Nieuwe tegenvaller voor Kompany in aanloop naar kraker tegen PSG: toptalent niet op tijd fit

Bayern München trekt dinsdag gehavend naar PSG voor de heenmatch in de halve finales van de Champions League. Vincent Kompany moet niet alleen zelf geschorst toekijken, maar mist ook Lennart Karl.

Vincent Kompany staat dus voor een bijzonder zware opdracht tegen de club uit Parijs. Beide ploegen worden als grote favorieten gezien voor het tornooi en legden al een mooi parcours af.

Maar niet alles speelt in de kaarten van de Duitse topclub. Vincent Kompany is geschorst voor de heenwedstrijd na een kaart in de laatste wedstrijd tegen Real Madrid. Verder kan hij ook geen beroep doen op een van zijn talenten.

Extra tegenvaller voor Bayern: Karl geraakt niet op tijd fit

Zo zal Lennart Karl nog steeds out zijn voor de heenwedstrijd tegen PSG. Hij zit al sinds begin april met een een scheur in de spiervezels aan de achterkant van zijn rechterdij. Bayern hoopte hem klaar te stomen voor de CL-clash, maar dat zal niet lukken.



Karl heeft niet getraind op maandag, daags voor de grote match. Hij zal dus niet in actie komen, wat toch een serieuze domper is voor Kompany en zijn ploeg. Karl start niet altijd, maar toonde al vaak dat hij op het juiste moment het verschil kan maken.