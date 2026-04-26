'Club Brugge denkt aan Italiaanse verdediger met waarde van 10 miljoen euro'

Brandon Morren, voetbaljournalist
Club Brugge kijkt achter de schermen al vooruit naar volgend seizoen en speurt volop naar versterking. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri is blauw-zwart daarbij uitgekomen bij een Italiaanse rechtsachter.

De play-offs zijn nog niet voorbij, maar Club Brugge is zich al wel aan het voorbereiden op volgend seizoen. Achter de schermen is blauw-zwart al bezig met zoeken en vinden van zomerse versterking.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri heeft Club Brugge zijn oog nu laten vallen op een Italiaanse flankverdediger, Mattia Zanotti. Momenteel speelt hij in Zwitserland bij FC Lugano, waar hij liefst rechtsachter is.

De Zwitserse club kocht hem in de zomer van 2024 voor 1,9 miljoen euro over van Inter Milan. Momenteel bedraagt zijn marktwaarde al 10 miljoen euro volgens Transfermarkt

Tavolieri schrijft dat Club Brugge al informatie heeft ingewonnen over een mogelijke deal. De makelaar van Zanotti staat ook al in contact met het Brugse bestuur. Het blijft voorlopig afwachten hoe concreet het dossier wordt.


Ondanks zijn geschatte marktwaarde van 10 miljoen euro zou Lugano hopen op een transfersom van 5 tot 6 miljoen euro. Zijn contract bij de Zwitsers loopt nog tot juni 2028.

Doelpuntenmaker Aaron Bibout is duidelijk na nieuw puntenverlies van Genk

10:30
09:45
10:00
09:30
09:01
08:40
08:20
07:00
06:30
23:30
22:54
23:00
22:30
22:00
21:40
21:20
21:00
20:13
20:30
19:00
20:00
19:45
19:30
19:00
18:30
18:00
17:30
17:00
16:30
16:00
15:30
15:00
14:30
14:15
14:00
13:30
