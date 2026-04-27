Anderlecht heeft bijzonder goed nieuws over De Cat, maar laat het niet weten

De revalidatie van Nathan De Cat gaat goed vooruit. Zo goed zelfs, dat hij wellicht kan aantreden in de bekerfinale tegen Union SG. Dat zou een stevige opsteker zijn voor RSC Anderlecht.

Enkelblessure voor Nathan De Cat

Nathan De Cat raakte geblesseerd in het duel tegen KAA Gent. Meteen was duidelijk dat de revalidatie enige tijd in beslag zou nemen en dat er grote vraagtekens moesten geplaatst worden bij de bekerfinale tegen Union SG.

Maar ondertussen lijkt de medische staf van paarsw-wit er alles aan te doen om de youngster toch klaar te stomen voor de clash in het Koning Boudewijnstadion. Volgens La Dernière Heure gaat het goed vooruit.

Al een week nadat hij de blessure opliep was tijdens de match tegen KV Mechelen te zien dat De Cat niet meer mankte. Afgelopen donderdag liet hij aan Keisuke Goto zien dat hij een kleine brace droeg aan de enkel.

Opnieuw op het trainingsveld

Ondertussen staat De Cat al opnieuw op het trainingsveld. Hij ligt duidelijk voor op zijn revalidatieschema, zo klinkt het bij de Waalse krant. Dat maken ze op uit een foto die Tristan Degreef verspreidde.

Hij liet zaterdag een teamfoto van Anderlecht zien en daarop staat De Cat met een trainingshesje. Wellicht was het niet de bedoeling dat die informatie naar buiten werd gebracht, zo vloeken ze wellicht bij Anderlecht.



Ideale schema

In een ideale wereld pakt De Cat nog wedstrijdminuten tegen KAA Gent, enkele dagen voor de bekerfinale tegen Union SG. En met wat geluk is hij speelklaar voor de topper van volgende zondag tegen Club Brugge.

En dat terwijl hij eigenlijk een zestal weken zou uit zijn met die scheur in zijn ligamenten. Afwachten hoe het de komende dagen dus evolueert en kijken of Taravel hem dit weekend al in de selectie opneemt.