Wonderseizoen levert op: Rode Duivel Mika Godts in de voetsporen van Xavi Simons en co

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Wonderseizoen levert op: Rode Duivel Mika Godts in de voetsporen van Xavi Simons en co
Foto: © photonews

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

In de Belgische competitie is het doek gevallen, maar ook in het buitenland is dat het geval. En dus zijn er ook in andere landen prijsuitreikingen en award-shows. In Nederland was het ook prijs voor Rode Duivel Mika Godts.

Mika Godts is tijdens de Eredivisie Awards gekroond tot Johan Cruijff Talent van het Jaar 2025/'26. De 20-jarige aanvaller van Ajax kreeg de meeste stemmen van de 18 trainers. De prijs werd uitgereikt door zijn 'mentor' Klaas-Jan Huntelaar.

Mika Godts was samen met Dies Janse (FC Groningen), Sami Ouaissa (N.E.C. Nijmegen), Mats Rots (FC Twente) en Kees Smit (AZ) genomineerd voor de prijs voor beste talent. "In een nek-aan-nekrace met Kees Smit werd uiteindelijk Mika Godts door de 18 trainers en bondscoach verkozen tot Johan Cruijff Talent van het Jaar. De verkiezing werd georganiseerd in samenwerking met trainersvakbond Coaches Betaald Voetbal."

MVP van de VriendenLoterij Eredivisie

"De 20-jarige aanvaller van Ajax werd dit seizoen al drie keer uitgeroepen tot Johan Cruijff Talent van de Maand en was met 17 goals en 12 assists direct betrokken bij 29 doelpunten. Daarmee was hij de meest waardevolle speler (MVP) in de VriendenLoterij Eredivisie." 

"Daarnaast was Godts dit seizoen betrokken bij 29 van de 62 treffers van Ajax (46,8%). Deze eeuw was alleen Luis Suárez in één jaargang betrokken bij een groter gedeelte van alle doelpunten van de Amsterdammers (48,6% in 2008/'09 en 49,1% in 2009/'10)", aldus de Eredivisie op haar officiële webstek.

Mika Godts talent van het jaar in Nederland

"Ook was Godts dit seizoen de speler met zowel de meeste dribbels (190) als meeste geslaagde dribbels (85), de meeste assists uit open spel (11) en meeste gecreëerde kansen uit open spel (75). De jonge Belg kreeg de prijs uitgereikt door zijn ‘mentor’ Klaas-Jan Huntelaar."

"Naast de prijs krijgt Godts van de Johan Cruyff Foundation en de VriendenLoterij de mogelijkheid om een eigen Cruyff Court te laten aanleggen op een locatie naar keuze." Godts volgt op de erelijst onder meer collega Rode Duivel Johan Bakayoko en Xavi Simons op. Vorig jaar won Jorrel Hato de prijs voor talent van het jaar.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Ajax
België
Mika Godts

Meer nieuws

Niets wordt aan het toeval overgelaten: scheidsrechters Pro League helpen Rudi Garcia richting WK

Niets wordt aan het toeval overgelaten: scheidsrechters Pro League helpen Rudi Garcia richting WK

20:40
🎥 Pro League-awards op een rijtje: Reynders pakt twee prijzen, Club Brugge grote slokop

🎥 Pro League-awards op een rijtje: Reynders pakt twee prijzen, Club Brugge grote slokop

23:00
Jonathan Lardot maakt het bilan op: "Dat kan je de twee blunders noemen"

Jonathan Lardot maakt het bilan op: "Dat kan je de twee blunders noemen"

22:00
1
"Onthoofding": KRC Genk sakkert om rare kalender, Filip Joos snapt er niks van

"Onthoofding": KRC Genk sakkert om rare kalender, Filip Joos snapt er niks van

21:30
3
Spelers Genk en Club Brugge bezorgen België bliksemstart op EK U17

Spelers Genk en Club Brugge bezorgen België bliksemstart op EK U17

19:40
5
Union SG blij door resultaten in Europa, STVV iets minder en voor Gent of Genk ...

