Patrick Goots scherp voor Westerlo: "Zou niet mogen in het fijne en gezellige Kuipje"

De rode kaart voor Emin Bayram blijft nazinderen in Westerlo. Niet alleen de beslissing zelf zorgde voor frustratie, ook de reacties errond deden achteraf nog heel wat stof opwaaien.

Afgelopen weekend was er veel te doen om de rode kaart van Emin Bayram. Na licht contact met Vincent Janssen kreeg hij rood via een VAR-interventie. Westerlo verloor de wedstrijd nadien met 2-4.

"Ik vond het te streng", oordeelt Patrick Goots in gesprek met Gazet van Antwerpen. "Hij krijgt de bal, pakt hem mee en gaat een beetje naar buiten. Er is ook nog een verdediger in de buurt. De ref geeft geel maar wordt naar het scherm geroepen. Als de VAR niet tussenkomt is er heel weinig discussie. Na die rode kaart was het hek van de dam."

Patrick Goots stoort zich aan reactie na rode kaart

Nadien kwam ook vicevoorzitter Hasan Cetinkaya verhaal halen bij de arbitrage. Vanuit de tribune maakte hij op weinig zachte wijze duidelijk wat hij van de rode kaart vond. Iets waar Patrick Goots het moeilijk mee had.

"Ik vond het totaal ongepast. Die rode kaart valt en dan begrijp ik hem. Je bent emotioneel betrokken bij die ploeg. Alleen ging het er wat over. Hij ging op de tribune de teammanager roepen die naar de vierde scheidsrechter moest gaan. Wat moet hij daar nu tegen zeggen? Hij zegt dat het echt racistisch was, maar dat heeft volgens mij totaal niets met racisme te maken."

Tijdens de rust zou de Westerlo-aanhang, met Cetinkaya erbij, nog eens tot bij de scheidsrechter zijn geraakt. Nicolas Laforge kon de wedstrijd pas na 23 minuten opnieuw op gang fluiten. Ook na de wedstrijd verliep het niet zoals gehoord.





"Na afloop moesten we bijna 20 minuten wachten om naar de persruimte te gaan. Iedereen was gespannen, er was veel aan de hand. Dat zou eigenlijk niet mogen in het fijne en gezellige Kuipje. Dat hoort niet bij Westerlo", besluit Goots.