Deze topschutter uit derde afdeling A zit vreemd genoeg officieel nog zonder club

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
| Reageer
Deze topschutter uit derde afdeling A zit vreemd genoeg officieel nog zonder club
Foto: Voetbalkrant.com
Word fan van Tempo Overijse! 7

Timothée Mba scoorde het afgelopen seizoen vlot in derde afdeling VV A. Hij kroonde zich bij Tempo Overijse tot topschutter, maar zit vreemd genoeg officieel zonder club. Dat zien we niet vaak. Hij denkt na over zijn toekomst, terwijl Tempo Overijse volop het volgende seizoen voorbereidt.

De 27-jarige aanvaller trof 22 keer raak en werd zo topscorer van de reeks. Hij was zo een van de grote architecten van de promotie van Tempo Overijse. Volgens Het Laatste Nieuws verlengt Mba zijn aflopende overeenkomst niet en zou hij naar een andere club trekken.

Mba denkt na over toekomst

Hij werd gelinkt aan Racing Mechelen, maar die transfer kwam er niet door. "Ik heb een heel mooie periode doorgemaakt bij Tempo Overijse", vertelt de spits bij de krant. "Natuurlijk ben ik fier op het voorbije seizoen. 22 keer scoren doe je niet in een handomdraai. Mijn titel van topschutter heb ik te danken aan de hele ploeg. Over mijn toekomst denk ik na."

Een goalgetter zonder ploeg zien we zelden. Bestuurder Hans Deveuster geeft meer duidelijkheid over het dossier. "Over de toekomstplannen van Timothée Mba kan ik weinig vertellen", klinkt het. "Ik kan wel bevestigen dat Timothée nog een lopende verbintenis bij ons heeft tot 30 juni en zich niet heeft uitgeschreven. Officieel is hij dus nog altijd aangesloten bij ons."

Tempo Overijse zit niet stil

Volgens HLN - dat zich informeerde bij Voetbal Vlaanderen - zou Mba op amateurniveau enkel nog een transfer kunnen maken als er toestemming is van de betrokken drie partijen, dat wil zeggen de speler zelf, de club van herkomst en zijn nieuwe club. Hij zou wel tot 31 augustus naar een andere club kunnen, als het daarbij om een (semi-)professioneel contract gaat.

Ondertussen zit Tempo Overijse niet stil. "Met Hugo Eugène haalden we een spits die bij Stockay (eerste afdeling Wallonië, red.) meer dan twintig keer scoorde", vertelt trainer André Ngangue. "Ik kan trouwens ook meegeven dat Xavier Bwangombo van Monceau onze laatste aanwinst is. We zoeken enkel nog een middenvelder"

Een goed figuur slaan

Tempo Overijse heeft zijn huiswerk dus bijna klaar voor volgend seizoen. In tweede afdeling wil het een goed figuur slaan en tonen dat de promotie geen toeval was. Dat zal zonder de goals van Mba moeten gebeuren. Het is ondertussen uitkijken naar waar de aanvaller uiteindelijk zal belanden.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Tempo Overijse

Meer nieuws

Johan Boskamp heeft tip voor Wouter Vrancken én duidt opvolger aan

Johan Boskamp heeft tip voor Wouter Vrancken én duidt opvolger aan

15:30
Geflopte ex-Genkie zorgt voor twijfel in Engeland: "Koop Tresoldi niet"

Geflopte ex-Genkie zorgt voor twijfel in Engeland: "Koop Tresoldi niet"

15:00
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 30/05: Slot

Transfernieuws en Transfergeruchten 30/05: Slot

14:10
"Bij de Rode Duivels voel ik me soms ondergewaardeerd of onbegrepen"

"Bij de Rode Duivels voel ik me soms ondergewaardeerd of onbegrepen"

14:30
3
'Arne Slot ontslagen bij Liverpool, opvolger staat al klaar'

'Arne Slot ontslagen bij Liverpool, opvolger staat al klaar'

14:10
1
Jan Mulder heeft duidelijke tip voor Nathan De Cat en verwijst naar ... Hans Vanaken

Jan Mulder heeft duidelijke tip voor Nathan De Cat en verwijst naar ... Hans Vanaken

13:30
Thibaut Courtois formeel: “We kunnen het WK winnen”

Thibaut Courtois formeel: “We kunnen het WK winnen”

13:00
4
Het ongeziene trainerskerkhof maakt het pijnlijk duidelijk in de Jupiler Pro League

Het ongeziene trainerskerkhof maakt het pijnlijk duidelijk in de Jupiler Pro League

12:30
1
Esperanza Pelt maakt zich klaar voor een drukke transferzomer

Esperanza Pelt maakt zich klaar voor een drukke transferzomer

12:00
Opsteker voor spelers Anderlecht én Union SG: laatste WK-selectie bol van de Belgische links

Opsteker voor spelers Anderlecht én Union SG: laatste WK-selectie bol van de Belgische links

11:30
Sibierski maakt haast voor nieuwe coach Anderlecht, Hasi opnieuw een optie?

Sibierski maakt haast voor nieuwe coach Anderlecht, Hasi opnieuw een optie?

11:00
3
WK-nieuws: Iran komt met ferme verwittiging richting Rode Duivels

WK-nieuws: Iran komt met ferme verwittiging richting Rode Duivels

10:45
3
Frank Belmans spreekt de ambitie uit van Hoogstraten VV voor volgend seizoen

Frank Belmans spreekt de ambitie uit van Hoogstraten VV voor volgend seizoen

10:45
Enorme tweespalt op komst bij Antwerp? 'Dan vertrekt CEO en komt pionnetje Gheysens in de plaats'

Enorme tweespalt op komst bij Antwerp? 'Dan vertrekt CEO en komt pionnetje Gheysens in de plaats'

10:30
8
Transfer onvermijdelijk voor Rode Duivel na nieuwe ontgoocheling

Transfer onvermijdelijk voor Rode Duivel na nieuwe ontgoocheling

10:00
Evenepoel blijft hopen, maar is ook zeer kritisch voor zijn Anderlecht

Evenepoel blijft hopen, maar is ook zeer kritisch voor zijn Anderlecht

09:30
2
'Belgische profclub verrast en dringt aan voor Carl Hoefkens - ondanks keuze NAC Breda'

'Belgische profclub verrast en dringt aan voor Carl Hoefkens - ondanks keuze NAC Breda'

09:00
Rode Duivels op hun nummer gezet

Rode Duivels op hun nummer gezet

08:40
Ruben Van Gucht verdeelt de meningen: “Werk nooit nog met hem samen”

Ruben Van Gucht verdeelt de meningen: “Werk nooit nog met hem samen”

08:05
8
KAA Gent mikt hoog de komende jaren: “Waar we binnen vijf jaar gaan staan?”

KAA Gent mikt hoog de komende jaren: “Waar we binnen vijf jaar gaan staan?”

07:30
10
Peter Vandenbempt spreekt klare taal over JPL: “Twee of liefst vier clubs naar tweede klasse”

Peter Vandenbempt spreekt klare taal over JPL: “Twee of liefst vier clubs naar tweede klasse”

06:45
30
Samson & Marie maken WK-lied met twee straffe ex-Rode Duivels De derde helft

Samson & Marie maken WK-lied met twee straffe ex-Rode Duivels

23:00
Krijgen Vanaken en Mechele wel speelminuten op het WK?

Krijgen Vanaken en Mechele wel speelminuten op het WK?

22:30
6
Transfernieuws en Transfergeruchten 29/05: Bounida - Sandra - Himpe

Transfernieuws en Transfergeruchten 29/05: Bounida - Sandra - Himpe

21:40
‘Speler uit JPL is amper 2,5 miljoen euro waard, maar zeker 10 clubs willen hem’

‘Speler uit JPL is amper 2,5 miljoen euro waard, maar zeker 10 clubs willen hem’

22:00
‘Geen goed nieuws over transfer voor Rayana Bounida’

‘Geen goed nieuws over transfer voor Rayana Bounida’

21:40
1
Toby Alderweireld doet boekje open over zijn financiën: genoeg om te rentenieren?

Toby Alderweireld doet boekje open over zijn financiën: genoeg om te rentenieren?

21:20
📷 ‘KAA Gent zet volop in op deze nieuwe aanvaller’

📷 ‘KAA Gent zet volop in op deze nieuwe aanvaller’

21:00
5
Jeugdproduct Anderlecht, Union SG en Lierse heeft nieuwe uitdaging beet

Jeugdproduct Anderlecht, Union SG en Lierse heeft nieuwe uitdaging beet

20:30
Dit zijn de vier absolute floptransfers in de JPL volgens Hein Vanhaezebrouck

Dit zijn de vier absolute floptransfers in de JPL volgens Hein Vanhaezebrouck

20:00
6
📷 ‘Club Brugge kan haast niet anders dan hem laten gaan: in beeld voor buitenlandse transfer’

📷 ‘Club Brugge kan haast niet anders dan hem laten gaan: in beeld voor buitenlandse transfer’

19:30
2
Deze waanzinnige bonus krijgen PSG-spelers bij CL-winst, Dembélé spreekt met de pers

Deze waanzinnige bonus krijgen PSG-spelers bij CL-winst, Dembélé spreekt met de pers

19:00
Portugese Torreense mag Europa in na bekerstunt, al krijgt sprookje niet helemaal mooi vervolg

Portugese Torreense mag Europa in na bekerstunt, al krijgt sprookje niet helemaal mooi vervolg

18:30
Bayern München en Kompany zien kans op topdeal, maar Real Madrid loert mee

Bayern München en Kompany zien kans op topdeal, maar Real Madrid loert mee

18:00
2
Opmerkelijk verhaal: concurrenten in dezelfde reeks, maar wel bruidsjongen op huwelijk

Opmerkelijk verhaal: concurrenten in dezelfde reeks, maar wel bruidsjongen op huwelijk

17:45
Barrageduel om Europa begint al met discussie naast het veld: De Mil en Hayen reageren op lastige situatie

Barrageduel om Europa begint al met discussie naast het veld: De Mil en Hayen reageren op lastige situatie

17:30
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Sedona Sedona over KAA Gent mikt hoog de komende jaren: “Waar we binnen vijf jaar gaan staan?” Piereke. Piereke. over 'Arne Slot ontslagen bij Liverpool, opvolger staat al klaar' William Wallace William Wallace over Thibaut Courtois formeel: “We kunnen het WK winnen” Sedona Sedona over Krijgen Vanaken en Mechele wel speelminuten op het WK? Sedona Sedona over Het ongeziene trainerskerkhof maakt het pijnlijk duidelijk in de Jupiler Pro League IXL IXL over Geflopte ex-Genkie zorgt voor twijfel in Engeland: "Koop Tresoldi niet" Incognito07 Incognito07 over Enorme tweespalt op komst bij Antwerp? 'Dan vertrekt CEO en komt pionnetje Gheysens in de plaats' Sedona Sedona over Iran zal deelnemen aan het WK 2026, maar stelt heel scherpe voorwaarden LordJozef LordJozef over "Bij de Rode Duivels voel ik me soms ondergewaardeerd of onbegrepen" GertjeFCB GertjeFCB over Dit zijn de vier absolute floptransfers in de JPL volgens Hein Vanhaezebrouck Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved