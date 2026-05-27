Knaltransfer op komst? Thomas Meunier is klaar voor Club Brugge, nu blauw-zwart nog

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 4 reacties
Knaltransfer op komst? Thomas Meunier is klaar voor Club Brugge, nu blauw-zwart nog
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Thomas Meunier zit zonder club na zijn vertrek bij Lille, maar blijft ambitieus. De Rode Duivel sluit een terugkeer naar België niet uit en kijkt daarbij vooral naar Club Brugge.

Thomas Meunier zag zijn contract bij LOSC onlangs aflopen. De Rode Duivel moet dus op zoek gaan naar een nieuwe ploeg deze zomer, want stoppen wil hij voorlopig niet doen. De zoektocht werd wel ingezet zonder makelaar, wat betekent dat Meunier alles zelf regelt.

"Ik wacht op de juiste club, er hebben er al een aantal contact opgenomen. Ik ben heel positief en relaxed", vertelde hij volgens Het Laatste Nieuws. Zijn fitheid is in ieder geval geen probleem. De 34-jarige winger speelde in totaal 35 wedstrijden bij Lille dit seizoen waarin hij twee keer scoorde en drie assists gaf.

"Ik heb écht een goed seizoen gespeeld en ik ben nog international", verkoopt de Belgische flankverdediger zichzelf. "Als je Meunier wil, koop je geen kat in een zak. Je weet wat je aan mij hebt. Ik ben meer een zekerheid dan sommige jonge spelers. Ik heb ervaring, ik ben klaar om te presteren. Mensen kennen me. Ik voetbal al 15 jaar, ik moet niets meer bewijzen."

Welke club het dan zou worden is nog niet duidelijk. Een terugkeer naar België behoort zeker tot de opties, dat maakte hij zelf ook duidelijk. Met name een avontuur bij Club Brugge spreekt hem aan. "Dat zou mooi zijn", is hij eerlijk.

Meunier zet deur open voor terugkeer naar Club Brugge

"Ik heb altijd gezegd dat Brugge m'n thuis was", gaat hij verder. Meunier speelde van 2011 tot 2016 bij Club Brugge. Het is tot op de dag van vandaag het team waar hij het meeste aantal wedstrijden voor speelde: in totaal kwam hij 198 keer in actie bij blauw-zwart.

Lees ook... Club Brugge-speler Joaquin Seys zet puntjes op de i over persoonlijke ambities bij Rode Duivels

"Ik ben klaar voor Brugge. Maar is Brugge klaar voor Thomas Meunier? Dat weet ik niet. Als ze willen, ze hebben m'n telefoonnummer", besluit hij vol zelfvertrouwen.

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
België
Thomas Meunier

Meer nieuws

Club Brugge-speler Joaquin Seys zet puntjes op de i over persoonlijke ambities bij Rode Duivels Reactie

Club Brugge-speler Joaquin Seys zet puntjes op de i over persoonlijke ambities bij Rode Duivels

15:15
Is dit het vierde en laatste seizoen van Marlon Fossey bij Standard?

Is dit het vierde en laatste seizoen van Marlon Fossey bij Standard?

20:40
1
Een langs de achterdeur, anderen door de grote poort: leegloop dreigt bij Club Brugge Analyse

Een langs de achterdeur, anderen door de grote poort: leegloop dreigt bij Club Brugge

17:15
'Deze ploeg wil Yari Verschaeren deze zomer transfervrij binnenhalen'

'Deze ploeg wil Yari Verschaeren deze zomer transfervrij binnenhalen'

20:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 27/05: Sibierski - García Junyent - Yamamoto

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/05: Sibierski - García Junyent - Yamamoto

20:08
📷 'Zullen de fans daar blij mee zijn? Anderlecht zet opvallende naam op verlanglijstje trainers'

📷 'Zullen de fans daar blij mee zijn? Anderlecht zet opvallende naam op verlanglijstje trainers'

20:08
2
Romelu Lukaku, de "Vincent Kompany van 2018" voor de Rode Duivels op het WK

Romelu Lukaku, de "Vincent Kompany van 2018" voor de Rode Duivels op het WK

18:40
50.000 euro gespaard: slinkse zet van Royal Antwerp FC op slotspeeldag?

