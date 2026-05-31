🎥 Had Arsenal hier een penalty moeten krijgen?

Johan Walckiers Manuel Gonzalez
Johan Walckiers en Manuel Gonzalez vanuit Budapest
| 2 reacties
🎥 Had Arsenal hier een penalty moeten krijgen?
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De ontgoocheling was groot bij Arsenal na de verloren Champions League-finale tegen Paris Saint-Germain. Niet alleen omdat de Londense club de trofee na strafschoppen uit handen gaf, maar ook omdat één discutabel moment in de slotfase voor flink wat frustratie zorgde.

 De grote vraag na afloop: had Arsenal een penalty moeten krijgen? Mikel Arteta liet er na de wedstrijd weinig twijfel over bestaan dat hij met een wrang gevoel achterbleef. De Spaanse coach zag zijn ploeg een sterke campagne niet bekronen met de ultieme prijs en stelde vooral de arbitrale beslissing rond Noni Madueke in vraag.

Arteta is overtuigd dat Arsenal penalty moest krijgen

Arsenal leek lange tijd op weg naar een historische avond. The Gunners kwamen op voorsprong en maakten ook in de finale een competitieve indruk, maar zagen PSG langszij komen. Uiteindelijk moesten strafschoppen beslissen over de winnaar van de Champions League, en daarin trok de Franse topclub aan het langste eind.

Voor Arteta was het een bijzonder pijnlijke afloop. “Ja, het is heel moeilijk te accepteren als je zo consistent presteert in deze competitie tot aan de finale en je uiteindelijk de trofee verliest na strafschoppen”, vertelde de Arsenal-manager achteraf. “Dit is voor ons een lastige situatie.”

Toch draaide het na afloop niet uitsluitend om de gemiste kans op de beker. In de slotfase ontstond namelijk een fase die nog lange tijd besproken zal worden.

Het is al anders geweest

Noni Madueke dribbelde zich het strafschopgebied in en leek daarbij contact te krijgen van zijn tegenstander. Scheidsrechter Daniel Siebert zag er echter geen overtreding in en gebaarde onmiddellijk om verder te spelen. Ook de VAR kwam niet tussenbeide, waardoor Arsenal zonder strafschop achterbleef.

Lees ook... Degoutante beelden uit Parijs: feest na CL-winst PSG slaat om in chaos

Dat zorgde voor onbegrip bij Arteta. “Ik heb het moment teruggekeken en het had makkelijk een penalty kunnen zijn”, stelde de Spanjaard.

Volgens de Arsenal-trainer wringt vooral de vergelijking met eerdere beslissingen in dezelfde Champions League-campagne. Arteta verwees daarbij naar een strafschop die Arsenal eerder dit seizoen tegen kreeg en zag een gebrek aan consistentie. “Vooral als je kijkt naar de penalty die ze ons dit jaar eerder in deze competitie gaven”, klonk het.

Daarmee doelde hij ook op een ander sleutelmoment in de finale. Bij een fase met Cristhian Mosquera wees de arbitrage immers wél naar de stip in het voordeel van PSG, waardoor de frustratie bij Arsenal alleen maar groter werd.

“Ditmaal nam de scheidsrechter een beslissing en bij het moment van Cristhian Mosquera nam hij een andere beslissing”, aldus Arteta. “En dat is een heel belangrijk besluit geweest in deze wedstrijd.”

Was dit een penalty voor Arsenal?

U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden...
13%
88%

Je kan nog stemmen tot 03/06/2026 00:00.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Arsenal
PSG
Mikel Arteta

Meer nieuws

Degoutante beelden uit Parijs: feest na CL-winst PSG slaat om in chaos

Degoutante beelden uit Parijs: feest na CL-winst PSG slaat om in chaos

06:52
8
Niet naar zijn zin: Club Brugge-ster Stankovic keert terug naar Inter, maar nu moet hij zelf nog beslissen

Niet naar zijn zin: Club Brugge-ster Stankovic keert terug naar Inter, maar nu moet hij zelf nog beslissen

