Een langs de achterdeur, anderen door de grote poort: leegloop dreigt bij Club Brugge

Bij Club Brugge is er een feeststemming door de 20ste landstitel. De vraag is hoelang dat nog zal duren, want er lijken deze zomer toch heel wat spelers te vertrekken.

Voor heel wat ploegen wordt het een drukke zomer, maar ook voor Club Brugge zal data het geval zijn. Eerst en vooral moet er gezocht worden naar een nieuwe doelman. Simon Mignolet is gestopt en Dani van den Heuvel vertrekt.

Nieuwe doelman en centrale verdediger nodig

Er zijn wel nog Nordin Jackers (28) en de jonge Argus Vanden Driessche (19), die allebei een contract hebben tot midden 2029, maar het is maar de vraag of zij in staat zijn om in de Champions League acht keer op topniveau te presteren.

In de verdediging lijkt Joel Ordonez (22) een zekere vertrekker te zijn. De afgelopen drie seizoenen groeide hij uit tot een sterkhouder bij blauw-zwart, een transfer is onvermijdelijk. Een profiel van hetzelfde niveau is er ook niet echt bij Club Brugge.

Jorne Spileers (21) verzamelde basisplaatsen toen Ordonez in juli en augustus met een transfer in zijn hoofd zat, maar was sindsdien invaller. Vince Osuji (20) speelde bijna uitsluitend voor Club NXT, hij kreeg nog geen echte kans in de hoofdmacht. Ook over hen zijn er twijfels voor de Champions League.

Verlaat Onyedika Club Brugge langs de achterdeur?

Op het middenveld is Raphael Onyedika (25) een zekere vertrekker. De Nigeriaan heeft nog maar een contract voor één seizoen en verloor in de play-offs ook zijn basisplaats. In de gala-wedstrijd tegen KAA Gent bleef hij de hele tijd op de bank. Hij lijkt langs de achterdeur te vertrekken.





Aleksandar Stankovic (20) kan na een jaar al terug naar Inter voor 23 miljoen euro, die optie moet gelicht worden tussen 1 en 15 juni. De Serviër zou echter ook nog een seizoen kunnen blijven om ervaring op te doen bij blauw-zwart, zijn vertrek staat niet vast.

Vertrekken assistkoning Tzolis en topschutter Tresoldi?

In de aanval lijkt Christos Tzolis (24) onhoudbaar te zijn. De Griek was dit seizoen in 52 wedstrijden goed voor 22 doelpunten en 29 assists en lijkt klaar voor een stap hogerop en een plaats bij een topclub in de Europese top.

Nicolo Tresoldi (21) speelt nog maar een seizoen bij blauw-zwart, maar de Duitse spits werd wel topschutter met 19 doelpunten, in 53 wedstrijden scoorde hij 23 keer en gaf hij negen assists. Voor hem zal er ook wel interesse zijn.

Als er een Duitse ploeg 25 miljoen euro op tafel wil leggen, is het maar de vraag of Tresoldi zal blijven. Al zal Club bij een vertrek van Tzolis wellicht meer het been stijf houden, om niet zijn hele aanval te verliezen.

Met Ordonez, Onyedika en Tzolis lijken er zeker drie spelers te vertrekken bij blauw-zwart, dat kunnen er dus vijf of zes worden. Het wordt dus een bijzonder drukke zomer voor Club Brugge, want de ploeg nog eens bij elkaar houden lijkt onmogelijk te worden.