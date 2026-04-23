Vrees wordt werkelijkheid: FC Barcelona bevestigt zeer slecht nieuws over Lamine Yamal

Lamine Yamal beleefde woensdagavond een bijzonder wrange rollercoaster. Het goudhaantje van Barcelona scoorde het winnende doelpunt tegen Celta, maar moest meteen daarna geblesseerd naar de kant en ziet nu zijn seizoen eindigen.

In het voetbal kan alles snel gaan, dat weet Lamine Yamal nu ook. Gisteren scoorde hij het winnende doelpunt in de wedstrijd tegen Celta de Vigo (1-0) vanop de stip, maar moest meteen nadien geblesseerd naar de kant.

Al heel snel werd duidelijk dat de blessure van Yamal er niet goed uitzag. Hij tastte naar de hamstring, wat hard deed denken aan de kwetsuur van Kevin De Bruyne in oktober. Hij scheurde toen zijn hamstring bij het nemen van een penalty.

Barcelona bevestigt slecht nieuws na pijnlijke avond voor Lamine Yamal

Bij Yamal gebeurde nu hetzelfde. Spaanse media meldden eerder al dat hij een gescheurde hamstring opliep. Nu bevestigt FC Barcelona het slechte nieuws: het seizoen van de 18-jarige aanvaller zit erop.

"Tests van donderdag hebben bevestigd dat Lamine Yamal een hamstringblessure in zijn linkerbeen heeft opgelopen", klinkt het bij Barça. Hij zal dit seizoen niet meer in actie komen.

"De speler zal een conservatief behandelplan volgen. Hij mist de rest van het competitieseizoen, maar zou wel fit moeten raken voor het WK", besluit Barcelona. Spanje houdt de hoop hoog.