09:30
2
Luis Enrique door het dolle heen na Champions League-winst

Luis Enrique door het dolle heen na Champions League-winst

21:49
1
PSG verlengt zijn Champions League-titel! Franse kampioen verslaat Engelse kampioen na strafschoppen

PSG verlengt zijn Champions League-titel! Franse kampioen verslaat Engelse kampioen na strafschoppen

21:05
🎥 PSG-fans vieren Champions League-winst: politie moet hardhandig optreden

🎥 PSG-fans vieren Champions League-winst: politie moet hardhandig optreden

21:28
De Bruyne over zijn WK-rol en familie: "Thibaut, Romelu, ik en in mindere mate Youri"

De Bruyne over zijn WK-rol en familie: "Thibaut, Romelu, ik en in mindere mate Youri"

09:00
Hans Vanaken geeft aan hoe de Rode Duivels tegen toplanden zullen spelen op het WK

Hans Vanaken geeft aan hoe de Rode Duivels tegen toplanden zullen spelen op het WK

08:00
1
Voormalige JPL-ster bestempeld tot floptransfer in de Premier League: "Hall of Shame"

Voormalige JPL-ster bestempeld tot floptransfer in de Premier League: "Hall of Shame"

07:30
Supporters Antwerp niet blij met beslissing van Paul Gheysens

Supporters Antwerp niet blij met beslissing van Paul Gheysens

22:30
14
Louwagie (KAA Gent) prikt naar Antwerp en Anderlecht: "Financiële doping"

Louwagie (KAA Gent) prikt naar Antwerp en Anderlecht: "Financiële doping"

22:00
26
Gaat Club Brugge-toptransfer Ardon Jashari nu al De Ketelaere achterna? Twijfels zijn er

Gaat Club Brugge-toptransfer Ardon Jashari nu al De Ketelaere achterna? Twijfels zijn er

21:30
5
Ballon Spor: dit is de Publiekslieveling van het Seizoen van Sporting Hasselt

Ballon Spor: dit is de Publiekslieveling van het Seizoen van Sporting Hasselt

21:00
Zakaria El Ouahdi ziet groot verschil tussen Thorsten Fink en Nicky Hayen (en spreekt over transfer)

Zakaria El Ouahdi ziet groot verschil tussen Thorsten Fink en Nicky Hayen (en spreekt over transfer)

20:40
Tom Proost heeft een geruststellende boodschap voor de fans van Lyra-Lierse

Tom Proost heeft een geruststellende boodschap voor de fans van Lyra-Lierse

20:20
"Bij de Rode Duivels voel ik me soms ondergewaardeerd of onbegrepen"

"Bij de Rode Duivels voel ik me soms ondergewaardeerd of onbegrepen"

14:30
4
'Operatie Propere Handen' krijgt staartje voor spilfiguur: zelfs ex-vrouw kan miljoenen moeten ophoesten

'Operatie Propere Handen' krijgt staartje voor spilfiguur: zelfs ex-vrouw kan miljoenen moeten ophoesten

19:30
6
🎥 Opnieuw ophef rond Neymar, Ancelotti hakt knoop door

🎥 Opnieuw ophef rond Neymar, Ancelotti hakt knoop door

19:00
5
Liverpool heeft al andere trainer in het vizier, andere topclub maakt Arne Slot topkandidaat

Liverpool heeft al andere trainer in het vizier, andere topclub maakt Arne Slot topkandidaat

18:30
1
"Gent speelt als patatjes": Boskamp zeer kritisch voor Gent én Genk, De Mil weert zich

"Gent speelt als patatjes": Boskamp zeer kritisch voor Gent én Genk, De Mil weert zich

18:00
1
Opvallend eerlijke Kevin De Bruyne rekent af met ex-trainer Antonio Conte

Opvallend eerlijke Kevin De Bruyne rekent af met ex-trainer Antonio Conte

17:30
12
5 miljoen euro marktwaarde: 'Genk wil speler die al op radar Gent en Anderlecht stond in huis halen'

5 miljoen euro marktwaarde: 'Genk wil speler die al op radar Gent en Anderlecht stond in huis halen'

17:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 30/05: Slot

Transfernieuws en Transfergeruchten 30/05: Slot

16:00
Jo Christiaens verklapt de ambitie van Sporting Hasselt in de Challenger Pro League

Jo Christiaens verklapt de ambitie van Sporting Hasselt in de Challenger Pro League

16:45
Einde van de zaak? 'Nieuws over Ivan Leko en Operatie Propere Handen komt naar buiten'

Einde van de zaak? 'Nieuws over Ivan Leko en Operatie Propere Handen komt naar buiten'

16:30
16
45 goals dit seizoen: Charleroi snoept toptalent weg voor neus Anderlecht

45 goals dit seizoen: Charleroi snoept toptalent weg voor neus Anderlecht

16:00
1
Johan Boskamp heeft tip voor Wouter Vrancken én duidt opvolger aan

Johan Boskamp heeft tip voor Wouter Vrancken én duidt opvolger aan

15:30
1
Geflopte ex-Genkie zorgt voor twijfel in Engeland: "Koop Tresoldi niet"

Geflopte ex-Genkie zorgt voor twijfel in Engeland: "Koop Tresoldi niet"

15:00
17
'Arne Slot ontslagen bij Liverpool, opvolger staat al klaar'

'Arne Slot ontslagen bij Liverpool, opvolger staat al klaar'

14:10
2
Deze topschutter uit derde afdeling A zit vreemd genoeg officieel nog zonder club

Deze topschutter uit derde afdeling A zit vreemd genoeg officieel nog zonder club

13:50
1
Jan Mulder heeft duidelijke tip voor Nathan De Cat en verwijst naar ... Hans Vanaken

Jan Mulder heeft duidelijke tip voor Nathan De Cat en verwijst naar ... Hans Vanaken

13:30
3
Thibaut Courtois formeel: “We kunnen het WK winnen”

Thibaut Courtois formeel: “We kunnen het WK winnen”

13:00
7
Het ongeziene trainerskerkhof maakt het pijnlijk duidelijk in de Jupiler Pro League

Het ongeziene trainerskerkhof maakt het pijnlijk duidelijk in de Jupiler Pro League

12:30
1
Esperanza Pelt maakt zich klaar voor een drukke transferzomer

Esperanza Pelt maakt zich klaar voor een drukke transferzomer

12:00
Opsteker voor spelers Anderlecht én Union SG: laatste WK-selectie bol van de Belgische links

Opsteker voor spelers Anderlecht én Union SG: laatste WK-selectie bol van de Belgische links

11:30
Sibierski maakt haast voor nieuwe coach Anderlecht, Hasi opnieuw een optie?

Sibierski maakt haast voor nieuwe coach Anderlecht, Hasi opnieuw een optie?

11:00
7
WK-nieuws: Iran komt met ferme verwittiging richting Rode Duivels

WK-nieuws: Iran komt met ferme verwittiging richting Rode Duivels

10:45
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

TIGERMANIA TIGERMANIA over Louwagie (KAA Gent) prikt naar Antwerp en Anderlecht: "Financiële doping" Real09 Real09 over Opvallend eerlijke Kevin De Bruyne rekent af met ex-trainer Antonio Conte Sebstyle Sebstyle over Niet naar zijn zin: Club Brugge-ster Stankovic keert terug naar Inter, maar nu moet hij zelf nog beslissen Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Supporters Antwerp niet blij met beslissing van Paul Gheysens André Coenen André Coenen over Peter Vandenbempt spreekt klare taal over JPL: “Twee of liefst vier clubs naar tweede klasse” Eric Stevens Eric Stevens over Hans Vanaken fier de la forte présence brugeoise au Mondial : "Sans ça, il n’y aurait jamais trois joueurs" L10 Oud-Heverlee Leuven fan L10 Oud-Heverlee Leuven fan over Degoutante beelden uit Parijs: feest na CL-winst PSG slaat om in chaos Artevelde Artevelde over Luis Enrique door het dolle heen na Champions League-winst Panzer Panzer over Hans Vanaken geeft aan hoe de Rode Duivels tegen toplanden zullen spelen op het WK Pierrebourgeois Pierrebourgeois over 🎥 Had Arsenal hier een penalty moeten krijgen? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved