Lukaku onthult wanneer hij zal terugkeren naar Anderlecht: "Zoals Toby Alderweireld"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 4 reacties
Lukaku onthult wanneer hij zal terugkeren naar Anderlecht: "Zoals Toby Alderweireld"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De liefde tussen Romelu Lukaku en Anderlecht blijft springlevend. Ondanks de moeilijke sportieve periode van paars-wit denkt de Belgische spits nog altijd nadrukkelijk aan een terugkeer naar zijn jeugdclub. 

Meer nog: Lukaku heeft daar volgens eigen zeggen al concrete gesprekken over gevoerd met eigenaar Marc Coucke. Een onmiddellijke comeback zit er echter niet in.

Zoontje wil ook al weten wanneer hij terugkeert

In een uitgebreid gesprek met La DH sprak Lukaku openlijk over zijn band met Anderlecht en over het moment waarop hij opnieuw het shirt van de Brusselaars wil dragen. Zijn gevoelens voor de club zijn de voorbije jaren alleen maar sterker geworden, mede omdat zijn kinderen ondertussen zelf actief zijn binnen de jeugdopleiding van Anderlecht.

“Mijn zoon vraagt mij ook wanneer ik terugkeer”, vertelt Lukaku. “Hij begint het te begrijpen. Iedereen weet dat ik ooit terugkeer.”

Maar wanneer precies? Daarover is Lukaku opvallend duidelijk. Voor volgend seizoen hoeft Anderlecht niet te rekenen op zijn komst. “Marc Coucke weet wat ik hem gezegd heb”, aldus de spits. “Hij kent het plan en de timing.”

Een terugkeer vóór het seizoen 2026-2027 sluit hij uit, maar daarna ligt de deur open. “Na dat seizoen zullen we zien”, klinkt het. Daarmee schuift Lukaku een mogelijke comeback richting de zomer van 2027.

Lees ook... Romelu Lukaku doet opzienbarende belofte over zijn toekomst bij Rode Duivels

Zoals Toby Alderweireld

Dat die terugkeer meer moet zijn dan een symbolisch afscheidstournee, maakt hij eveneens duidelijk. Lukaku gelooft niet dat één speler Anderlecht in zijn eentje opnieuw naar de top kan loodsen. Volgens hem heeft de club vooral nood aan ervaring en leiderschap rond haar jonge talenten.

Hij sprak daar recent zelfs over met jeugdproducten Marco Kana en Tristan Degreef. “Goede spelers alleen volstaan niet”, zegt Lukaku. “Je hebt leiders nodig met ervaring en persoonlijkheid.”

Als voorbeeld verwijst hij naar de terugkeer van Toby Alderweireld bij Antwerp. Die kwam niet alleen terug om zijn carrière af te bouwen, maar maakte ook meteen sportief het verschil en loodste de club naar een landstitel.
 

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp
Romelu Lukaku

Meer nieuws

Romelu Lukaku doet opzienbarende belofte over zijn toekomst bij Rode Duivels

Romelu Lukaku doet opzienbarende belofte over zijn toekomst bij Rode Duivels

09:30
1
Romelu Lukaku legt frustraties helemaal bloot: "De spelers bij Rode Duivels wilden andere bondscoach"

Romelu Lukaku legt frustraties helemaal bloot: "De spelers bij Rode Duivels wilden andere bondscoach"

07:05
🎥 Rode kaart kan Thorgan Hazard nog stevige transferkater bezorgen

🎥 Rode kaart kan Thorgan Hazard nog stevige transferkater bezorgen

13:30
De impact van Jean Kindermans: Antwerp kaapt 14-jarig toptalent weg bij Club Brugge

De impact van Jean Kindermans: Antwerp kaapt 14-jarig toptalent weg bij Club Brugge

12:34
8
Hein Vanhaezebrouck wijst met de vinger naar Marc Coucke voor problemen Anderlecht

Hein Vanhaezebrouck wijst met de vinger naar Marc Coucke voor problemen Anderlecht

11:00
1
Verschillende spelers weg bij vicekampioen JPL? Twee sterkhouders breken de stilte

