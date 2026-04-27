🎥 Is rode kaart voor Sardella terecht? Serge Gumienny velt zijn oordeel

Op slag van rust werd Killian Sardella in het duel van RSC Anderlecht tegen Union SG uitgesloten na een kopstoot. Een terechte rode kaart volgens ex-scheidsrechter Serge Gumienny, al laat hij de belangrijkste vraag voor de Anderlechtfans wel onbeantwoord.

Bij RSC Anderlecht waren ze enorm boos op de arbitrage nadat Killian Sardella uitgesloten werd na een opstootje met Smith. De speler van paars-wit deelde daarbij een vermeende kopstoot uit. Voor ex-ref Serge Gumienny was het duidelijk.

“Sardella deelt geen zware kopstoot uit, maar het is wel een revanche-actie die voor niets nodig is. Wat mij betreft, is het een agressieve actie die terecht met rood werd bestraft”, is Gumienny heel erg duidelijk in Het Belang van Limburg.

Agressieve beweging

Voor Gumienny kan je dit niet zomaar door de vingers zien. “Het is niet zomaar neus-aan-neus staan. Er is een duidelijke agressieve beweging met het hoofd richting aangezicht van de tegenstander.”

De scheidsrechter van dienst heeft de naam om vlug rode kaarten uit te delen. Hij gaf in 21 matchen maar liefst 7 keer een rode kaart. Al kwam deze wel op aangeven van de VAR, want zelf had hij de actie van Sardella niet gezien.

“Ik vind dan ook dat de VAR terecht heeft ingegrepen toen de scheidsrechter die agressieve beweging gemist had”, gaat Gumienny verder in zijn analyse van de rode kaart. Die hypothekeerde natuurlijk het verdere verloop van de wedstrijd.



Geen kaart voor Burgess

Bij de Anderlechtfans was het ongenoegen nog groter, omdat Christian Burgess in de nasleep van het opstootje Camara tegen de vlakte werkte. De scheidsrechter merkte het voorval niet op en ook de VAR greep niet in.

Burgess had voor zijn actie op zijn minst geel verdiend, maar voor de Anderlechtsupporters komt hij maar al te vaak weg zonder kaart, terwijl hij heel lelijke acties onderneemt. Afwachten of scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot dit voorval vanavond voorgeschoteld krijgt.