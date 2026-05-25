Wonderseizoen levert op: Rode Duivel Mika Godts in de voetsporen van Xavi Simons en co

In de Belgische competitie is het doek gevallen, maar ook in het buitenland is dat het geval. En dus zijn er ook in andere landen prijsuitreikingen en award-shows. In Nederland was het ook prijs voor Rode Duivel Mika Godts.

Mika Godts is tijdens de Eredivisie Awards gekroond tot Johan Cruijff Talent van het Jaar 2025/'26. De 20-jarige aanvaller van Ajax kreeg de meeste stemmen van de 18 trainers. De prijs werd uitgereikt door zijn 'mentor' Klaas-Jan Huntelaar.

Mika Godts was samen met Dies Janse (FC Groningen), Sami Ouaissa (N.E.C. Nijmegen), Mats Rots (FC Twente) en Kees Smit (AZ) genomineerd voor de prijs voor beste talent. "In een nek-aan-nekrace met Kees Smit werd uiteindelijk Mika Godts door de 18 trainers en bondscoach verkozen tot Johan Cruijff Talent van het Jaar. De verkiezing werd georganiseerd in samenwerking met trainersvakbond Coaches Betaald Voetbal."

MVP van de VriendenLoterij Eredivisie

"De 20-jarige aanvaller van Ajax werd dit seizoen al drie keer uitgeroepen tot Johan Cruijff Talent van de Maand en was met 17 goals en 12 assists direct betrokken bij 29 doelpunten. Daarmee was hij de meest waardevolle speler (MVP) in de VriendenLoterij Eredivisie."

"Daarnaast was Godts dit seizoen betrokken bij 29 van de 62 treffers van Ajax (46,8%). Deze eeuw was alleen Luis Suárez in één jaargang betrokken bij een groter gedeelte van alle doelpunten van de Amsterdammers (48,6% in 2008/'09 en 49,1% in 2009/'10)", aldus de Eredivisie op haar officiële webstek.

Mika Godts talent van het jaar in Nederland

"Ook was Godts dit seizoen de speler met zowel de meeste dribbels (190) als meeste geslaagde dribbels (85), de meeste assists uit open spel (11) en meeste gecreëerde kansen uit open spel (75). De jonge Belg kreeg de prijs uitgereikt door zijn ‘mentor’ Klaas-Jan Huntelaar."





"Naast de prijs krijgt Godts van de Johan Cruyff Foundation en de VriendenLoterij de mogelijkheid om een eigen Cruyff Court te laten aanleggen op een locatie naar keuze." Godts volgt op de erelijst onder meer collega Rode Duivel Johan Bakayoko en Xavi Simons op. Vorig jaar won Jorrel Hato de prijs voor talent van het jaar.