50.000 euro gespaard: slinkse zet van Royal Antwerp FC op slotspeeldag?

19:50
1
Wat zijn de ambities van Standard volgend seizoen? "Dan eindig je in de top 5"

Wat zijn de ambities van Standard volgend seizoen? "Dan eindig je in de top 5"

19:00
"Dat heeft me wellicht mijn carrière bij Standard gekost": Anthony Moris gaat in detail over Roland Duchâtelet

"Dat heeft me wellicht mijn carrière bij Standard gekost": Anthony Moris gaat in detail over Roland Duchâtelet

18:50
Jacky Mathijssen heeft duidelijk advies voor KRC Genk na minder seizoen

Jacky Mathijssen heeft duidelijk advies voor KRC Genk na minder seizoen

18:45
Charleroi komt met groot nieuws over Kevin Van Den Kerkhof

Charleroi komt met groot nieuws over Kevin Van Den Kerkhof

18:30
Vijf tot zes nieuwe spelers: 'Anderlecht opent mercato met stevig budget en kijkt naar deze twee aanvallers'

Vijf tot zes nieuwe spelers: 'Anderlecht opent mercato met stevig budget en kijkt naar deze twee aanvallers'

17:05
8
Details en cijfers: hoe groot is de schade op Sclessin na de incidenten bij Standard-Charleroi?

Details en cijfers: hoe groot is de schade op Sclessin na de incidenten bij Standard-Charleroi?

17:30
2
KRC Genk krijgt eindelijk duidelijkheid over Zakaria El Ouahdi

KRC Genk krijgt eindelijk duidelijkheid over Zakaria El Ouahdi

17:30
1
Hij reist al mee naar het WK: dit wordt de rol van Simon Mignolet bij de KBVB

Hij reist al mee naar het WK: dit wordt de rol van Simon Mignolet bij de KBVB

12:00
18
Promovendus droomt luidop: "Tegen Club Brugge, tegen Anderlecht... en winnen van Genk, absoluut!" Reactie

Promovendus droomt luidop: "Tegen Club Brugge, tegen Anderlecht... en winnen van Genk, absoluut!"

16:15
🎥 En of hij het nog kan: Dries Mertens scoort maar liefst vier keer in Napels

🎥 En of hij het nog kan: Dries Mertens scoort maar liefst vier keer in Napels

16:30
Een Belg als nummer één! Anderlecht, Genk, Antwerp en KV Mechelen zien talenten opduiken in wereldlijst

Een Belg als nummer één! Anderlecht, Genk, Antwerp en KV Mechelen zien talenten opduiken in wereldlijst

16:00
10
OFFICIEEL: OH Leuven zet Felice Mazzu en twee andere pionnen op straat

OFFICIEEL: OH Leuven zet Felice Mazzu en twee andere pionnen op straat

14:45
14
Waarom niet de Rode Duivels, maar wel Noorwegen een dark horse zijn op het komende WK Analyse

Waarom niet de Rode Duivels, maar wel Noorwegen een dark horse zijn op het komende WK

14:40
1
Verrassing van formaat: Raphael Holzhauser maakt opvallende terugkeer naar België als speler-trainer

Verrassing van formaat: Raphael Holzhauser maakt opvallende terugkeer naar België als speler-trainer

14:30
13
Welke Belgische topploegen zoeken weer allemaal ervaring? Deze Rode Duivel heeft er wel oren naar

Welke Belgische topploegen zoeken weer allemaal ervaring? Deze Rode Duivel heeft er wel oren naar

