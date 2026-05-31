🎥 Had Arsenal hier een penalty moeten krijgen?

De ontgoocheling was groot bij Arsenal na de verloren Champions League-finale tegen Paris Saint-Germain. Niet alleen omdat de Londense club de trofee na strafschoppen uit handen gaf, maar ook omdat één discutabel moment in de slotfase voor flink wat frustratie zorgde.

De grote vraag na afloop: had Arsenal een penalty moeten krijgen? Mikel Arteta liet er na de wedstrijd weinig twijfel over bestaan dat hij met een wrang gevoel achterbleef. De Spaanse coach zag zijn ploeg een sterke campagne niet bekronen met de ultieme prijs en stelde vooral de arbitrale beslissing rond Noni Madueke in vraag.

Arteta is overtuigd dat Arsenal penalty moest krijgen

Arsenal leek lange tijd op weg naar een historische avond. The Gunners kwamen op voorsprong en maakten ook in de finale een competitieve indruk, maar zagen PSG langszij komen. Uiteindelijk moesten strafschoppen beslissen over de winnaar van de Champions League, en daarin trok de Franse topclub aan het langste eind.

Voor Arteta was het een bijzonder pijnlijke afloop. “Ja, het is heel moeilijk te accepteren als je zo consistent presteert in deze competitie tot aan de finale en je uiteindelijk de trofee verliest na strafschoppen”, vertelde de Arsenal-manager achteraf. “Dit is voor ons een lastige situatie.”

Toch draaide het na afloop niet uitsluitend om de gemiste kans op de beker. In de slotfase ontstond namelijk een fase die nog lange tijd besproken zal worden.

Het is al anders geweest

Noni Madueke dribbelde zich het strafschopgebied in en leek daarbij contact te krijgen van zijn tegenstander. Scheidsrechter Daniel Siebert zag er echter geen overtreding in en gebaarde onmiddellijk om verder te spelen. Ook de VAR kwam niet tussenbeide, waardoor Arsenal zonder strafschop achterbleef.



Lees ook... Degoutante beelden uit Parijs: feest na CL-winst PSG slaat om in chaos›

Dat zorgde voor onbegrip bij Arteta. “Ik heb het moment teruggekeken en het had makkelijk een penalty kunnen zijn”, stelde de Spanjaard.

Volgens de Arsenal-trainer wringt vooral de vergelijking met eerdere beslissingen in dezelfde Champions League-campagne. Arteta verwees daarbij naar een strafschop die Arsenal eerder dit seizoen tegen kreeg en zag een gebrek aan consistentie. “Vooral als je kijkt naar de penalty die ze ons dit jaar eerder in deze competitie gaven”, klonk het.

Daarmee doelde hij ook op een ander sleutelmoment in de finale. Bij een fase met Cristhian Mosquera wees de arbitrage immers wél naar de stip in het voordeel van PSG, waardoor de frustratie bij Arsenal alleen maar groter werd.

“Ditmaal nam de scheidsrechter een beslissing en bij het moment van Cristhian Mosquera nam hij een andere beslissing”, aldus Arteta. “En dat is een heel belangrijk besluit geweest in deze wedstrijd.”