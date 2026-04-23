Vrees wordt werkelijkheid: FC Barcelona bevestigt zeer slecht nieuws over Lamine Yamal

Brandon Morren
Lamine Yamal beleefde woensdagavond een bijzonder wrange rollercoaster. Het goudhaantje van Barcelona scoorde het winnende doelpunt tegen Celta, maar moest meteen daarna geblesseerd naar de kant en ziet nu zijn seizoen eindigen.

In het voetbal kan alles snel gaan, dat weet Lamine Yamal nu ook. Gisteren scoorde hij het winnende doelpunt in de wedstrijd tegen Celta de Vigo (1-0) vanop de stip, maar moest meteen nadien geblesseerd naar de kant.

Al heel snel werd duidelijk dat de blessure van Yamal er niet goed uitzag. Hij tastte naar de hamstring, wat hard deed denken aan de kwetsuur van Kevin De Bruyne in oktober. Hij scheurde toen zijn hamstring bij het nemen van een penalty.

Barcelona bevestigt slecht nieuws na pijnlijke avond voor Lamine Yamal

Bij Yamal gebeurde nu hetzelfde. Spaanse media meldden eerder al dat hij een gescheurde hamstring opliep. Nu bevestigt FC Barcelona het slechte nieuws: het seizoen van de 18-jarige aanvaller zit erop.

"Tests van donderdag hebben bevestigd dat Lamine Yamal een hamstringblessure in zijn linkerbeen heeft opgelopen", klinkt het bij Barça. Hij zal dit seizoen niet meer in actie komen.

Lees ook... Grote zorgen om Lamine Yamal na stevige blessure: Spaanse media komen met bijzonder zwaar verdict
"De speler zal een conservatief behandelplan volgen. Hij mist de rest van het competitieseizoen, maar zou wel fit moeten raken voor het WK", besluit Barcelona. Spanje houdt de hoop hoog.

Grote zorgen om Lamine Yamal na stevige blessure: Spaanse media komen met bijzonder zwaar verdict

Grote zorgen om Lamine Yamal na stevige blessure: Spaanse media komen met bijzonder zwaar verdict

10:30
Paniek bij Barcelona: grote zorgen na blessures van twee sterspelers

Paniek bij Barcelona: grote zorgen na blessures van twee sterspelers

07:42
22
Minister haalt hard uit naar DAZN na opvallend nieuws over bekerfinale

Minister haalt hard uit naar DAZN na opvallend nieuws over bekerfinale

16:30
2
'Franse miljoenen op komst: topclub uit Ligue 1 richt pijlen op smaakmaker uit de JPL'

'Franse miljoenen op komst: topclub uit Ligue 1 richt pijlen op smaakmaker uit de JPL'

16:15
Opvallende reactie van Leko na 6-1 roept vragen op, Vandenbempt heeft vermoeden

Opvallende reactie van Leko na 6-1 roept vragen op, Vandenbempt heeft vermoeden

16:00
4
🎥 Jan Vertonghen langer aan boord bij de Belgische voetbalbond én denkt aan WK met Rode Duivels

🎥 Jan Vertonghen langer aan boord bij de Belgische voetbalbond én denkt aan WK met Rode Duivels

15:30
Maakte dit het verschil voor Westerlo tegen OHL? Andreas Jungdal legt uit

Maakte dit het verschil voor Westerlo tegen OHL? Andreas Jungdal legt uit

15:15
Na Verwilghen en Frutos neemt RAAL nu ook afscheid van deze belangrijke pion

Na Verwilghen en Frutos neemt RAAL nu ook afscheid van deze belangrijke pion

15:00
Waarom het (geen) toeval is dat KAA Gent opnieuw punten afsnoept van Union in het Dudenpark Analyse

Waarom het (geen) toeval is dat KAA Gent opnieuw punten afsnoept van Union in het Dudenpark

14:40
De spanning stijgt: Beerschot stuurt een stevige waarschuwing naar Patro Eisden

De spanning stijgt: Beerschot stuurt een stevige waarschuwing naar Patro Eisden

14:15
Frank Boeckx waarschuwt STVV voor cruciale clash met Anderlecht

Frank Boeckx waarschuwt STVV voor cruciale clash met Anderlecht

14:00
Overtreedt DAZN de wet voor opvallende primeur tijdens bekerfinale?

Overtreedt DAZN de wet voor opvallende primeur tijdens bekerfinale?

13:30
11
"Die gaan alle truken van de foor bovenhalen": oud-speler laat licht schijnen op Patro-Beerschot

"Die gaan alle truken van de foor bovenhalen": oud-speler laat licht schijnen op Patro-Beerschot

13:15
2
Verdediger Gustav Mortensen ziet groot probleem bij Standard

Verdediger Gustav Mortensen ziet groot probleem bij Standard

13:00
KV Mechelen staat voor lastig dossier rond middenvelder: Nederlandse clubs liggen op de loer

KV Mechelen staat voor lastig dossier rond middenvelder: Nederlandse clubs liggen op de loer

12:41
2
STVV-speler doet straffe voorspelling voor wedstrijd tegen Anderlecht: "En ik ga scoren, schrijf maar op"

STVV-speler doet straffe voorspelling voor wedstrijd tegen Anderlecht: "En ik ga scoren, schrijf maar op"

12:20
🎥 Had KAA Gent hier een strafschop voor moeten krijgen tegen Union SG? Max Dean is heel duidelijk

