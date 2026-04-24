Hoe belangrijk is de Slag om Vlaanderen voor KAA Gent?

Aernout Van Lindt
Dit weekend staat de Slag om Vlaanderen opnieuw op het programma. KAA Gent kan daar - na het gelijkspel tegen Union SG - ook de andere titelfavoriet een hak proberen te zetten. En er is natuurlijk de factor Ivan Leko. Of niet (meer)?

"Een wedstrijd tegen Club Brugge leeft binnen de hele club", opende Rik De Mil zijn persconferentie in de Planet Group Arena voor het treffen met blauw-zwart zondag. "Het is een zeer belangrijke wedstrijd voor de club en de supporters, en ook voor onze groep."

"Voor mij is het ook een belangrijke wedstrijd. Dat ik nog veel mensen ken bij Club Brugge? Dat maakt het altijd nog wat specialer. Het is altijd fijn om mensen die je kent of waarmee je samen hebt gewerkt terug te zien."

"Maar het is vooral belangrijk om in een thuiswedstrijd die eerste overwinning proberen binnen te halen. Het is logisch dat we dat willen, het toont ook aan dat we ambitieus zijn. Ik ben zo realistisch mogelijk, maar altijd met ambitie."

"Het is normaal dat we hunkeren naar die overwinning. We zijn er al een paar keer dichtbij geweest en we hebben het al een paar keer verdiend. Het zorgt er alleen maar voor dat we er nog meer naar toe snakken", aldus de T1 van Gent.

"We gaan er elke match voluit voor om te winnen. Iedereen beseft dat dit toch iets extra is. Veel oppompen hoef ik niet te doen, het is zaak om goed te recupereren na twee heel pittige wedstrijden. Het is kwestie de laatste details uit te leggen."

Analist haalt Thorgan Hazard door het slijk nu duidelijk is dat hij vertrekt

Play-off 1

 Speeldag 4
Union SG Union SG 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 6-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 2-0 Anderlecht Anderlecht

Play-off 2

 Speeldag 4
Standard Standard 1-2 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 0-2 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 4
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Zulte Waregem Zulte Waregem 26/04 La Louvière La Louvière

