🎥 Is rode kaart voor Sardella terecht? Serge Gumienny velt zijn oordeel

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| 5 reacties
Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Op slag van rust werd Killian Sardella in het duel van RSC Anderlecht tegen Union SG uitgesloten na een kopstoot. Een terechte rode kaart volgens ex-scheidsrechter Serge Gumienny, al laat hij de belangrijkste vraag voor de Anderlechtfans wel onbeantwoord.

Rood voor Killian Sardella na lichte kopstoot

Bij RSC Anderlecht waren ze enorm boos op de arbitrage nadat Killian Sardella uitgesloten werd na een opstootje met Smith. De speler van paars-wit deelde daarbij een vermeende kopstoot uit. Voor ex-ref Serge Gumienny was het duidelijk.

“Sardella deelt geen zware kopstoot uit, maar het is wel een revanche-actie die voor niets nodig is. Wat mij betreft, is het een agressieve actie die terecht met rood werd bestraft”, is Gumienny heel erg duidelijk in Het Belang van Limburg.

Agressieve beweging

Voor Gumienny kan je dit niet zomaar door de vingers zien. “Het is niet zomaar neus-aan-neus staan. Er is een duidelijke agressieve beweging met het hoofd richting aangezicht van de tegenstander.”

De scheidsrechter van dienst heeft de naam om vlug rode kaarten uit te delen. Hij gaf in 21 matchen maar liefst 7 keer een rode kaart. Al kwam deze wel op aangeven van de VAR, want zelf had hij de actie van Sardella niet gezien.

“Ik vind dan ook dat de VAR terecht heeft ingegrepen toen de scheidsrechter die agressieve beweging gemist had”, gaat Gumienny verder in zijn analyse van de rode kaart. Die hypothekeerde natuurlijk het verdere verloop van de wedstrijd.

Lees ook... 🎥 Terecht? Sardella krijgt discutabele rode kaart in Brusselse derby

Geen kaart voor Burgess

Bij de Anderlechtfans was het ongenoegen nog groter, omdat Christian Burgess in de nasleep van het opstootje Camara tegen de vlakte werkte. De scheidsrechter merkte het voorval niet op en ook de VAR greep niet in.

Burgess had voor zijn actie op zijn minst geel verdiend, maar voor de Anderlechtsupporters komt hij maar al te vaak weg zonder kaart, terwijl hij heel lelijke acties onderneemt. Afwachten of scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot dit voorval vanavond voorgeschoteld krijgt.

5 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Union SG
Killian Sardella

Meer nieuws

🎥 Terecht? Sardella krijgt discutabele rode kaart in Brusselse derby

🎥 Terecht? Sardella krijgt discutabele rode kaart in Brusselse derby

20:00
19
Anderlecht heeft bijzonder goed nieuws over De Cat, maar laat het niet weten

Anderlecht heeft bijzonder goed nieuws over De Cat, maar laat het niet weten

07:20
Waarom Anderlecht niet moet rekenen op de grote terugkeer van Mbemba

Waarom Anderlecht niet moet rekenen op de grote terugkeer van Mbemba

09:30
Union baas in Brussel: Zorgane straft Anderlecht in eerste helft af, maar wat als...

Union baas in Brussel: Zorgane straft Anderlecht in eerste helft af, maar wat als...

20:31
Jérémy Taravel zag Anderlecht de evenknie zijn van Union: "In eerste helft waren we zelfs beter" Reactie

Jérémy Taravel zag Anderlecht de evenknie zijn van Union: "In eerste helft waren we zelfs beter"

22:15
7
Ook Union-coach David Hubert heeft kritiek aan adres refs: "Dat is nu al twee keer! Dat mag blijkbaar" Reactie

Ook Union-coach David Hubert heeft kritiek aan adres refs: "Dat is nu al twee keer! Dat mag blijkbaar"

21:30
19
Anderlecht-kapitein Colin Coosemans haalt zwaar uit naar de VAR van dienst Reactie

Anderlecht-kapitein Colin Coosemans haalt zwaar uit naar de VAR van dienst

20:53
10
🎥 Sardella krijgt rood voor "kopstoot', maar Anderlecht-fans ergeren zich blauw dat Union-speler ontsnapte

