KRC Genk krijgt eindelijk duidelijkheid over Zakaria El Ouahdi

Brandon Morren
Marokko neemt Zakaria El Ouahdi mee naar het WK, maar dat zorgt mogelijk voor kopzorgen bij Genk. De Limburgers spelen dit weekend nog een cruciaal barrageduel tegen KAA Gent.

El Ouahdi is er niet bij tegen KAA Gent

Intussen is er duidelijkheid gekomen in het dossier rond Zakaria El Ouahdi. De flankspeler van KRC Genk zal de barragematch tegen KAA Gent uiteindelijk aan zich moeten laten voorbijgaan. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Marokko rekent op hem voor het WK en daardoor moet hij zich aansluiten bij de nationale ploeg.

Dat is een stevige tegenvaller voor Genk, dat in de wedstrijd tegen de Buffalo’s nog strijdt om Europees voetbal. El Ouahdi was dit seizoen een van de absolute smaakmakers bij de Limburgers en speelde een belangrijke rol met zijn doelpunten, assists en onvermoeibare loopvermogen op de flank. Voor El Ouahdi zelf blijft het uiteraard een bijzonder moment: hij mag met Marokko naar het WK. Voor Genk komt de timing echter bijzonder ongelegen. De Limburgers moeten het tegen Gent dus doen zonder meerdere internationals, waardoor Nicky Hayen flink zal moeten puzzelen.

Redouane Halhal en Zakaria El Ouahdi naar het WK met Marokko

Marokko heeft dinsdagavond zijn officiële selectie voor het WK bekendgemaakt. Bondscoach Mohamed Ouahbi selecteerde daarbij ook twee spelers uit de Jupiler Pro League. De meest logische naam is die van Zakaria El Ouahdi, die zich week op week in de kijker kan spelen bij KRC Genk. Verder mag ook Redouane Halhal van KV Mechelen naar de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Met Bilal El Khannouss zit er ook een ex-Genk-speler in de groep van Ouahbi terwijl ook Chemsdine Talbi (ex-Club Brugge) van de partij is. Het land speelt tegen Brazilië, Schotland en Haïti in de groepsfase, die begint op 14 juni.

Genk wacht nog op duidelijkheid rond El Ouahdi

Voor El Ouahdi is dit fantastisch nieuws, maar voor Genk zou het mogelijk ook een opdoffer kunnen betekenen. 25 mei was namelijk de deadline om spelers beschikbaar te stellen voor het WK, maar dit weekend spelen de Limburgers nog een barragewedstrijd met Europees voetbal als inzet tegen KAA Gent.

Junya Ito, Joris Kayembe en Yaimar Medina zijn dan al aan de slag bij respectievelijk Japan, Congo en Ecuador. Wat er ook gebeurt, zij spelen niet tegen de Buffalo's. Het blijft nu nog wat afwachten of Genk iets kan regelen met de Marokkaanse bond in verband met El Ouahdi.

Marokko en Genk moeten overeenkomen

De enige uitzonderingen die gemaakt worden zijn de Champions League-finale en de Conference League-finale. Daar valt de barragewedstrijd tussen Genk en Gent uiteraard niet tussen, waardoor de bal in het kamp van Marokko ligt.

Het kan goed zijn dat El Ouahdi zondag gewoon speelt, maar niets is momenteel zeker. Dit seizoen speelde de Marokkaan 45 wedstrijden voor Genk waarin hij goed was voor 12 doelpunten. Hij gaf ook zes assists.

