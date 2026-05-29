Bayern München en Kompany zien kans op topdeal, maar Real Madrid loert mee

Ibrahima Konaté zal zijn contract bij Liverpool niet verlengen en is deze zomer transfervrij. Dat melden talkSPORT en Sky Sports in Engeland. Bayern houdt zijn situatie goed in de gaten.

De Fransman heeft geen akkoord gevonden om zijn contract, dat loopt tot en met 30 juni, te verlengen. In april was er nochtans een positieve tendens en waren de gesprekken al ver gevorderd, maar uiteindelijk kwam er geen overeenkomst. De speler bevestigde dat zelf nog op 20 april: "We zijn dicht bij een akkoord. De kans is groot dat ik er volgend jaar nog ben. Dat is wat ik altijd heb gewild."

Het moeilijke seizoenseinde van Liverpool, dat desondanks als vijfde eindigde in de Premier League, heeft de onderhandelingen afgeremd. Intussen probeerden meerdere topclubs hem te overtuigen met veel concretere gesprekken.

De Parijzenaar, die in juli 2021 bij The Reds aankwam, lijkt zo een hoofdstuk van vijf jaar af te sluiten. In het shirt van Liverpool speelde Ibrahima Konaté in totaal liefst 183 wedstrijden in alle competities. De centrale verdediger maakte zeven doelpunten en gaf vier assists.

Meerdere Europese clubs tonen interesse

Real Madrid en Bayern München volgen het dossier nog altijd van heel dichtbij en houden volgens L'Équipe contact met de speler. Ook Chelsea zou aan het dossier trekken en zou weleens zijn kans kunnen wagen. Ibrahima Konaté zou pas duidelijkheid verwachten over zijn toekomst na het WK 2026, dat deze zomer plaatsvindt in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.



Frankrijk zit in groep I, samen met Senegal, Irak en Noorwegen. De ploeg van Didier Deschamps begint het toernooi op 16 juni om 21u00 tegen het eerder genoemde Afrikaanse land. De Fransen behoren uiteraard tot de grote favorieten voor de eindzege. Ibrahima Konaté is een van de belangrijke pionnen in deze Franse selectie, die met bijzonder veel ambitie naar het WK trekt.