KV Kortrijk bevestigt contractverlenging maar verhuurt spits meteen aan Lierse

Dubbel nieuws te melden vanuit KV Kortrijk. De Kerels kondigden een contractverlenging aan, maar tegelijk ook een vertrek op huurbasis. Beide nieuwtjes gaan over dezelfde speler: Kyan Himpe. De 20-jarige spits blijft langer onder contract liggen bij de Kerels, maar zal een seizoen lang elders ervaring opdoen.

Kortrijk verlengt contract van Himpe en leent hem uit

Hij ondertekende een nieuwe overeenkomst voor twee seizoenen bij Kortrijk, met optie. "Met deze contractverlenging bevestigt de club het vertrouwen in zijn potentieel en verdere groei", klinkt het op de clubwebsite. Maar toch zullen we hem niet meteen in het rood-wit in actie zien.

"Om extra speelminuten op professioneel niveau te verzamelen, wordt Kyan voor het komende seizoen uitgeleend aan Lierse SK. In de Challenger Pro League krijgt hij de kans om zich verder te ontwikkelen en ervaring op te doen", schrijft KV Kortrijk nog.

Afgelopen seizoen werd hij ook al uitgeleend, toen aan Roeselare in eerste nationale. Hij speelde er 18 wedstrijden en kon de netten 11 keer doen trillen. Verder gaf hij ook twee assists. Die cijfers tonen dat hij klaar is voor een volgende stap in zijn carrière.

Lierse wordt volgende stap in ontwikkeling van Himpe

Himpe reageerde zelf al kort op het nieuws. "Ik ben blij met het vertrouwen van KV Kortrijk en trots dat ik mijn contract kan verlengen. Tegelijk kijk ik ernaar uit om bij Lierse veel minuten te maken en verder te groeien als speler."





Ook Sporting Director bij KV Kortrijk, Nils Vanneste, was blij met de contractverlenging. "Hij heeft de juiste mentaliteit en toont elke dag progressie. Hij bewees dit afgelopen seizoen ook bij SK Roeselare. Een uitleenbeurt naar Lierse SK is nu een ideale stap in zijn ontwikkeling. We zullen zijn evolutie van dichtbij blijven opvolgen."