Verschillende spelers weg bij vicekampioen JPL? Twee sterkhouders breken de stilte

13:00
DONE DEAL: Club Brugge verliest belangrijke pion en herschikt

DONE DEAL: Club Brugge verliest belangrijke pion en herschikt

12:40
Anderlecht heeft een probleem met één van de bouwstenen voor hun nieuwe ploeg

Anderlecht heeft een probleem met één van de bouwstenen voor hun nieuwe ploeg

08:30
Christos Tzolis spoelde zware ontgoocheling door en heeft iets te zeggen over Hans Vanaken

Christos Tzolis spoelde zware ontgoocheling door en heeft iets te zeggen over Hans Vanaken

12:20
3
Kenneth Bornauw legt het plan uit voor RSC Anderlecht

Kenneth Bornauw legt het plan uit voor RSC Anderlecht

07:30
11
Niet enkel geen uitfans... Dit staat Standard en Charleroi nog allemaal te wachten qua straffen

Niet enkel geen uitfans... Dit staat Standard en Charleroi nog allemaal te wachten qua straffen

10:30
1
Deze sterkhouders kunnen/zullen Union verlaten: opnieuw herbouwen

Deze sterkhouders kunnen/zullen Union verlaten: opnieuw herbouwen

10:00
📷 Tempo Overijse haalt ex-speler van Anderlecht en Standard binnen

📷 Tempo Overijse haalt ex-speler van Anderlecht en Standard binnen

08:15
Broers spelen tegen elkaar in tweede afdeling, maar dromen van profvoetbal

Broers spelen tegen elkaar in tweede afdeling, maar dromen van profvoetbal

10:15
KWSC Lauwe slaagt er opnieuw in om een eersteklasser over de vloer te krijgen voor oefenmatch

KWSC Lauwe slaagt er opnieuw in om een eersteklasser over de vloer te krijgen voor oefenmatch

09:15
Grote schrik voor Lionel Messi enkele weken voor het WK 2026: we weten meer

Grote schrik voor Lionel Messi enkele weken voor het WK 2026: we weten meer

09:00
Simon Mignolet spreekt zich uit over zijn beslissing na emotioneel afscheid van Club Brugge

Simon Mignolet spreekt zich uit over zijn beslissing na emotioneel afscheid van Club Brugge

08:00
Hans Vanaken ziet voordeel voor de Rode Duivels voor het WK voetbal Reactie

Hans Vanaken ziet voordeel voor de Rode Duivels voor het WK voetbal

06:30
🎥 Pro League-awards op een rijtje: Reynders pakt twee prijzen, Club Brugge grote slokop

🎥 Pro League-awards op een rijtje: Reynders pakt twee prijzen, Club Brugge grote slokop

23:00
2
Jonathan Lardot maakt het bilan op: "Dat kan je de twee blunders noemen"

Jonathan Lardot maakt het bilan op: "Dat kan je de twee blunders noemen"

22:00
3
Union SG blij door resultaten in Europa, STVV iets minder en voor Gent of Genk ...

Union SG blij door resultaten in Europa, STVV iets minder en voor Gent of Genk ...

21:00
1
"Onthoofding": KRC Genk sakkert om rare kalender, Filip Joos snapt er niks van

"Onthoofding": KRC Genk sakkert om rare kalender, Filip Joos snapt er niks van

21:30
13
Club Brugge en Union aan het feest in ons laatste team van de week

Club Brugge en Union aan het feest in ons laatste team van de week

20:20
Wonderseizoen levert op: Rode Duivel Mika Godts in de voetsporen van Xavi Simons en co

Wonderseizoen levert op: Rode Duivel Mika Godts in de voetsporen van Xavi Simons en co

22:30
Marco Kana mocht het gaan uitleggen aan de nog tot het einde gebleven Anderlechtfans

Marco Kana mocht het gaan uitleggen aan de nog tot het einde gebleven Anderlechtfans

19:00
Sam Baro komt zélf tussen na onvrede supporters met oog op duel KAA Gent tegen KRC Genk

