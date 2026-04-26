Thorgan Hazard naar Lens? Verhaal krijgt opvallende extra lading door Eden

Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Thorgan Hazard lijkt op weg naar een terugkeer naar Lens. Nieuws dat aan de kant van Lille, waar Eden zijn stempel drukte, voor heel wat gegniffel zorgt.

Ook al ging sportief directeur Jean-Louis Leca de vraag over Thorgan Hazard ontwijkend uit de weg, een terugkeer van de Anderlecht-speler naar het Stade Bollaert zou allesbehalve verrassend zijn. Lens heeft namelijk nood aan spelers die in de clubopleiding zijn gevormd om aan de quota te voldoen, en Thorgan is er daar één van.

Na zijn eerste voetbaljaren bij Stade Brainois en Tubize trok de Rode Duivel al op zijn veertiende naar Lens. Hij bereikte er de eerste ploeg in dezelfde periode als Raphaël Varane, maar was nog niet helemaal klaar om door te breken toen de club in het seizoen 2010/2011 als laatste eindigde.

In de Ligue 2 kwam Thorgan daarna wel tot 14 wedstrijden, voor hij de overstap maakte naar Chelsea, waar ook broer Eden zat. Veertien jaar later zou hij dus, na een mooie carrière, kunnen terugkeren naar de plek waar het voor hem echt begon. Een verhaal zoals het voetbal ze graag schrijft, al zorgt dat tegelijk ook voor gegniffel bij de buren uit Lille.

Een familie tussen twee rivalen

Want aan de andere kant is Eden Hazard een absolute cultheld geworden bij LOSC. De rivaliteit tussen de twee clubs is in Noord-Frankrijk nog altijd erg levendig, en het idee dat er straks opnieuw shirts met ‘Hazard’ op in Lens zouden rondlopen, doet daar wel wat stof opwaaien.


Dit seizoen werd Eden Hazard zelfs nog stevig uitgefloten tijdens een benefietwedstrijd bij Lens, nochtans een duel waarbij je zou denken dat de rivaliteit even opzij wordt gezet. Sindsdien zorgt het vooruitzicht op nog meer ‘Hazard’-shirts bij Lens alleen maar voor extra gegrinnik rond het Stade Pierre-Mauroy. Eden zelf zou er ongetwijfeld plezier in scheppen om straks eens naar een nieuwe Derby du Nord te komen kijken.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Anderlecht
RC Lens
Thorgan Hazard

Meer nieuws

Na bloedstollende ontknoping op slotspeeldag: Sporting Hasselt grijpt titel in Eerste nationale

17:04
LIVE: Sint-Truiden maakt met gelukje gelijk maar laat vlak voor rust ook de 1-2 liggen Live

16:49
Hoe Pep Guardiola Vincent Kompany aan zijn job als coach bij Bayern München hielp

17:00
Grote promotiedroom is voorbij voor Norwich: dit heeft Philippe Clement te zeggen

16:30
Rik De Mil is duidelijk: "Met wat hier rondliep moet Club Brugge kampioen worden"

16:20
1
Club Brugge wint Slag om Vlaanderen in Gent en is (minstens voor) eventjes leider

15:26
Het rommelt bij OH Leuven: Siebe Schrijvers is bijzonder scherp voor ploegmaats

15:30
Nieuw enorm schandaal in Italië: scheidsrechtersbaas zet stap opzij na zware beschuldigingen

15:00
Scheidsrechter Laforge had 24 minuten nodig om te bekomen: spanning liep hoog op in Westerlo tijdens rust

14:30
5
LIVE: Weer veranderingen verwacht bij Anderlecht, Union moet puzzelen in de aanval

11:44
Belgisch goudhaantje Mika Godts staat voor toptransfer: 'Europese topclubs schuiven aan'

14:00
Karel Geraerts moet vrezen bij Reims na harde uithaal van eigen aanhang

13:31
Moet Rudi Garcia hem meenemen naar het WK? Hugo Cuypers kan niet stoppen met scoren

13:01
LIVE: Wat levert de 'factor De Mil' op tegen de 'factor Leko' in Slag om Vlaanderen?

