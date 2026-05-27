Knaltransfer op komst? Thomas Meunier is klaar voor Club Brugge, nu blauw-zwart nog

Thomas Meunier zit zonder club na zijn vertrek bij Lille, maar blijft ambitieus. De Rode Duivel sluit een terugkeer naar België niet uit en kijkt daarbij vooral naar Club Brugge.

Thomas Meunier zag zijn contract bij LOSC onlangs aflopen. De Rode Duivel moet dus op zoek gaan naar een nieuwe ploeg deze zomer, want stoppen wil hij voorlopig niet doen. De zoektocht werd wel ingezet zonder makelaar, wat betekent dat Meunier alles zelf regelt.

"Ik wacht op de juiste club, er hebben er al een aantal contact opgenomen. Ik ben heel positief en relaxed", vertelde hij volgens Het Laatste Nieuws. Zijn fitheid is in ieder geval geen probleem. De 34-jarige winger speelde in totaal 35 wedstrijden bij Lille dit seizoen waarin hij twee keer scoorde en drie assists gaf.

"Ik heb écht een goed seizoen gespeeld en ik ben nog international", verkoopt de Belgische flankverdediger zichzelf. "Als je Meunier wil, koop je geen kat in een zak. Je weet wat je aan mij hebt. Ik ben meer een zekerheid dan sommige jonge spelers. Ik heb ervaring, ik ben klaar om te presteren. Mensen kennen me. Ik voetbal al 15 jaar, ik moet niets meer bewijzen."

Welke club het dan zou worden is nog niet duidelijk. Een terugkeer naar België behoort zeker tot de opties, dat maakte hij zelf ook duidelijk. Met name een avontuur bij Club Brugge spreekt hem aan. "Dat zou mooi zijn", is hij eerlijk.

"Ik heb altijd gezegd dat Brugge m'n thuis was", gaat hij verder. Meunier speelde van 2011 tot 2016 bij Club Brugge. Het is tot op de dag van vandaag het team waar hij het meeste aantal wedstrijden voor speelde: in totaal kwam hij 198 keer in actie bij blauw-zwart.



"Ik ben klaar voor Brugge. Maar is Brugge klaar voor Thomas Meunier? Dat weet ik niet. Als ze willen, ze hebben m'n telefoonnummer", besluit hij vol zelfvertrouwen.