OFFICIEEL: AC Milan houdt grote schoonmaak en ontslaat vier (!) bestuurders, ook Zlatan heeft het vlaggen

AC Milan heeft er een teleurstellend seizoen opzitten. De Italiaanse grootmacht greep op de slotspeeldag naast een ticket voor de Champions League. En daar hebben enkele bestuurders inmiddels het gelag voor betaald.

Internazionale FC kroonde zich enkele weken geleden al tot kampioen van Italië. AC Milan kon de stadsgenoten op geen enkel moment het vuur aan de schenen leggen.

De laatste weken van het seizoen werd het nog pijnlijker voor I Rossoneri. Milan verloor in het eigen San Siro met 1-2 van Cagliari Calcio en zag Como 1907 in de rangschikking haasje-over doen.

Paleisrevolutie

Het missen van het Champions League-ticket heeft voor een schokgolf gezorgd in Milaan. Redbird Capital Partners (de Amerikaanse investeringsmaatschappij is de eigenaar van Milan, nvdr.) heeft besloten in te grijpen.

En we kunnen gerust over een paleisrevolutie spreken. Ondertussen hebben Giorgio Furlani (CEO, nvdr.), Igli Tare (sportief directeur, nvdr.), Geoffrey Moncada (technisch directeur, nvdr.) én Massimiliano Allegri (hoofdcoach, nvdr.) hun C4 gekregen.

Zlatan Ibrahimovic moét in de pas lopen



Over Zlatan Ibrahimovic wordt momenteel met geen woord gerept. Ibracadabra treedt op als adviseur voor Milan. De Zweed zou mogen aanblijven, maar zijn invloed binnen de club wordt beperkt.