Union SG blij door resultaten in Europa, STVV iets minder en voor Gent of Genk ...

21:00
Club Brugge en Union aan het feest in ons laatste team van de week

Club Brugge en Union aan het feest in ons laatste team van de week

20:20
📷 Grootse parade voor Club Brugge, de tweede ster, emotionele woorden én een ... helikopter met een missie

📷 Grootse parade voor Club Brugge, de tweede ster, emotionele woorden én een ... helikopter met een missie

20:00
4
Sam Baro komt zélf tussen na onvrede supporters met oog op duel KAA Gent tegen KRC Genk

Sam Baro komt zélf tussen na onvrede supporters met oog op duel KAA Gent tegen KRC Genk

19:20
2
Marco Kana mocht het gaan uitleggen aan de nog tot het einde gebleven Anderlechtfans

Marco Kana mocht het gaan uitleggen aan de nog tot het einde gebleven Anderlechtfans

19:00
Twijfels groeien na vertrek van Vrancken: deze sterkhouder denkt openlijk aan transfer

Twijfels groeien na vertrek van Vrancken: deze sterkhouder denkt openlijk aan transfer

18:15
Charleroi laat van zich horen na alle incidenten op Standard

Charleroi laat van zich horen na alle incidenten op Standard

17:30
2
Ex-speler van Zulte Waregem en Lokeren maakt furore als topschutter in Eerste Afdeling VV: dit is zijn geheim

Ex-speler van Zulte Waregem en Lokeren maakt furore als topschutter in Eerste Afdeling VV: dit is zijn geheim

17:15
Deze Italiaanse topclub wil hem, maar Tobe Leysen heeft ander pad voor ogen

Deze Italiaanse topclub wil hem, maar Tobe Leysen heeft ander pad voor ogen

17:00
1
Eerste afvaller bij Rode Duivels voor WK is een feit

Eerste afvaller bij Rode Duivels voor WK is een feit

11:45
4
WK heeft nu al enorme impact op één ploeg in barragematch tussen Gent en Genk

WK heeft nu al enorme impact op één ploeg in barragematch tussen Gent en Genk

16:30
4
KM Torhout ondergaat heuse transformatie: "19 spelers verhuizen"

KM Torhout ondergaat heuse transformatie: "19 spelers verhuizen"

16:15
1
Vanaken doet boekje open over vriendschap met Mignolet en denkt al aan eigen afscheid Reactie

Vanaken doet boekje open over vriendschap met Mignolet en denkt al aan eigen afscheid

15:45
"De eerste die mij contacteerde": Vrancken laat warm hart achter bij STVV

"De eerste die mij contacteerde": Vrancken laat warm hart achter bij STVV

16:00
Opvallende afwezigen bij Anderlecht: waar waren Coosemans, Huerta en Augustinsson?

Opvallende afwezigen bij Anderlecht: waar waren Coosemans, Huerta en Augustinsson?

15:30
4
Keeperskwestie opgelost: Vanhaezebrouck zegt wie Club Brugge moet halen

Keeperskwestie opgelost: Vanhaezebrouck zegt wie Club Brugge moet halen

15:15
8
'Anderlecht wil verder samenwerken met Taravel: afwachten wat Fransman kiest'

'Anderlecht wil verder samenwerken met Taravel: afwachten wat Fransman kiest'

15:00
Sibierski kan alle criteria hanteren die hij wil: Anderlecht moet vooral streng zijn op kwaliteit Analyse

Sibierski kan alle criteria hanteren die hij wil: Anderlecht moet vooral streng zijn op kwaliteit

14:40
Nu de competitie gespeeld is: alle info over de Europese tickets in de JPL

Nu de competitie gespeeld is: alle info over de Europese tickets in de JPL

14:10
Vanavond uitreiking Pro League Awards, eerste trofee bekend: Dit is het Doelpunt van het Jaar

Vanavond uitreiking Pro League Awards, eerste trofee bekend: Dit is het Doelpunt van het Jaar

13:39
6
'Anderlecht doet nieuwe poging om gewilde speler binnen te halen'

'Anderlecht doet nieuwe poging om gewilde speler binnen te halen'

13:30
Volgend seizoen geen uitfans meer tijdens duels tussen Standard en Charleroi

Volgend seizoen geen uitfans meer tijdens duels tussen Standard en Charleroi

13:10
1
Ondanks knap seizoen krijgt STVV op slotspeeldag geen goed nieuws te horen

Ondanks knap seizoen krijgt STVV op slotspeeldag geen goed nieuws te horen

12:55
1
Smaakmaker KSK Heist heeft verschillende troeven: "Dat zullen de fans ook gemerkt hebben"

Smaakmaker KSK Heist heeft verschillende troeven: "Dat zullen de fans ook gemerkt hebben"

12:20
Geen spanning voor de Speler van het Jaar... en voor de Gouden Schoen?

Geen spanning voor de Speler van het Jaar... en voor de Gouden Schoen?

12:15
1
STVV heeft nieuwe hoofdtrainer al bijna beet: opvolger van Vrancken snel bekend

STVV heeft nieuwe hoofdtrainer al bijna beet: opvolger van Vrancken snel bekend

11:46
1
"Ik ben niet eens een diepe spits": deze speler werd helemaal onverwacht topschutter in de lagere reeksen

"Ik ben niet eens een diepe spits": deze speler werd helemaal onverwacht topschutter in de lagere reeksen

11:15
Genk of Gent? Degryse ziet grote favoriet voor Europees barrageduel

Genk of Gent? Degryse ziet grote favoriet voor Europees barrageduel

11:00
10
Galamatch van Club Brugge tegen KAA Gent zorgt toch nog voor strubbelingen

Galamatch van Club Brugge tegen KAA Gent zorgt toch nog voor strubbelingen

10:30
7
Nieuwe coach van Eendracht Aalst Lede legt meteen de ambitie op tafel

Nieuwe coach van Eendracht Aalst Lede legt meteen de ambitie op tafel

10:19
5
Athan Devolder verklaart opvallende transfer van KSK Heist naar FC Lebbeke

Athan Devolder verklaart opvallende transfer van KSK Heist naar FC Lebbeke

10:15

Meer nieuws

Populairste artikels

Nederlandse Eredivisie

 Europa Play-offs - Finale
Ajax Ajax - Utrecht Utrecht

Nieuwste reacties

SeniorClub SeniorClub over Genk of Gent? Degryse ziet grote favoriet voor Europees barrageduel Viva Charleroi Viva Charleroi over Vers un match à huis clos pour le Standard ? "Durcir les sanctions n’est pas la solution" Demogorgon Demogorgon over 📷 Grootse parade voor Club Brugge, de tweede ster, emotionele woorden én een ... helicopter met een missie Pogi Pogi over Et maintenant, quel avenir pour Mario Kohnen ? "Trois entraîneurs différents cette saison, c'est un échec" Don Bozhinov Don Bozhinov over Sam Baro komt zélf tussen na onvrede supporters met oog op duel KAA Gent tegen KRC Genk Don Bozhinov Don Bozhinov over Spelers Genk en Club Brugge bezorgen België bliksemstart op EK U17 Sedona Sedona over Eerste afvaller bij Rode Duivels voor WK is een feit Andreas2962 Andreas2962 over Opvallende afwezigen bij Anderlecht: waar waren Coosemans, Huerta en Augustinsson? Joske89 Joske89 over Jonathan Lardot maakt het bilan op: "Dat kan je de twee blunders noemen" Futbolitis Futbolitis over Nieuwe coach van Eendracht Aalst Lede legt meteen de ambitie op tafel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved