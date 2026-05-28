Lukaku rekent hard af met Tedesco: “We wisten vanaf het begin dat dit niet zou werken, vraag maar aan Kevin”

Romelu Lukaku heeft in duidelijke bewoordingen teruggeblikt op de periode onder voormalig bondscoach Domenico Tedesco. In een uitgebreid interview met La DH voor het komende WK spaart de topschutter aller tijden van de Rode Duivels zijn voormalige trainer allerminst.

Lukaku maakte duidelijk dat hij en meerdere spelers al vanaf het begin twijfels hadden over diens aanstelling. De ontgoocheling over het EK 2024 zit nog steeds diep bij de spits. België strandde toen in de achtste finales tegen Frankrijk, maar vooral het kleurloze 0-0-gelijkspel tegen Oekraïne bleef nazinderen bij spelers en supporters.

“Er was een tactisch plan waarvan we voelden dat het niet zou werken”, vertelt Lukaku openhartig. “Als speler voel je dat. Vraag het aan Kevin De Bruyne. Je denkt gewoon: dit gaat niet lukken.”

Volgens Lukaku leefden die twijfels niet alleen bij de ervaren internationals. Ook verschillende jonge spelers binnen de selectie zouden de problemen hebben aangevoeld, al hielden velen zich op de achtergrond.

“Veel jonge gasten wisten het ook”, zegt hij. “Maar zij zeiden niets, uit schrik om op de bank te belanden. Dat zorgde voor frustraties.”

Sfeer was wel goed

Opvallend genoeg benadrukt Lukaku dat de sfeer tussen de spelers onderling wél uitstekend was tijdens het toernooi. “Van alle tornooien die ik heb gespeeld, heb ik nog nooit zo’n goede groepssfeer meegemaakt als op dat EK. Dat maakte het net zo paradoxaal.”





De spits onthult bovendien dat er al bij Tedesco’s aanstelling vragen leefden binnen de spelersgroep. “Wanneer een coach komt die je niet kent, informeer je je”, legt Lukaku uit. “We bellen rond en horen dingen. Vanaf het begin waren er twijfels.”

Thierry Henry

Volgens de aanvaller had de spelersgroep bovendien een duidelijke voorkeur voor een andere kandidaat: Thierry Henry.

“Na het WK in Qatar werd er met ons gesproken en bijna iedereen zei hetzelfde: Thierry Henry was de juiste man”, aldus Lukaku. “Hij zou ons verantwoordelijk houden voor onze fouten. Als je de top nastreeft, wil je geen trainer die je voortdurend naar de mond praat.”