situatie volledig veranderd. Mbambi verlaat Antwerp opnieuw en trekt nu richting Club Brugge, waar hij zijn ontwikkeling verder wil zetten in de jeugdacademie van blauw-zwart.

Club Brugge kon Jeoffrey Mbambi overtuigen

Bij Club Brugge staat de jeugdwerking al langer bekend als een van de sterkste in België, met een duidelijke focus op doorstroming naar het profvoetbal. Mbambi ziet daar naar verluidt betere sportieve en structurele perspectieven voor zijn verdere groei.

Voor Antwerp is het vertrek van de jonge spits een nieuwe tegenvaller in de strijd om de beste Belgische talenten. De club zag hem nochtans als een langetermijnproject, maar moet hem nu alweer laten gaan richting een rechtstreekse concurrent in de jeugdopleiding.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Club Brugge

Meer nieuws

19:40
19:20
18:20
2
18:40
17:20
1
16:15
18:00
17:00
2
17:40
17:10
16:30
15:30
14
11:00
1
16:00
15:45
1
12:20
2
13:45
1
15:00
14:40
2
14:20
11:20
2
13:15
2
14:00
4
13:00
13:31
10:00
1
12:00
3
12:40
17
11:40
4
11:10
11:50
10:30
26
10:15
2
08:20
12
10:45
4
09:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 5
KAA Gent KAA Gent 0-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-4 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-3 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 5
OH Leuven OH Leuven 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-4 Antwerp Antwerp

Play-off 3

 Speeldag 5
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/05 Zulte Waregem Zulte Waregem
FCV Dender EH FCV Dender EH 03/05 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Anderlecht dreigt Sardella even kwijt te zijn na rode kaart in derby: bondsparket is wel heel streng The Purple Knight The Purple Knight over 🎥 Is rode kaart voor Sardella terecht? Serge Gumienny velt zijn oordeel Andreas2962 Andreas2962 over Jonathan Lardot is heel duidelijk over rode kaart voor Killian Sardella Johnnie Walker Johnnie Walker over Ook Union-coach David Hubert heeft kritiek aan adres refs: "Dat is nu al twee keer! Dat mag blijkbaar" Jacques1963. Jacques1963. over Philippe Albert heeft duidelijke mening over rode kaart voor Sardella .. .. over Sardella krijgt steun van... Christian Burgess: "Ik zag er weinig in, mocht bij geel gebleven zijn" Christophe De Geyter Christophe De Geyter over KAA Gent start met duidelijke missie aan tweede helft van Champions' Play-offs André Coenen André Coenen over Bommetje: Europees topvoetbal dreigt deels achter betaalmuur te verdwijnen in België juniorke26 juniorke26 over Rik Verheye heeft goed nieuws over het licentiedossier van Sporting Hasselt FC BRUGES FC BRUGES over Nieuws over Simon Mignolet: zal hij nog kunnen spelen voor zijn afscheid? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved