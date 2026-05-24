Echtgenote van Simon Mignolet praat over moeilijke periode in carrière: "Het ging wel heel, heel, héél ver"

Simon Mignolet neemt vandaag afscheid van Club Brugge. Onze landgenoot hangt zijn handschoenen aan de haak na een schitterende carrière. Daarin waren er ook periodes waarin het niet van een leien dakje liep.

Mignolet groeide in de laatste fase van zijn carrière uit tot een icoon van Club Brugge. Daarvoor had hij ook in doel gestaan bij Liverpool, Sunderland en Sint-Truiden. Het was in Limburg dat hij zich als jonkie voor het eerst op de kaart zette.

Mignolet moest hard op zijn eten letten

Dat leverde hem een knappe transfer op naar Sunderland, een club uit de Premier League. Van daaruit ging het naar Anfield, waar hij het doel verdedigde van het grote Liverpool. Daar waren de eisen meteen pak hoger, zag ook Jasmien Claes, de echtgenote van de (ex-)doelman.

"Het fysieke aspect vooral", vertelt Claes bij Het Laatste Nieuws. "Van Sint-Truiden naar Sunderland viel het op zich nogal mee. Maar toen hij van Sunderland naar Liverpool ging, moest hij plots heel hard op zijn eten beginnen letten."

Het was heftig

"In Liverpool móést hij onder een bepaald vetpercentage geraken. Dat was… best heftig", geeft Claes toe. "Je mag niet van een eetstoornis spreken, maar het ging wel heel, heel, héél ver. Je kan wel vet proberen verliezen, maar je moet nog wel íéts eten als je energie nodig hebt om te trainen."

Lees ook... 🎥 Kippenvel: met indrukwekkende erehaag zwaait Club Brugge Simon Mignolet uit›

Mignolet is vanaf morgen voetballer af, maar hij zal zich niet laten gaan, denkt Claes. Hij zal geen twintig kilo bijkomen. "Dat gaat, zoals ik hem ken, niet gebeuren, nee. Dat zou hij zichzelf niet kunnen aandoen. Daar is hij veel te fier voor."