🎥 Had KAA Gent hier een strafschop voor moeten krijgen tegen Union SG? Max Dean is heel duidelijk

12:00
7
Een opportuniteit voor Antwerp, een probleem voor Standard: waarom The Great Old kan toeslaan

Een opportuniteit voor Antwerp, een probleem voor Standard: waarom The Great Old kan toeslaan

11:40
5
Beerschot pikt schorsing van Mo Messoudi niet en onderneemt verdere stappen

Beerschot pikt schorsing van Mo Messoudi niet en onderneemt verdere stappen

11:20
David Hubert spaart Union niet na ontgoochelende avond tegen KAA Gent

David Hubert spaart Union niet na ontgoochelende avond tegen KAA Gent

11:00
3
🎥 Is dit niet te streng? KV Mechelen blijft verbijsterd achter na rode kaart tegen Club Brugge

🎥 Is dit niet te streng? KV Mechelen blijft verbijsterd achter na rode kaart tegen Club Brugge

10:00
31
Club Brugge weer in de titelrace: Ivan Leko reageert kort en krachtig Reactie

Club Brugge weer in de titelrace: Ivan Leko reageert kort en krachtig

09:25
12
Wouter Vrancken naar Anderlecht? Dit heeft STVV-coach er zelf over te zeggen

Wouter Vrancken naar Anderlecht? Dit heeft STVV-coach er zelf over te zeggen

09:30
8
Italië in plaats van Iran tegen Rode Duivels? Waanzinnig voorstel duikt op

Italië in plaats van Iran tegen Rode Duivels? Waanzinnig voorstel duikt op

09:00
26
Het ziet er niet zo goed uit: Anderlecht-coach Taravel komt met blessure-update over Stroeykens

Het ziet er niet zo goed uit: Anderlecht-coach Taravel komt met blessure-update over Stroeykens

08:40
Een grote primeur voor Vincent Kompany bij Bayern: "Sinds mijn komst praten ze er al over"

Een grote primeur voor Vincent Kompany bij Bayern: "Sinds mijn komst praten ze er al over"

08:20
'Barcelona-top reisde speciaal naar Zwitserland om formele gesprekken over speler van Club Brugge te starten'

'Barcelona-top reisde speciaal naar Zwitserland om formele gesprekken over speler van Club Brugge te starten'

06:30
Keisuke Goto lijkt al klaar voor volgende stap en dat is niet Anderlecht

Keisuke Goto lijkt al klaar voor volgende stap en dat is niet Anderlecht

08:00
2
🎥 Maximale druk: Charles De Ketelaere beleeft pijnlijke hoofdrol in bekerdrama van Atalanta

🎥 Maximale druk: Charles De Ketelaere beleeft pijnlijke hoofdrol in bekerdrama van Atalanta

07:20
Anderlecht-bestuurders hebben knoop doorgehakt: Géén transfer of contract, maar deze cruciale positie is dé prioriteit van de nieuwe sportief directeur

Anderlecht-bestuurders hebben knoop doorgehakt: Géén transfer of contract, maar deze cruciale positie is dé prioriteit van de nieuwe sportief directeur

07:00
🎥 Eén op twaalf in de play-offs: Vanderbiest legt pijnpunt van KV Mechelen bloot Reactie

🎥 Eén op twaalf in de play-offs: Vanderbiest legt pijnpunt van KV Mechelen bloot

23:50
10
"Hebben we twee dagen mogen horen": Jackers prikt nu Club weer mag dromen van de titel Reactie

"Hebben we twee dagen mogen horen": Jackers prikt nu Club weer mag dromen van de titel

23:25
Club Brugge walst over KV Mechelen in de tweede helft en mag weer dromen van de titel

Club Brugge walst over KV Mechelen in de tweede helft en mag weer dromen van de titel

22:45
Mats Rits hoeft niét te zoeken naar een nieuwe club: 'Deze Belgische club verwelkomt middenvelder met open armen'

Mats Rits hoeft niét te zoeken naar een nieuwe club: 'Deze Belgische club verwelkomt middenvelder met open armen'

23:00
12
Club lacht: KAA Gent doet stuntje van reguliere competitie nog eens dunnetjes over op bezoek bij Union SG

Club lacht: KAA Gent doet stuntje van reguliere competitie nog eens dunnetjes over op bezoek bij Union SG

22:25
La Gazzetta dello Sport weet het zeker: 'AC Milan heeft alle troeven in handen om Club Brugge-sterkhouder binnen te halen'

La Gazzetta dello Sport weet het zeker: 'AC Milan heeft alle troeven in handen om Club Brugge-sterkhouder binnen te halen'

22:30
2

La Liga

 Speeldag 33
Real Mallorca Real Mallorca 1-1 Valencia CF Valencia CF
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 1-0 Osasuna Osasuna
Girona FC Girona FC 2-3 Real Betis Real Betis
Real Madrid Real Madrid 2-1 Alaves Alaves
Elche CF Elche CF 3-2 Atlético Madrid Atlético Madrid
Real Sociedad Real Sociedad 0-1 Getafe Getafe
Barcelona Barcelona 1-0 Celta De Vigo Celta De Vigo
Levante Levante 19:00 Sevilla Sevilla
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 20:00 Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona
Real Oviedo Real Oviedo 21:30 Villarreal Villarreal

