Twee doelpunten die bijna 100% made in de Pro League zijn: Bayern kent zijn tegenstander in de bekerfinale

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

In de finale van de Duitse beker neemt Bayern München het op tegen titelverdediger Stuttgart, dat donderdagavond na verlengingen afrekende met Freiburg. Een van de uitblinkers was ex-Genk-speler Bilal El Khannouss, die twee assists gaf.

Bayern München won aan het begin van het seizoen de Duitse Supercup en veroverde vorige week zijn 35e Bundesliga-titel. De Rekordmeister maakt nog altijd kans op een historische quadruple.

De ploeg uit Beieren treft Paris Saint-Germain in de halve finales van de Champions League en plaatste zich deze week ten koste van Bayer Leverkusen (0-2) voor de finale van de Duitse beker.

De tweede halve finale werd donderdag gespeeld tussen Stuttgart en Freiburg. Titelhouder Stuttgart trok na verlengingen met 2-1 aan het langste eind.

Toch ging Stuttgart met een achterstand de rust in na een treffer van Maximilian Eggestein (0-1, 28'). Maar na de pauze dwongen Die Schwaben verlengingen af via ex-Union-spits Deniz Undav, op aangeven van ex-Genk-speler Bilal El Khannouss (1-1, 70').


In de verlengingen besliste Tiago Tomás het vlak voor het eindsignaal (2-1, 119'), opnieuw na een assist van Bilal El Khannouss, de beslissende man van deze halve finale. Vincent Kompany en Bayern nemen het op 23 mei dus op tegen de titelhouder om diens kroon te ontfutselen.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
DFB Pokal
DFB Pokal Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
VFB Stuttgart
Freiburg
Bilal El Khannouss
Deniz Undav

Meer nieuws

Mentale voordeel weer bij Club Brugge? Dit denkt Van De Perre ervan

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 4
Union SG Union SG 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 6-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 2-0 Anderlecht Anderlecht

Play-off 2

 Speeldag 4
Standard Standard 1-2 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 0-2 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 4
Cercle Brugge Cercle Brugge 20:45 FCV Dender EH FCV Dender EH
Zulte Waregem Zulte Waregem 26/04 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

TatstOn TatstOn over Hein Vanhaezebrouck vindt het, maar krijgt Union daadwerkelijk te weinig respect? Geert66 Geert66 over 🎥 Pure provocatie? Vrancken zegt wat hij vindt van gedrag van Goto Mike59 Mike59 over "Wij zijn Anderlecht, geen klein ploegje": Adriano Bertaccini slaat met de vuist op tafel What the Frog What the Frog over Warme ontvangst voor Ivan Leko? Zo zien de fans van KAA Gent het TatstOn TatstOn over "Hebben ze spijt?": Vanwesemael duidelijk na zege tegen Anderlecht Walter Baseggio Walter Baseggio over Bye bye Anderlecht: 'Thorgan Hazard heeft nieuwe club gevonden' Geert66 Geert66 over Eindelijk de ideale match? 'Anderlecht volgt spits uit... derde klasse' JaKu JaKu over Geen bekerfinale op televisie: dit bedrag wou DAZN opstrijken TatstOn TatstOn over Olivier Deschacht legt de enige waarheid over Yari Verschaeren op tafel Erwin Wille Erwin Wille over Vanhaezebrouck en Dierckx laten zich uit over situatie Kanga: "Ze willen strijders en krijgers" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved