Tot onvrede van Club Brugge en Genk? Bouchez vergroot zijn macht in Pro League

De voorzitter van Francs Borains, Georges-Louis Bouchez, is opgenomen in de Raad van Bestuur van de Pro League. Hij volgt er Harm Van Veldhoven op, die door de promotie van Lommel naar de Jupiler Pro League zijn plaatsje zag verdwijnen.

Georges-Louis Bouchez is de nieuwe vertegenwoordiger van de clubs uit de Challenger Pro League in de Raad van Bestuur van de Pro League. HIj neemt het stekje over van Harm Van Veldhoven, voorzitter van Lommel. Die is gepromoveerd en kan dus geen vertegenwoordiger meer zijn van de CPL-clubs.

Zijn plaatsje is dus gegaan naar Georges-Louis Bouchez, die zo zijn greep op het Belgisch voetbal nog een beetje strakker aanspant. Tijdens de Algemene Vergadering van de Pro League, die vanmorgen plaatsvond in Diegem, is Georges-Louis Bouchez verkozen tot nieuw lid van de Raad van Bestuur.

Bouchez krijgt zitje in Raad van Bestuur Pro League

“De Pro League houdt er aan Harm van Veldhoven te bedanken voor zijn inzet de afgelopen periode en wenst dhr. Bouchez succes met de invulling van zijn nieuwe bestuurlijke mandaat", aldus de Pro League in een uitleg daarover.

De 40-jarige politicus, die ook voorzitter is van de MR, was er al in geslaagd om een stemming op de agenda te krijgen van de algemene vergadering van 2 juni. De clubs uit de Challenger Pro League voelen zich vertegenwoordigd door Bouchez, en daar is een duidelijke reden voor.

Genk en Club Brugge niet zo blij met aanstelling Bouchez?

Hij maakte van de afschaffing van het quota aan U23-ploegen in 1B een echt speerpunt. Die strijd won hij op 8 mei, toen de Belgische Mededingingsautoriteit besliste om de hervorming van het Belgische voetbal en de verplichte quota voor U23-teams in de Challenger Pro League ongeldig te verklaren.





Daardoor degradeerde Club NXT en was het behoud van RWDM verzekerd - al liep het door de licentieperikelen bij de Brusselaars uiteindelijk toch nog anders. Georges-Louis Bouchez heeft echter ook tegenstanders, vooral bij Club Brugge. De Henegouwer haalde de voorbije maanden meermaals uit naar het bestuur van het Belgische voetbal en naar de invloed van blauw-zwart, dat volgens hem “zich meer met de Champions League bezighoudt dan met de Jupiler Pro League.” Ook Genk toonde zich al kritisch.