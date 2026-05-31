Aernout Van Lindt
Club Brugge neemt vlot de maat van Anderlecht in strijd om derde plaats KDB-Cup, eindwinnaar bekend
In Drongen waren alle ogen dit weekend gericht op de jonge voetballertjes, want het was opnieuw tijd voor de prestigieuze KDB-Cup. Diverse Belgische topteams kruisten daar bij de U15 de degens met de topclubs uit het buitenland.

"Op de eerste dag van de KDB Cup waren zo’n 6.500 toeschouwers naar Drongen afgezakt voor een dag jeugdvoetbal van het hoogste niveau. Naast het sportieve keken heel wat bezoekers uiteraard met veel belangstelling uit naar de komst van Kevin De Bruyne himself."

"Rond de middag arriveerde KDB om meteen enkele wedstrijden mee te pikken samen met zijn zoontjes. Daarna was het tijd voor een fotosessie met de fans. Er werd gewerkt met golden tickets. Kinderen jonger dan 13 mochten bij het binnenkomen een enveloppe kiezen en wie daarin een golden ticket vond, kon met Kevin De Bruyne op de foto."

Belgische ploegen doen het prima op KDB-Cup

“Ik vind het fijn om te zien hoe het tornooi blijft groeien. Het niveau op het veld is ongelooflijk hoog en ik ben blij dat ik ook dit jaar enkele wedstrijden kan meepikken samen met de vele fans", aldus Kevin De Bruyne zelf in een reactie op de webstek van de KDB-Cup.

In groep A pakte Sporting CP de winst, gevolgd door KAA Gent. Borussia Dortmund eindigde als laatste. In groep B was de eerste plaats voor Club Brugge, ook Paris Saint-Germain stootte door naar de kwartfinales. Manchester United eindigde als derde. In groep C pakte AFC Ajax als enige het maximum van de punten. KRC Genk ging vanuit die groep mee naar de kwartfinales. Chelsea FC eindigde als derde. In groep D tot slot was de winst voor Bayer 04 Leverkusen, gevolgd door RSC Anderlecht en PSV Eindhoven.

Club Brugge wordt derde tegen Anderlecht, Bayer Leverkusen eindwinnaar

De kwartfinales vormden het slotstuk van de zaterdag op de KDB Cup. Club Brugge versloeg daarin KAA Gent na een spannende strafschoppenreeks, PSG won tegen Sporting CP met 3-1, RSC Anderlecht pakte de zege tegen AFC Ajax met 1-0 en ook Bayer 04 Leverkusen stootte door naar de halve finales na een strafschoppenreeks tegen KRC Genk.

Zondag won PSG van RSC Anderlecht in de eerste halve finale, waarna Bayer Leverkusen hetzelfde deed tegen Club Brugge. De finale werd na strafschoppen gewonnen door Bayer Leverkusen tegen PSG. De strijd om het brons was een prooi voor Club Brugge, dat met 3-0 won van Anderlecht.

Besnik Hasi haalt uit naar Anderlecht

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