12:25
Casper Nielsen bleef ondanks heerlijk doelpunt op zijn honger zitten na gelijkspel tegen KRC Genk

12:30
1
Onvrede bij Westerlo over arbitrage na nederlaag tegen Antwerp: "De wedstrijd volledig kapotgemaakt"

12:00
15
Geen transfer voor sterspeler: Bayern van Vincent Kompany is bijzonder duidelijk

11:30
Bereid je maar voor: "Dan zal Anderlecht opnieuw de controle over de Pro League overnemen"

07:00
32
'Club Brugge denkt aan Italiaanse verdediger met waarde van 10 miljoen euro'

11:00
Doelpuntenmaker Aaron Bibout is duidelijk na nieuw puntenverlies van Genk

10:30
LIVE: STVV zoekt nog grotere marge op Anderlecht, KVM zoekt frisheid en opsteker na 1 op 12

09:45
Frank Boeckx ziet duidelijk probleem bij Gent voor Slag om Vlaanderen

10:00
Carl Hoefkens naar het ziekenhuis gebracht na nederlaag tegen Ajax

09:30
2
Ivan Leko krijgt opvallende woorden mee uit kleedkamer van Gent

09:01
1
🎥 Rode Duivel maakt verdediging van Carl Hoefkens belachelijk met compleet waanzinnig doelpunt

08:40
8
Nicky Hayen zegt wat er met Karetsas is en ziet duidelijk probleem bij Racing Genk

08:20
2
"Adri lacht erom, maar mij kwetst het diep": miserie bij familie Bertaccini

23:00
4
"Voelt bijna als een overwinning aan" : Ibe Hautekiet heel blij na het gelijkspel van Standard

06:30
Jeugdproduct Beerschot en Beveren maakt indruk bij STVV: "Wees maar zeker dat je daar zou passen"

23:30
Waarom de transfer van Thorgan Hazard (on)logisch is Analyse

25/04
2
Antwerp profiteert optimaal van vroege rode kaart en wint met ruime cijfers op het veld van Westerlo

22:54
Vertonghen schept voor eens en altijd duidelijkheid over clash met Eden Hazard op WK

22:30
"Einde van een cyclus": verhaal van Club Brugge in Jupiler Pro League is voorbij

21:00
5
Bij Dender is vertrouwen groot: "Ik zag de wedstrijd tussen Patro en Beerschot"

22:00
19
🎥 Casper Nielsen doet bekentenis na doelpunt tegen KRC Genk

21:40
1
"Schandalig, geen greintje eergevoel": Felice Mazzù woedend na de nederlaag tegen Charleroi

21:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 5
KAA Gent KAA Gent 0-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 18:30 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 5
OH Leuven OH Leuven 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-4 Antwerp Antwerp

Play-off 3

 Speeldag 5
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/05 Zulte Waregem Zulte Waregem
FCV Dender EH FCV Dender EH 03/05 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

FCB vo altijd FCB vo altijd over KAA Gent - Club Brugge: 0-2 Ratko Svilar Ratko Svilar over Onvrede bij Westerlo over arbitrage na nederlaag tegen Antwerp: "De wedstrijd volledig kapotgemaakt" We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Sporting Hasselt - Dessel Sport: 1-0 André Coenen André Coenen over Casper Nielsen bleef ondanks heerlijk doelpunt op zijn honger zitten na gelijkspel tegen KRC Genk Christophe De Geyter Christophe De Geyter over Rik De Mil is duidelijk: "Met wat hier rondliep moet Club Brugge kampioen worden" Royal Suy Royal Suy over Scheidsrechter Laforge had 24 minuten nodig om te bekomen: spanning liep hoog op in Westerlo tijdens rust Joe Joe over Anderlecht - Union SG: - FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Bereid je maar voor: "Dan zal Anderlecht opnieuw de controle over de Pro League overnemen" Johnnie Walker Johnnie Walker over Bij Dender is vertrouwen groot: "Ik zag de wedstrijd tussen Patro en Beerschot" filip.dhose filip.dhose over Kampioen en daarna alsnog naar Belgisch profvoetbal? Sam Kerkhofs windt er geen doekjes om Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved