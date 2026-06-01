Johan Walckiers
🎥 Rode Duivel zorgt al voor animatie naast het veld, fans kunnen het zeker smaken
Amadou Onana heeft zijn eigen nummer uitgebracht voor het WK 2026 van de Rode Duivels, dat deze zomer wordt gehouden in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

De Rode Duivel heeft een video op zijn Instagram gezet waarin hij te zien is terwijl hij danst op zijn eigen nummer, naast Diego Moreira en Alexis Saelemaekers.

Geen verrassing: Amadou Onana is gepassioneerd door muziek en heeft al meerdere nummers uitgebracht. Al hadden we misschien niet verwacht dat hij met een song over het WK van de Rode Duivels zou uitpakken.

"WK-song 🇧🇪👀? Diego Moreira en Alexis Saelemaekers zijn er klaar voor", schreef Amadou Onana, waarna hij de Belgische artiest Krisy aansprak: "Droppen we ’m of niet?" Die laatste reageerde in de comments: "Ik maak de mix morgen af, chef! Let’s get it." Verschillende Belgische spelers reageerden trouwens op dit fragment van het WK-nummer van de Rode Duivels.

Zeno Debast postte een GIF van de viering van Amadou Onana waarin hij een kroon op zijn hoofd zet. Ook Charles De Ketelaere kon het nummer smaken: "Good vibes (vrij vertaald: goede vibes)", schreef hij. "👀❤️‍🔥", reageerde Alexis Saelemaekers eenvoudigweg.

Veel fans waarderen het nummer van Amadou Onana

Ook de fans reageren natuurlijk massaal op de video. Velen zijn fan van het nummer van Amadou Onana. "De sfeer zit alvast goed", "De timing is perfect", "Hop, dit wordt meteen mijn ringtone", "Dit is excellent", "Een hechte groep, een zotte sfeer, jullie gaan alles kapotmaken", valt onder meer te lezen in de comments.

Op het WK 2026 zal Amadou Onana ongetwijfeld een van de belangrijke spelers voor België zijn. De defensieve middenvelder maakt duidelijk aanspraak op een basisplaats. Onlangs nog winnaar van de Europa League met Aston Villa, hij komt uit een goed seizoen, ook al kende hij enkele blessures. In totaal kwam hij in 38 wedstrijden in alle competities in actie.

Rode Duivel belooft: "Als we het WK winnen, scheer ik me kaal"

