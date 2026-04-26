Thorgan Hazard naar Lens? Verhaal krijgt opvallende extra lading door Eden

Thorgan Hazard lijkt op weg naar een terugkeer naar Lens. Nieuws dat aan de kant van Lille, waar Eden zijn stempel drukte, voor heel wat gegniffel zorgt.

Ook al ging sportief directeur Jean-Louis Leca de vraag over Thorgan Hazard ontwijkend uit de weg, een terugkeer van de Anderlecht-speler naar het Stade Bollaert zou allesbehalve verrassend zijn. Lens heeft namelijk nood aan spelers die in de clubopleiding zijn gevormd om aan de quota te voldoen, en Thorgan is er daar één van.

Na zijn eerste voetbaljaren bij Stade Brainois en Tubize trok de Rode Duivel al op zijn veertiende naar Lens. Hij bereikte er de eerste ploeg in dezelfde periode als Raphaël Varane, maar was nog niet helemaal klaar om door te breken toen de club in het seizoen 2010/2011 als laatste eindigde.

In de Ligue 2 kwam Thorgan daarna wel tot 14 wedstrijden, voor hij de overstap maakte naar Chelsea, waar ook broer Eden zat. Veertien jaar later zou hij dus, na een mooie carrière, kunnen terugkeren naar de plek waar het voor hem echt begon. Een verhaal zoals het voetbal ze graag schrijft, al zorgt dat tegelijk ook voor gegniffel bij de buren uit Lille.

Een familie tussen twee rivalen

Want aan de andere kant is Eden Hazard een absolute cultheld geworden bij LOSC. De rivaliteit tussen de twee clubs is in Noord-Frankrijk nog altijd erg levendig, en het idee dat er straks opnieuw shirts met ‘Hazard’ op in Lens zouden rondlopen, doet daar wel wat stof opwaaien.



Dit seizoen werd Eden Hazard zelfs nog stevig uitgefloten tijdens een benefietwedstrijd bij Lens, nochtans een duel waarbij je zou denken dat de rivaliteit even opzij wordt gezet. Sindsdien zorgt het vooruitzicht op nog meer ‘Hazard’-shirts bij Lens alleen maar voor extra gegrinnik rond het Stade Pierre-Mauroy. Eden zelf zou er ongetwijfeld plezier in scheppen om straks eens naar een nieuwe Derby du Nord te komen kijken.