Deze topschutter uit derde afdeling A zit vreemd genoeg officieel nog zonder club

Timothée Mba scoorde het afgelopen seizoen vlot in derde afdeling VV A. Hij kroonde zich bij Tempo Overijse tot topschutter, maar zit vreemd genoeg officieel zonder club. Dat zien we niet vaak. Hij denkt na over zijn toekomst, terwijl Tempo Overijse volop het volgende seizoen voorbereidt.

De 27-jarige aanvaller trof 22 keer raak en werd zo topscorer van de reeks. Hij was zo een van de grote architecten van de promotie van Tempo Overijse. Volgens Het Laatste Nieuws verlengt Mba zijn aflopende overeenkomst niet en zou hij naar een andere club trekken.

Mba denkt na over toekomst

Hij werd gelinkt aan Racing Mechelen, maar die transfer kwam er niet door. "Ik heb een heel mooie periode doorgemaakt bij Tempo Overijse", vertelt de spits bij de krant. "Natuurlijk ben ik fier op het voorbije seizoen. 22 keer scoren doe je niet in een handomdraai. Mijn titel van topschutter heb ik te danken aan de hele ploeg. Over mijn toekomst denk ik na."

Een goalgetter zonder ploeg zien we zelden. Bestuurder Hans Deveuster geeft meer duidelijkheid over het dossier. "Over de toekomstplannen van Timothée Mba kan ik weinig vertellen", klinkt het. "Ik kan wel bevestigen dat Timothée nog een lopende verbintenis bij ons heeft tot 30 juni en zich niet heeft uitgeschreven. Officieel is hij dus nog altijd aangesloten bij ons."

Tempo Overijse zit niet stil

Volgens HLN - dat zich informeerde bij Voetbal Vlaanderen - zou Mba op amateurniveau enkel nog een transfer kunnen maken als er toestemming is van de betrokken drie partijen, dat wil zeggen de speler zelf, de club van herkomst en zijn nieuwe club. Hij zou wel tot 31 augustus naar een andere club kunnen, als het daarbij om een (semi-)professioneel contract gaat.

Ondertussen zit Tempo Overijse niet stil. "Met Hugo Eugène haalden we een spits die bij Stockay (eerste afdeling Wallonië, red.) meer dan twintig keer scoorde", vertelt trainer André Ngangue. "Ik kan trouwens ook meegeven dat Xavier Bwangombo van Monceau onze laatste aanwinst is. We zoeken enkel nog een middenvelder"





Een goed figuur slaan

Tempo Overijse heeft zijn huiswerk dus bijna klaar voor volgend seizoen. In tweede afdeling wil het een goed figuur slaan en tonen dat de promotie geen toeval was. Dat zal zonder de goals van Mba moeten gebeuren. Het is ondertussen uitkijken naar waar de aanvaller uiteindelijk zal belanden.