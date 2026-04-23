Opnieuw brute pech: Dender ziet twee basispionnen langdurig uitvallen

FCV Dender EH zit in de hoek waar de klappen vallen. Yannick Ferrera kreeg al af te rekenen met het nodige blessureleed en ziet nu als klap op de vuurpijl twee basisspelers uitvallen. Het gaat om Gauthier Gallon en David Hrncar.

Sportief beleeft Dender een seizoen om snel te vergeten. De Oost-Vlamingen zullen barrages moeten spelen om het behoud te verzekeren. De overvolle ziekenboeg van de club is daarbij zeker een belangrijke factor. Coach Yannick Ferrera ziet nu ook Gauthier Gallon (knieblessure) en David Hrncar (kruisband) uitvallen, weet Het Laatste Nieuws. Toch blijft hij positief.

Hrncar zal maanden out zijn

"Pluspunt is dat Nsimba en De Fougerolles deze week voluit konden trainen en geen naweeën ondervonden van de speelminuten die ze thuis tegen Cercle Brugge kregen", vertelt Ferrera aan de eerder genoemde krant. "Ze zijn vrijdag op Cercle Brugge allebei inzetbaar."

"Ferraro, Daali en Cools beperken zich voorlopig tot lopen", gaat hij verder. "Kvet blijft out. Voor doelman Gallon zijn tien dagen nodig om de ernst van de knieblessure vast te stellen, maar zijn stand-in Dietsch heeft genoeg ervaring om hem te vervangen."

"Hrncar is maanden out. Samen met Daali kreeg de Slovaak sinds mijn komst zijn kans. Het is jammer dat die jongens nu in de lappenmand liggen", voegt Ferrera toe. Het maakt de zaken er niet gemakkelijker op voor de rode lantaarn.



Dender is veroordeeld tot de barrages om het behoud. Het lijkt nu vooral zaak om dat tweeluik tegen de winnaar van de Promotion Play-offs met een zo fit mogelijk elftal aan te vatten. Morgenavond trekt Dender naar Cercle Brugge.