26/05
3
OFFICIEEL: Drie koppen rollen bij Dender na degradatie

OFFICIEEL: Drie koppen rollen bij Dender na degradatie

13:41
3
Lyra-Lierse overweegt tweede ploeg in competitie te brengen

Lyra-Lierse overweegt tweede ploeg in competitie te brengen

13:15
"Dit jaar was niet makkelijk": Jérémy Taravel richt zich tot Anderlecht-fans na moeilijk seizoen

"Dit jaar was niet makkelijk": Jérémy Taravel richt zich tot Anderlecht-fans na moeilijk seizoen

12:20
1
Lommel SK komt met groot nieuws over topschutter Ralf Seuntjes

Lommel SK komt met groot nieuws over topschutter Ralf Seuntjes

13:00
"Beslissing werd voor mij genomen": Kasper Schmeichel (ex-Anderlecht) zet punt achter zijn carrière

"Beslissing werd voor mij genomen": Kasper Schmeichel (ex-Anderlecht) zet punt achter zijn carrière

10:50
1
Jackpot voor STVV: uitgaande transfer van 8 miljoen euro is een feit

Jackpot voor STVV: uitgaande transfer van 8 miljoen euro is een feit

11:30
Oefenwedstrijden en een grote verandering: voorbereiding van Standard op seizoen 2026-2027 krijgt vorm

Oefenwedstrijden en een grote verandering: voorbereiding van Standard op seizoen 2026-2027 krijgt vorm

11:40
Romelu Lukaku zag Nathan De Cat aan het werk en heeft duidelijk transferadvies

Romelu Lukaku zag Nathan De Cat aan het werk en heeft duidelijk transferadvies

09:55
34
Hoe zit het met onder meer Teuma en Epolo? Marc Wilmots geeft update over mercato van Standard

Hoe zit het met onder meer Teuma en Epolo? Marc Wilmots geeft update over mercato van Standard

10:30
Broer van Yannick Carrasco verlaat ploeg, ook al speelden ze kampioen

Broer van Yannick Carrasco verlaat ploeg, ook al speelden ze kampioen

10:15
"We zijn de controle kwijt": Mehdi Bayat trekt aan de alarmbel na zware rellen rond Standard-Charleroi

"We zijn de controle kwijt": Mehdi Bayat trekt aan de alarmbel na zware rellen rond Standard-Charleroi

09:35
3
Goalgetter uit eerste provinciale inspireert zich op... Wesley Sonck

Goalgetter uit eerste provinciale inspireert zich op... Wesley Sonck

09:15
Romelu Lukaku schat WK-kansen in en... geeft Domenico Tedesco dat extra duwtje onder de bus

Romelu Lukaku schat WK-kansen in en... geeft Domenico Tedesco dat extra duwtje onder de bus

23:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Albert Dupont Albert Dupont over Romelu Lukaku, le "Vincent Kompany de 2018" pour les Diables à la Coupe du monde JaKu JaKu over Vijf tot zes nieuwe spelers: 'Anderlecht opent mercato met stevig budget en kijkt naar deze twee aanvallers' LD 007 LD 007 over Is dit het vierde en laatste seizoen van Marlon Fossey bij Standard? Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over 50.000 euro gespaard: slinkse zet van Royal Antwerp FC op slotspeeldag? Andreas2962 Andreas2962 over Verrassing van formaat: Raphael Holzhauser maakt opvallende terugkeer naar België als speler-trainer Demogorgon Demogorgon over 📷 'Zullen de fans daar blij mee zijn? Anderlecht zet opvallende naam op verlanglijstje trainers' Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Knaltransfer op komst? Thomas Meunier is klaar voor Club Brugge, nu blauw-zwart nog Vital Verheyen Vital Verheyen over Een Belg als nummer één! Anderlecht, Genk, Antwerp en KV Mechelen zien talenten opduiken in wereldlijst FC BRUGES FC BRUGES over Club Brugge roert zich na nazigroet, Bondsparket vraagt alternatieve straf creve creve over Hij reist al mee naar het WK: dit wordt de rol van Simon Mignolet bij de KBVB Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved