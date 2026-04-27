Daan Blockx, voetbaljournalist
Matthieu Epolo doet zijn verhaal over het omstreden planten van de vlag in Mambourg
Wie zei dat de Europe Play-offs flauw en smaakloos zijn buiten de eerste plaats? Matthieu Epolo heeft er toch wel wat emoties beleefd.

Matthieu Epolo beleefde de voorbije weken heel wat intense momenten: eerst de kwalificatie voor het WK met Congo en de festiviteiten die daarop volgden, en daarna zijn terugkeer naar Standard. Met het verleden van de Luikenaars in de Europe Play-offs had dat een lastige context kunnen worden. Maar de ploeg slaat zich er voorlopig best aardig door.

In elk van de vijf matchen kwam Standard op achterstand, maar toch verloren ze slechts twee wedstrijden. En de twee zeges deden, elk op hun manier, enorm veel deugd. Ook die eerste overwinning in Leuven, die Epolo dus vanop afstand meemaakte.

"Eerlijk: ik had toch wat schrik toen we aan de Play-offs begonnen, door die reeks van 30 wedstrijden zonder overwinning. Maar dat is snel verdwenen na die eerste match op OHL", vertelt hij in SudInfo.

Een Waalse derby blijft belangrijk, ook in de Europe Play-offs

En dan was er natuurlijk die zege in de Waalse derby. De goal van Tobias Mohr in de slotminuten, die de wedstrijd deed kantelen, was pure emotie. Epolo kan daarover meepraten, zeker omdat er achteraf meer te doen was rond zijn poging om een vlag te planten dan rond Mohr zelf.

Waarom dat gebaar, 14 jaar na dat van Sébastien Pocognoli? Los van de supporters van Charleroi konden ook sommige waarnemers die viering niet smaken. Maar in het moment was het moeilijk om niet mee te gaan in de euforie. "De hele match door kreeg ik te maken met beledigingen, maar ik reageerde niet", herinnert Epolo zich.

Alles volgde elkaar snel op

"Na de match ga ik naar onze supporters. Wanneer de capo van de Ultras mij de vlag geeft, begrijp ik dat het de bedoeling is om die in het midden van het veld te planten. Maar als ik naar de middencirkel stap, zie ik dat de Carolos daar nog staan te praten met hun coach. Dan denk ik: het heeft geen zin om een vechtpartij uit te lokken, dan zou ik te ver zijn gegaan", legt hij uit.

Matthieu Epolo was bovendien niet de enige die zich aan een prikje waagde. Ondanks zijn vervanging door blessure liet ook Marco Ilaimaharitra de kans niet liggen: hij daagde het Mambourg uit door op een zebra-knuffel te trappen. De laatste match van het seizoen op Sclessin belooft heet te worden.