Sam Baro komt zélf tussen na onvrede supporters met oog op duel KAA Gent tegen KRC Genk

19:20
9
📷 Grootse parade voor Club Brugge, de tweede ster, emotionele woorden én een ... helikopter met een missie

📷 Grootse parade voor Club Brugge, de tweede ster, emotionele woorden én een ... helikopter met een missie

20:00
7
Spelers Genk en Club Brugge bezorgen België bliksemstart op EK U17

Spelers Genk en Club Brugge bezorgen België bliksemstart op EK U17

19:40
5
Niets wordt aan het toeval overgelaten: scheidsrechters Pro League helpen Rudi Garcia richting WK

Niets wordt aan het toeval overgelaten: scheidsrechters Pro League helpen Rudi Garcia richting WK

20:40
Twijfels groeien na vertrek van Vrancken: deze sterkhouder denkt openlijk aan transfer

Twijfels groeien na vertrek van Vrancken: deze sterkhouder denkt openlijk aan transfer

18:15
Opvallende afwezigen bij Anderlecht: waar waren Coosemans, Huerta en Augustinsson?

Opvallende afwezigen bij Anderlecht: waar waren Coosemans, Huerta en Augustinsson?

15:30
4
Charleroi laat van zich horen na alle incidenten op Standard

Charleroi laat van zich horen na alle incidenten op Standard

17:30
4
WK heeft nu al enorme impact op één ploeg in barragematch tussen Gent en Genk

WK heeft nu al enorme impact op één ploeg in barragematch tussen Gent en Genk

16:30
4
'Anderlecht wil verder samenwerken met Taravel: afwachten wat Fransman kiest'

'Anderlecht wil verder samenwerken met Taravel: afwachten wat Fransman kiest'

15:00
Deze Italiaanse topclub wil hem, maar Tobe Leysen heeft ander pad voor ogen

Deze Italiaanse topclub wil hem, maar Tobe Leysen heeft ander pad voor ogen

17:00
1
Sibierski kan alle criteria hanteren die hij wil: Anderlecht moet vooral streng zijn op kwaliteit Analyse

Sibierski kan alle criteria hanteren die hij wil: Anderlecht moet vooral streng zijn op kwaliteit

14:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 38
Fiorentina Fiorentina 1-1 Atalanta Atalanta
Bologna Bologna 3-3 Inter Milaan Inter Milaan
Lazio Lazio 2-1 Pisa Pisa
Parma Parma 1-0 Sassuolo Sassuolo
Napoli Napoli 1-0 Udinese Udinese
Cremonese Cremonese 1-4 Como Como
AC Milan AC Milan 1-2 Cagliari Cagliari
Lecce Lecce 1-0 Genoa Genoa
Hellas Verona Hellas Verona 0-2 AS Roma AS Roma
Torino Torino 2-2 Juventus Juventus

Nieuwste reacties

Demogorgon Demogorgon over De impact van Jean Kindermans: Antwerp kaapt 14-jarig toptalent weg bij Club Brugge André Coenen André Coenen over Kenneth Bornauw legt het plan uit voor RSC Anderlecht Mr bacardi Mr bacardi over Hein Vanhaezebrouck wijst met de vinger naar Marc Coucke voor problemen Anderlecht Andreas2962 Andreas2962 over Charleroi laat van zich horen na alle incidenten op Standard Svédél Svédél over Christos Tzolis spoelde zware ontgoocheling door en heeft iets te zeggen over Hans Vanaken Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Lukaku onthult wanneer hij zal terugkeren naar Anderlecht: "Zoals Toby Alderweireld" Vital Verheyen Vital Verheyen over "Onthoofding": KRC Genk sakkert om rare kalender, Filip Joos snapt er niks van Viva Charleroi Viva Charleroi over Vers un match à huis clos pour le Standard ? "Durcir les sanctions n’est pas la solution" Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Sam Baro komt zélf tussen na onvrede supporters met oog op duel KAA Gent tegen KRC Genk Eldonte Eldonte over Romelu Lukaku doet opzienbarende belofte over zijn toekomst bij Rode Duivels Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved