Kevin De Bruyne krijgt harde verwijten vanuit het kamp van Antonio Conte

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 9 reacties
De uitspraken van Kevin De Bruyne over Antonio Conte hebben voor de nodige beroering gezorgd. De Rode Duivel liet afgelopen weekend verstaan opgelucht te zijn over het vertrek van de Italiaanse coach bij Napoli, maar die woorden zijn duidelijk niet goed gevallen binnen de entourage van Conte.

Vooral Cristian Stellini, jarenlang de trouwe assistent van de Italiaanse toptrainer, reageerde scherp. De Bruyne sprak zaterdag openhartig over zijn eerste seizoen in Napels tijdens zijn KDB Cup. Daarbij maakte hij duidelijk dat de samenwerking met Conte niet altijd eenvoudig verliep.

De Bruyne had geen spelplezier onder Conte

“Het is moeilijk geweest met Conte”, vertelde De Bruyne bij Het Nieuwsblad. “Hij heeft een andere visie dan ik. Daar moet ik niet omheen draaien. Ik heb nooit echt op mijn positie kunnen spelen.”

De middenvelder stak ook niet weg dat het vertrek van de trainer voor hem persoonlijk positief aanvoelt. “Voor mij wel, ja”, antwoordde De Bruyne op de vraag of Conte beter niet was gebleven. “Voor mij moest Conte niet blijven. Ik heb dit seizoen gemerkt dat voetbal voor mij fun moet zijn. Jammer genoeg heb ik dat onder Conte gemist.”

Assistent Conte haalt hard uit naar KDB

Die opvallende analyse bleef in Italië niet zonder reactie. In gesprek met Corriere dello Sport ging Cristian Stellini, de assistent-coach van Conte bij Napoli, stevig in tegen de woorden van de Belgische spelmaker. Volgens hem legt De Bruyne de nadruk op de verkeerde zaken.

“Misschien moet je als speler van 33 jaar, met een indrukwekkend palmares, niet naar Napoli komen als je meer bezig bent met de esthetiek van het spel dan met het resultaat”, sneerde Stellini.

Daar bleef het niet bij. De assistent-coach benadrukte dat ervaren spelers volgens hem een voorbeeldfunctie hebben binnen een kleedkamer en suggereerde dat De Bruyne daarin tekortgeschoten is.

“Als er spelers met zoveel ervaring bij de club komen, laat ze dan op zijn minst een voorbeeld zijn voor de jongeren, met veel enthousiasme en vreugde”, aldus Stellini. “Hij heeft ons nooit vreugde of enthousiasme bijgebracht.”

Om zijn punt kracht bij te zetten, verwees de Italiaan naar Luka Modric, die volgens hem vorig seizoen bij AC Milan wél het juiste voorbeeld gaf. “Ik was erg onder de indruk van hoe Modric zich aanpaste”, vertelde Stellini. “Hij leidde zijn ploegmaats met leiderschap en enthousiasme en behaalde resultaten, ondanks pragmatisch voetbal.”

Daarna volgde nog een duidelijke steek richting De Bruyne. “Nooit velde Modric een oordeel over het management en de trainer”, besloot Stellini. “Professionaliteit betekent ook dat je je omgeving beter maakt door zelf het goede voorbeeld te geven.”

Zo lijkt een openhartig interview van De Bruyne plots uit te groeien tot een stevige woordenstrijd tussen de Rode Duivel en de entourage van Antonio Conte.

