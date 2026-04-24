Twee doelpunten die bijna 100% made in de Pro League zijn: Bayern kent zijn tegenstander in de bekerfinale

In de finale van de Duitse beker neemt Bayern München het op tegen titelverdediger Stuttgart, dat donderdagavond na verlengingen afrekende met Freiburg. Een van de uitblinkers was ex-Genk-speler Bilal El Khannouss, die twee assists gaf.

Bayern München won aan het begin van het seizoen de Duitse Supercup en veroverde vorige week zijn 35e Bundesliga-titel. De Rekordmeister maakt nog altijd kans op een historische quadruple.

De ploeg uit Beieren treft Paris Saint-Germain in de halve finales van de Champions League en plaatste zich deze week ten koste van Bayer Leverkusen (0-2) voor de finale van de Duitse beker.

De tweede halve finale werd donderdag gespeeld tussen Stuttgart en Freiburg. Titelhouder Stuttgart trok na verlengingen met 2-1 aan het langste eind.

Met een uitblinkende Bilal El Khannouss voegt Stuttgart zich bij Bayern in de bekerfinale

Toch ging Stuttgart met een achterstand de rust in na een treffer van Maximilian Eggestein (0-1, 28'). Maar na de pauze dwongen Die Schwaben verlengingen af via ex-Union-spits Deniz Undav, op aangeven van ex-Genk-speler Bilal El Khannouss (1-1, 70').



In de verlengingen besliste Tiago Tomás het vlak voor het eindsignaal (2-1, 119'), opnieuw na een assist van Bilal El Khannouss, de beslissende man van deze halve finale. Vincent Kompany en Bayern nemen het op 23 mei dus op tegen de titelhouder om diens kroon te ontfutselen.