🎥 Sardella krijgt rood voor "kopstoot', maar Anderlecht-fans ergeren zich blauw dat Union-speler ontsnapte

20:10
33
Stijn Stijnen voert de druk op en ontkracht fabeltje over Beerschot

Stijn Stijnen voert de druk op en ontkracht fabeltje over Beerschot

09:00
Bryan Heynen schuift verantwoordelijkheid weg nadat hij fout maakt die doelpunt oplevert

Bryan Heynen schuift verantwoordelijkheid weg nadat hij fout maakt die doelpunt oplevert

08:40
1
Voormalig Anderlecht-speler beslissend in Griekse bekerfinale

Voormalig Anderlecht-speler beslissend in Griekse bekerfinale

22:00
Rode kaart voor Bayram? Scheidsrechter had totaal anders moeten ingrijpen

Rode kaart voor Bayram? Scheidsrechter had totaal anders moeten ingrijpen

08:20
3
'Westerlo stuurt scouts naar nieuwe rechtsbuiten met stevig prijskaartje'

'Westerlo stuurt scouts naar nieuwe rechtsbuiten met stevig prijskaartje'

07:40
Rik De Mil ziet een stijgende lijn bij KAA Gent: "Dat is het enige negatieve"

Rik De Mil ziet een stijgende lijn bij KAA Gent: "Dat is het enige negatieve"

06:00
1
Adnane Abid trekt lessen na gelijkspel tegen Genk: "We hebben ze te veel laten spelen"

Adnane Abid trekt lessen na gelijkspel tegen Genk: "We hebben ze te veel laten spelen"

07:00
Matthieu Epolo doet zijn verhaal over het omstreden planten van de vlag in Mambourg

Matthieu Epolo doet zijn verhaal over het omstreden planten van de vlag in Mambourg

06:30
Meningen lopen uiteen over kritisch KVM-publiek: "Dansen niet op tafel" vs "Liever met mooi voetbal in Play-off 2?" Reactie

Meningen lopen uiteen over kritisch KVM-publiek: "Dansen niet op tafel" vs "Liever met mooi voetbal in Play-off 2?"

22:40
2
Spitsenprobleem bij Gent? "Tijdens de zomer kunnen we conclusies trekken"

Spitsenprobleem bij Gent? "Tijdens de zomer kunnen we conclusies trekken"

22:30
4
Jelle Vossen genoot van terugkeer en zege tegen La Louvière

Jelle Vossen genoot van terugkeer en zege tegen La Louvière

23:00
Vanderbiest is streng voor spelers na verlies tegen STVV en 1 op 15: "Dat is niet oké"

Vanderbiest is streng voor spelers na verlies tegen STVV en 1 op 15: "Dat is niet oké"

21:40
2
Zulte Waregem kent ook in eigen huis geen problemen met La Louvière en wint met ruime cijfers

Zulte Waregem kent ook in eigen huis geen problemen met La Louvière en wint met ruime cijfers

21:09
"Hij drijft de tegenstander tot waanzin": Jérémy Doku maakt zelfs een rivaliserende legende helemaal gek

"Hij drijft de tegenstander tot waanzin": Jérémy Doku maakt zelfs een rivaliserende legende helemaal gek

21:20
Vanaken na zege op Gent: "We moeten ons niet fixeren op Union"

Vanaken na zege op Gent: "We moeten ons niet fixeren op Union"

21:00
"Iedereen zegt me dat ik vaker moet trappen": de klik van Jérémy Doku komt op het juiste moment

"Iedereen zegt me dat ik vaker moet trappen": de klik van Jérémy Doku komt op het juiste moment

20:30
1
STVV beseft heel goed dat het Anderlecht in lastig parket brengt en haalt zijn gram: "Wat wil je dat ik zeg?" Reactie

STVV beseft heel goed dat het Anderlecht in lastig parket brengt en haalt zijn gram: "Wat wil je dat ik zeg?"

19:05
Nicky Hayen reageert teleurgesteld na gelijkspel tegen Standard: "Dan werk je keihard, maar..."

Nicky Hayen reageert teleurgesteld na gelijkspel tegen Standard: "Dan werk je keihard, maar..."

19:30
2
Vincent Janssen is duidelijk over rode kaart Bayram: "Ik was verbaasd dat het eerst geel was..."

Vincent Janssen is duidelijk over rode kaart Bayram: "Ik was verbaasd dat het eerst geel was..."

19:00
2
Speelt Standard sterkhouder Epolo kwijt? "Ik wil een mooi bedrag opbrengen"

Speelt Standard sterkhouder Epolo kwijt? "Ik wil een mooi bedrag opbrengen"

18:30
LIVE: Weer veranderingen verwacht bij Anderlecht, Union moet puzzelen in de aanval

LIVE: Weer veranderingen verwacht bij Anderlecht, Union moet puzzelen in de aanval

11:44
Winst in Gent én leidersplaats voor Ivan Leko: "Vorig jaar Union SG 28 op 30, dus ..."

Winst in Gent én leidersplaats voor Ivan Leko: "Vorig jaar Union SG 28 op 30, dus ..."

18:00
STVV trakteert Mechelen op nieuwe pandoering en zet Anderlecht met achtpuntenkloof zwaar onder druk

STVV trakteert Mechelen op nieuwe pandoering en zet Anderlecht met achtpuntenkloof zwaar onder druk

17:55
Club Brugge (even) leider: Vanaken, Stankovic en Vetlesen spreken klare taal

Club Brugge (even) leider: Vanaken, Stankovic en Vetlesen spreken klare taal

17:15
Thorgan Hazard naar Lens? Verhaal krijgt opvallende extra lading door Eden

Thorgan Hazard naar Lens? Verhaal krijgt opvallende extra lading door Eden

16:00
Rik De Mil is duidelijk: "Met wat hier rondliep moet Club Brugge kampioen worden"

Rik De Mil is duidelijk: "Met wat hier rondliep moet Club Brugge kampioen worden"

16:20
1
AS Monaco geeft 0-2-voorsprong helemaal weg: gefrustreerde Pocognoli spaart zijn ploeg niet

AS Monaco geeft 0-2-voorsprong helemaal weg: gefrustreerde Pocognoli spaart zijn ploeg niet

17:30
Na bloedstollende ontknoping op slotspeeldag: Sporting Hasselt grijpt titel in Eerste nationale

Na bloedstollende ontknoping op slotspeeldag: Sporting Hasselt grijpt titel in Eerste nationale

17:04
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 5
KAA Gent KAA Gent 0-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-4 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-3 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 5
OH Leuven OH Leuven 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-4 Antwerp Antwerp

Play-off 3

 Speeldag 5
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/05 Zulte Waregem Zulte Waregem
FCV Dender EH FCV Dender EH 03/05 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

TheRolle TheRolle over Ook Union-coach David Hubert heeft kritiek aan adres refs: "Dat is nu al twee keer! Dat mag blijkbaar" roodwit1880 roodwit1880 over 🎥 Terecht? Sardella krijgt discutabele rode kaart in Brusselse derby Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Rode kaart voor Bayram? Scheidsrechter had totaal anders moeten ingrijpen JaKu JaKu over Anderlecht-kapitein Colin Coosemans haalt zwaar uit naar de VAR van dienst André Coenen André Coenen over Bryan Heynen schuift verantwoordelijkheid weg nadat hij fout maakt die doelpunt oplevert Erwin Wille Erwin Wille over Spitsenprobleem bij Gent? "Tijdens de zomer kunnen we conclusies trekken" Soloria Soloria over 🎥 Is rode kaart voor Sardella terecht? Serge Gumienny velt zijn oordeel Shake spier Shake spier over 🎥 Sardella krijgt rood voor "kopstoot', maar Anderlecht-fans ergeren zich blauw dat Union-speler ontsnapte Pierrebourgeois Pierrebourgeois over 🎥 3-0 achter en toch nog winnen: Vincent Kompany kan het zelf haast niet geloven De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Vincent Janssen is duidelijk over rode kaart Bayram: "Ik was verbaasd dat het eerst geel was..." Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved