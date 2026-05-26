Lukaku onthult wanneer hij zal terugkeren naar Anderlecht: "Zoals Toby Alderweireld"

De liefde tussen Romelu Lukaku en Anderlecht blijft springlevend. Ondanks de moeilijke sportieve periode van paars-wit denkt de Belgische spits nog altijd nadrukkelijk aan een terugkeer naar zijn jeugdclub.

Meer nog: Lukaku heeft daar volgens eigen zeggen al concrete gesprekken over gevoerd met eigenaar Marc Coucke. Een onmiddellijke comeback zit er echter niet in.

Zoontje wil ook al weten wanneer hij terugkeert

In een uitgebreid gesprek met La DH sprak Lukaku openlijk over zijn band met Anderlecht en over het moment waarop hij opnieuw het shirt van de Brusselaars wil dragen. Zijn gevoelens voor de club zijn de voorbije jaren alleen maar sterker geworden, mede omdat zijn kinderen ondertussen zelf actief zijn binnen de jeugdopleiding van Anderlecht.

“Mijn zoon vraagt mij ook wanneer ik terugkeer”, vertelt Lukaku. “Hij begint het te begrijpen. Iedereen weet dat ik ooit terugkeer.”

Maar wanneer precies? Daarover is Lukaku opvallend duidelijk. Voor volgend seizoen hoeft Anderlecht niet te rekenen op zijn komst. “Marc Coucke weet wat ik hem gezegd heb”, aldus de spits. “Hij kent het plan en de timing.”

Een terugkeer vóór het seizoen 2026-2027 sluit hij uit, maar daarna ligt de deur open. “Na dat seizoen zullen we zien”, klinkt het. Daarmee schuift Lukaku een mogelijke comeback richting de zomer van 2027.



Zoals Toby Alderweireld

Dat die terugkeer meer moet zijn dan een symbolisch afscheidstournee, maakt hij eveneens duidelijk. Lukaku gelooft niet dat één speler Anderlecht in zijn eentje opnieuw naar de top kan loodsen. Volgens hem heeft de club vooral nood aan ervaring en leiderschap rond haar jonge talenten.

Hij sprak daar recent zelfs over met jeugdproducten Marco Kana en Tristan Degreef. “Goede spelers alleen volstaan niet”, zegt Lukaku. “Je hebt leiders nodig met ervaring en persoonlijkheid.”

Als voorbeeld verwijst hij naar de terugkeer van Toby Alderweireld bij Antwerp. Die kwam niet alleen terug om zijn carrière af te bouwen, maar maakte ook meteen sportief het verschil en loodste de club naar een landstitel.

