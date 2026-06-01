De verdwenen spelers van Tedesco: zij zijn ineens ver verwijderd van een selectie voor de Rode Duivels

Romelu Lukaku heeft het onlangs nog eens benadrukt: Domenico Tedesco had de kern in 2024 enorm verjongd. Op zijn selectie voor het EK van toen staan namen die we op korte termijn bij de Rode Duivels bijna niet meteen terug verwachten te zien.

Een van de opdrachten van Domenico Tedesco bij zijn komst als bondscoach van de Rode Duivels was duidelijk: de selectie verjongen en de overgang maken na de beroemde "gouden generatie" van 2018. Een missie die de Duits-Italiaanse coach misschien iets té ernstig heeft genomen, waardoor hij afscheid nam van enkele ervaren krachten en de kern zo grondig door elkaar schudde dat die haast onherkenbaar werd.

Romelu Lukaku wees daar onlangs nog op in zijn uitgebreide interview met Het Nieuwsblad en La Dernière Heure. Volgens de spits herkenden hij en Thibaut Courtois "bijna niemand meer" in de kleedkamer. Een lichte overdrijving misschien, maar het blijft een feit dat Tedesco bijzonder veel nieuwe gezichten opriep en hen bovendien kansen en speelminuten gaf.

Veel veranderd sinds het EK 2024

In twee jaar tijd is er dan ook bijzonder veel veranderd. Tussen de EK-selectie van Tedesco in 2024 en de WK-selectie van Rudi Garcia in 2026 zijn er liefst twaalf wijzigingen op 26 spelers.

Opvallend is daarbij de volledige omwenteling bij de doelmannen. Koen Casteels, Matz Sels en Thomas Kaminski maakten plaats voor Thibaut Courtois, Senne Lammens en Mike Penders.

Dat is een hoog aantal veranderingen, zeker als men bedenkt dat slechts twee spelers verdwenen zijn vanwege een afscheid van de nationale ploeg: Casteels en Jan Vertonghen. Wat vooral opvalt, is dat verschillende jongeren die door Tedesco, analisten en supporters als de toekomst van de nationale ploeg werden beschouwd, vandaag een stuk verder van de selectie lijken te staan.



Bakayoko en Mangala uit beeld verdwenen

Johan Bakayoko was een van de revelaties onder Tedesco. Hij verzamelde achttien caps en maakte indruk met zijn prestaties, maar verdween vervolgens uit beeld na een mislukte transfer naar RB Leipzig. Rudi Garcia riep hem nog geen enkele keer op.

Hetzelfde geldt voor Orel Mangala. De middenvelder debuteerde al onder Roberto Martinez, maar groeide onder Tedesco uit tot een vaste waarde. Blessures remden zijn ontwikkeling echter af en met de huidige concurrentie lijkt het moeilijk om opnieuw zo'n prominente rol bij de Rode Duivels te veroveren.

Afwezigheid van De Cat en Godts in perspectief

De situatie van Loïs Openda is enigszins bijzonder. Garcia gaf hem wel degelijk kansen als doublure van Romelu Lukaku, maar het blijft opvallend dat de spits van Juventus ontbreekt op het WK 2026, amper twee jaar nadat hij nog in de basis stond in de achtste finale van het EK tegen Frankrijk.

Arthur Vermeeren is met zijn 21 jaar nog jong en heeft zijn toekomst volledig voor zich. Toch hadden weinig waarnemers verwacht dat hij zo ver van de WK-selectie zou staan. Zijn volgende clubkeuze dreigt dan ook cruciaal te worden voor zijn verdere ontwikkeling.

Ook Aster Vranckx lijkt voorlopig uit beeld verdwenen. De middenvelder kende een anoniem seizoen bij Sassuolo en het lijkt weinig waarschijnlijk dat hij op korte termijn opnieuw wordt opgeroepen.

Een les voor de toekomst?

De verhalen van Bakayoko, Mangala, Openda, Vermeeren en Vranckx tonen aan dat een deelname aan een groot toernooi geen garantie is op een succesvolle internationale carrière. Tedesco valt daarbij weinig te verwijten, want op het moment van zijn keuzes was er nauwelijks kritiek.

Toch zou de aanpak van Rudi Garcia op langere termijn interessant kunnen blijken. Door voorlopig meer te kiezen voor ervaring en groepsstabiliteit dan voor het versneld lanceren van jonge talenten zoals Nathan De Cat en Mika Godts, legt hij mogelijk een stevigere basis voor de toekomst dan velen vandaag beseffen.