KRC Genk likt de wonden na een heel seizoen van net niet, Hayen laat zich uit over strafschop

KRC Genk moest wonden likken. Na een seizoen waarin het al vaker net niet werd is het nu ook tegen KAA Gent niet gelukt. Een Europees ticket leek binnen, maar in de laatste minuten liep het alsnog volledig verkeerd.

Daan Heymans opende de debatten in de coulissen van de Planet Group Arena: "Iedereen is heel teleurgesteld. We wilden de Champions' Play-offs spelen, maar dat lukte niet. Het werd de Europe Play-offs en die speel je om te winnen."

"Dat is ons gelukt. Dan krijgen we een extra week trainen voor een alles of niets wedstrijd ... En dan wordt het niets. We moeten onze voorsprong kunnen vasthouden in de verlengingen. DIt is heel jammer en heel zuur", vond Heymans.

"Het is absoluut geen geslaagd seizoen. Als je zo'n wedstrijd niet over de streep trekt, dan koop je er niets mee. Soms win je, soms verlies je. Het was een seizoen met veel ups en downs, jammer genoeg nu opnieuw een down."

Coach Nicky Hayen pikte in: "Het is net als het hele seizoen het verhaal van net niet. De ontgoocheling overheerst een beetje op dit moment. De strafschop? Als Goore zou getrapt hebben, dan wordt die bal geblokt door Kongolo volgens mij."

"Ik had al bij de eerste corner door dat alle 50-50-ballen tegen ons zouden zijn. Er zijn volgens mij wat verkeerde beslissingen genomen. Voor ons is het geen geslaagd seizoen. We wilden de Champions' Play-offs spelen en een Europees ticket en dat is niet gelukt. We hebben nu een heel jaar om aan onze patronen te gaan werken."

Roef en De Vlieger uitgelaten: "Seizoen geweest om u tegen te zeggen, met knokken tot laatste seconde"

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

