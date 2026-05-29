Wat doet paars-wit? 'Bod van 12 miljoen euro op komst voor Anderlecht-aanvaller'

Mihajlo Cvetkovic kan Anderlecht deze zomer al een stevige transfersom opleveren. De jonge Servische spits wekt opnieuw interesse uit Duitsland, terwijl paars-wit zelf niet happig lijkt op een snel vertrek.

Anderlecht gaat een bijzonder drukke zomer tegemoet. Paars-wit komt uit een nieuw seizoen zonder prijs en de onvrede neemt toe bij de achterban. Het is duidelijk dat er in de kern heel wat veranderingen zullen plaatsvinden tijdens deze zomermercato.

Er zal versterking moeten komen, maar ook op uitgaand vlak kan het heet worden. Denk bijvoorbeeld aan Nathan De Cat, die nog niet zeker is of hij volgend seizoen in het Lotto Park speelt. Heel wat Europese teams trekken aan zijn mouw, wat het voor Anderlecht nog moeilijker maakt om hem te houden.

Frankfurt komt opnieuw aankloppen voor Cvetkovic

Maar er is nog een speler die veel buitenlandse interesse opwekt: Mihajlo Cvetkovic. De jonge Serviër beleefde een prima seizoen bij zijn club en scoorde 10 doelpunten in de Jupiler Pro League en de Croky Cup. Verder gaf hij ook twee assists.

Volgens Het Nieuwsblad is Eintracht Frankfurt heel geïnteresseerd in zijn diensten. De Duitse club zou in januari al een bod van 10 miljoen euro hebben gedaan op Cvetkovic, alleen wees Anderlecht dat toen af. Deze zomer zou Frankfurt een nieuwe poging willen ondernemen. De club is namelijk van plan om een bod van 12 miljoen euro uit te brengen op de spits. Dat bedrag zou Anderlecht sportief doen twijfelen, maar financieel wel in een interessante positie brengen. Zeker in een zomer waarin paars-wit zelf ook middelen nodig heeft om de kern gericht te versterken.

Paars-wit wil Servische spits niet zomaar laten gaan



Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 6 miljoen euro. Cvetkovic kwam in de zomer van 2025 pas aan bij Anderlecht, dat 3,2 miljoen euro betaalde aan het Servische Čukarički. Hij ligt nog tot juni 2029 onder contract in Brussel, terwijl ze hem bij paars-wit ook niet meteen willen verkopen. De club zit in een comfortabele positie en zou de prijs nog verder kunnen opdrijven.