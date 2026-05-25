Smaakmaker KSK Heist heeft verschillende troeven: "Dat zullen de fans ook gemerkt hebben"

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
KSK Heist beleefde een uitstekend seizoen en werd kampioen in Tweede Afdeling VV B. Maarten Van Campenhout was een van de spilfiguren in de promotie en mocht een mooie prijs in ontvangst nemen.

Van Campenhout werd door de fans uitgeroepen tot de beste speler van het seizoen van KSK Heist. Daarom mocht hij de Gouden Zwaan-trofee ontvangen.

Van Campenhout is vereerd

"Het is een onderscheiding die ik niet zag aankomen, maar ik voel me wel vereerd", vertelt de speler aan Het Laatste Nieuws. "Dit is een mooie erkenning."

"Ik liep op het einde van het seizoen in de match tegen Jong Antwerp een zware blessure op, waardoor ik de belangrijke matchen tegen Berchem en Bocholt moest missen. Die overige 28 matchen gaven natuurlijk ook wel een beeld over wie ik ben als voetballer."

Knieblessure

"Op het vlak van scorend vermogen boekte ik het voorbije seizoen duidelijk vooruitgang", vindt Van Campenhout. "Regelmatig gebeurde dat op stilstaande fasen. Voor de ploeg was dat meer dan eens een extra troef. De fans zullen ook gemerkt hebben dat ik in iedere match ‘mijn kop ervoor wil leggen’."

Van Campenhout liep naar eigen zeggen "een blessure aan de mediale band van de knie" op. Hij hoopt in augustus aan te kunnen sluiten op training. Daarna moet hij opnieuw een van de sterkhouders worden, maar deze keer in Eerste Afdeling VV. Heist keert na één jaar al terug naar die reeks.

