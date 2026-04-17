DONE DEAL: Zulte Waregem neemt afscheid van Jelle Vossen ... en nóg vier spelers, waaronder aanstormend talent

Zulte Waregem gaat erdoorheen met de grove borstel. Zo nemen ze deze zomer afscheid van (minstens) vijf spelers. Een aantal aflopende contracten zullen niet worden verlengd, zoals dat van Jelle Vossen.

Jelle Vossen maakte Zulte Waregem een jaar geleden kampioen met het winnende doelpunt tegen RWDM Brussels. Of hoe er veel kan veranderen in 12 maanden. Essevee is gered op het hoogste niveau, RWDM staat er heel slecht voor en Vossen komt nauwelijks tot spelen toe.

Zulte Waregem neemt afscheid van Jelle Vossen

Volgend seizoen zullen we Vossen alvast niet meer zien bij Zulte Waregem. Zijn contract zal namelijk niet worden verlengd. Dat heeft Essevee laten weten in een bericht dat ook werd gedeeld op de sociale media vrijdag.

"Na afloop van dit seizoen lopen de spelerscontracten van Jelle, Lukas, Stavros, Andres en Benoit (Nyssen) af. We nemen afscheid van deze jongens die de voorbije jaren mee kleur hebben gegeven aan onze club, zowel op als naast het veld."

Ook vier andere spelers zien hun contract aflopen

"Hun inzet, engagement en verbondenheid met onze supporters zullen we niet vergeten. We bedanken hen oprecht voor alles wat ze voor onze club hebben betekend en wensen hen alle succes toe in hun verdere voetbalcarrière en daarbuiten."





"Samen met de sfeergroep bereidt Essevee een gepast afscheid voor. Tijdens de laatste thuiswedstrijd tegen Dender zetten we hen dan ook graag in de bloemetjes", aldus Essevee in het bericht. Naast Vossen namen we dus ook afscheid van Lukas Willen, Stavros Gavriel, Benoit Nyssen en Andres Labie.