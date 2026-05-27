OFFICIEEL: OH Leuven zet Felice Mazzu en twee andere pionnen op straat

OH Leuven neemt afscheid van Felice Mazzu na een teleurstellend seizoenseinde. De 60-jarige trainer en zijn assistenten moeten vertrekken bij de club.

Het trainerskerkhof dat de Jupiler Pro League blijkt maakt zijn naam opnieuw waar. Nadat FCV Dender officieel afscheid nam van Yannick Ferrera, zijn assistent én keeperstrainer Dany Verlinden (al koos die laatstgenoemde zelf voor zijn afscheid), was het de beurt aan OH Leuven.

OHL deelde woensdag mee dat Felice Mazzu, net als zijn twee assistenten, ontslagen zijn. "OH Leuven heeft beslist om de samenwerking stop te zetten met Felice Mazzu en zijn assistenten Jérôme Patris en Rudi Cossey", klinkt het via de clubwebsite.

De 60-jarige trainer kwam in oktober 2025 toe bij de club uit de studentenstad. Hij was 30 wedstrijden lang actief als OHL-coach en pakte gemiddeld 1,13 punten per wedstrijd. Mazzu nam het stokje destijds over van David Hubert die naar Union SG trok. Jérôme Patris, die zijn assistent bij STVV was, kwam mee naar OH Leuven en moet dus ook vertrekken.

Een reden voor zijn ontslag wordt niet gegeven. OH Leuven eindigde laatste in de Europe Play-offs dit seizoen zonder aanspraak te maken op veel meer. De club kon geen rol van betekenis op zich nemen in de play-offs.