Patrick Goots scherp voor Westerlo: "Zou niet mogen in het fijne en gezellige Kuipje"

Brandon Morren
Brandon Morren
| 2 reacties
Patrick Goots scherp voor Westerlo: "Zou niet mogen in het fijne en gezellige Kuipje"
Foto: © photonews
Word fan van Westerlo! 424

De rode kaart voor Emin Bayram blijft nazinderen in Westerlo. Niet alleen de beslissing zelf zorgde voor frustratie, ook de reacties errond deden achteraf nog heel wat stof opwaaien.

Afgelopen weekend was er veel te doen om de rode kaart van Emin Bayram. Na licht contact met Vincent Janssen kreeg hij rood via een VAR-interventie. Westerlo verloor de wedstrijd nadien met 2-4.

"Ik vond het te streng", oordeelt Patrick Goots in gesprek met Gazet van Antwerpen. "Hij krijgt de bal, pakt hem mee en gaat een beetje naar buiten. Er is ook nog een verdediger in de buurt. De ref geeft geel maar wordt naar het scherm geroepen. Als de VAR niet tussenkomt is er heel weinig discussie. Na die rode kaart was het hek van de dam."

Patrick Goots stoort zich aan reactie na rode kaart

Nadien kwam ook vicevoorzitter Hasan Cetinkaya verhaal halen bij de arbitrage. Vanuit de tribune maakte hij op weinig zachte wijze duidelijk wat hij van de rode kaart vond. Iets waar Patrick Goots het moeilijk mee had.

"Ik vond het totaal ongepast. Die rode kaart valt en dan begrijp ik hem. Je bent emotioneel betrokken bij die ploeg. Alleen ging het er wat over. Hij ging op de tribune de teammanager roepen die naar de vierde scheidsrechter moest gaan. Wat moet hij daar nu tegen zeggen? Hij zegt dat het echt racistisch was, maar dat heeft volgens mij totaal niets met racisme te maken."

Tijdens de rust zou de Westerlo-aanhang, met Cetinkaya erbij, nog eens tot bij de scheidsrechter zijn geraakt. Nicolas Laforge kon de wedstrijd pas na 23 minuten opnieuw op gang fluiten. Ook na de wedstrijd verliep het niet zoals gehoord.

"Na afloop moesten we bijna 20 minuten wachten om naar de persruimte te gaan. Iedereen was gespannen, er was veel aan de hand. Dat zou eigenlijk niet mogen in het fijne en gezellige Kuipje. Dat hoort niet bij Westerlo", besluit Goots.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Westerlo
Emin Bayram

Play-off 2

 Speeldag 5
OH Leuven OH Leuven 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-4 Antwerp Antwerp

Nieuwste reacties

FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Anderlecht dreigt Sardella even kwijt te zijn na rode kaart in derby: bondsparket is wel heel streng The Purple Knight The Purple Knight over 🎥 Is rode kaart voor Sardella terecht? Serge Gumienny velt zijn oordeel Andreas2962 Andreas2962 over Jonathan Lardot is heel duidelijk over rode kaart voor Killian Sardella Johnnie Walker Johnnie Walker over Ook Union-coach David Hubert heeft kritiek aan adres refs: "Dat is nu al twee keer! Dat mag blijkbaar" Jacques1963. Jacques1963. over Philippe Albert heeft duidelijke mening over rode kaart voor Sardella .. .. over Sardella krijgt steun van... Christian Burgess: "Ik zag er weinig in, mocht bij geel gebleven zijn" Christophe De Geyter Christophe De Geyter over KAA Gent start met duidelijke missie aan tweede helft van Champions' Play-offs André Coenen André Coenen over Bommetje: Europees topvoetbal dreigt deels achter betaalmuur te verdwijnen in België juniorke26 juniorke26 over Rik Verheye heeft goed nieuws over het licentiedossier van Sporting Hasselt FC BRUGES FC BRUGES over Nieuws over Simon Mignolet: zal hij nog kunnen spelen voor zijn afscheid? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved