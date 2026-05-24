Dit zei Wouter Vrancken na zijn laatste wedstrijd bij STVV

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Dit zei Wouter Vrancken na zijn laatste wedstrijd bij STVV
Foto: © photonews

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Wouter Vrancken nam vandaag afscheid van STVV met een driepunter tegen KV Mechelen. Dit was zijn reactie achteraf.

Lorenz Lomme

Dit zei Wouter Vrancken na zijn laatste wedstrijd bij STVV

"We hebben het seizoen in schoonheid beëindigd", wordt Vracken geciteerd door Sporza. "Als je de sfeer zag, dan was dit een magnifieke afsluiter. Het is moeilijk te beschrijven wat dit moment en deze club voor mij betekenen."

"Ik woon op fietsafstand van het stadion en weet dus wat dit inhoudt voor iedereen hier, met deze fantastische sfeer. Uiteindelijk ben ik maar een stukje van het radarwerk, ik bewonder vooral de synergie tussen de spelers en de fans."

En nu? "Wat mijn toekomst betreft ben ik niet bezig met wat komt, eerst wil ik genieten van vandaag, en dan zien we wel wat komt."

Het afscheid van Wouter Vrancken komt heel dicht bij voor STVV. Zondagavond zal hij zijn laatste wedstrijd aan het roer van de Truiense club beleven. Tegen KV Mechelen krijgt hij een mooi afscheid van de supporters en spelers.

Eerst hield hij de club afgelopen seizoen in de Jupiler Pro League. Een jaar later heeft hij Europees voetbal opnieuw naar Stayen gebracht na een prachtig seizoen waarin de Kanaries ook op de derde plaats zullen eindigen. Het mag gezegd worden: Wouter Vrancken is een van de grootste coaches van de club.

Vrancken neemt afscheid met duidelijke boodschap aan STVV-fans

Enkele uren voor zijn grote afscheid nam hij de tijd om de supporters toe te spreken. Dat deed hij via een video op sociale media. "Beste supporters, bijna anderhalf jaar geleden had ik toegezegd om voor dit project bij STVV te kiezen. Het was een beetje thuiskomen voor mij, letterlijk. Het was heel speciaal voor mij omdat ik van hier afkomstig ben. Mijn vrienden en familie zitten om de twee weken op de tribune", opende Vrancken zijn afscheidsvideo.

"Ik ben heel blij dat ik de beslissing genomen heb als je ziet van waar we komen. De Europese kwalificatie is magnifiek. Er zijn nog een paar hoogtepunten van dit seizoen die me altijd zullen bijblijven. De winst tegen Club Brugge, waar we het gevoel kregen dat we echt competitief konden zijn met de grootste clubs van België, bijvoorbeeld."

Vrancken blikt terug op seizoen dat STVV opnieuw deed leven

Toch is er één iets dat er echt uitspringt voor Vrancken. "De allermooiste herinnering, zeker als Truienaar, is hoe STVV terug leefde in Haspengouw en in de stad", zegt hij. "Hoe iedereen er opnieuw over praatte. Dat geeft de grootste voldoening voor mij van alles."

Lees ook... KV Mechelen grijpt naast Europees ticket, Wouter Vrancken krijgt heel mooi afscheid van Stayen

Voor hij het schip verlaat, wil hij de Kanaries nog iets op het hart drukken. "Als laatste wil ik nog een oproep doen. Iedereen heeft het ‘Haspengouw-gevoel’ beleefd in het stadion. Iedereen heeft kunnen zien wat het teweeg brengt op het veld. Ik zou zeggen: hou dat Haspengouw-gevoel vast naar de toekomst toe, want dan kun je grootse dingen verwezenlijken.

"Bedankt supporters. Ik ga dit seizoen nooit vergeten, net als jullie steun en hoe onvoorwaardelijk die was. Dat zal altijd een mooie herinnering blijven. Bedankt", besluit Vrancken. 

Afscheid van Vrancken wordt emotioneel op Stayen

Zijn vertrek is zeker geen financiële kwestie, dat maakte CEO Takayuki Tateishi al duidelijk. Hij zei dat de club een serieuze financiële inspanning had gedaan om hem te houden, in de vorm van een verbeterd contract. Dat Vrancken er niet op is ingegaan betekent dat hij graag een nieuw (buitenlands) avontuur wil aangaan. Waar hij volgend seizoen aan de slag gaat is nog niet duidelijk.

In totaal stond Vrancken 43 wedstrijden langs de zijlijn bij Sint-Truiden. Hij behaalde gemiddeld 1,70 punten per wedstrijd, wat een zeer goede balans is. Als speler was hij van 1997 tot 2004 actief bij de Truienaars.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
STVV
KV Mechelen
Wouter Vrancken

Meer nieuws

KV Mechelen grijpt naast Europees ticket, Wouter Vrancken krijgt heel mooi afscheid van Stayen

KV Mechelen grijpt naast Europees ticket, Wouter Vrancken krijgt heel mooi afscheid van Stayen

20:39
🎥"Het lukte maar net": Simon Mignolet had afscheid bij Club Brugge bijna gemist

🎥"Het lukte maar net": Simon Mignolet had afscheid bij Club Brugge bijna gemist

22:25
1
"Ik hoorde El Ouahdi schreeuwen": recordman van Genk getuigt Reactie

"Ik hoorde El Ouahdi schreeuwen": recordman van Genk getuigt

22:04
9
🎥 Einde in mineur voor Thorgan Hazard: rode kaart luidt afscheid in van Anderlecht

🎥 Einde in mineur voor Thorgan Hazard: rode kaart luidt afscheid in van Anderlecht

20:14
10
Gent-coach De Mil onthoudt positieve zaken van de play-offs, maar zegt wat beter moet tegen Racing Genk

Gent-coach De Mil onthoudt positieve zaken van de play-offs, maar zegt wat beter moet tegen Racing Genk

21:50
1
OHL moet vertrek sterkhouder vrezen: "Er is interesse uit Italië"

OHL moet vertrek sterkhouder vrezen: "Er is interesse uit Italië"

21:51
Afscheid van Mignolet stond centraal: Club Brugge geeft landstitel met forfaitzege tegen KAA Gent extra glans

Afscheid van Mignolet stond centraal: Club Brugge geeft landstitel met forfaitzege tegen KAA Gent extra glans

20:30
🎥 Kippenvel: met indrukwekkende erehaag zwaait Club Brugge Simon Mignolet uit

🎥 Kippenvel: met indrukwekkende erehaag zwaait Club Brugge Simon Mignolet uit

20:53
1
Trots overheerst bij KVC Westerlo in "beste seizoen ooit qua consistentie"

Trots overheerst bij KVC Westerlo in "beste seizoen ooit qua consistentie"

21:33
Gaat Antwerp door met Haroun als T1? Dit zegt hij er zelf over

Gaat Antwerp door met Haroun als T1? Dit zegt hij er zelf over

21:18
9
Echtgenote van Simon Mignolet praat over moeilijke periode in carrière: "Het ging wel heel, heel, héél ver"

Echtgenote van Simon Mignolet praat over moeilijke periode in carrière: "Het ging wel heel, heel, héél ver"

20:31
3
Werk aan de winkel voor Sibierski: Union SG tikt ontstellend zwak Anderlecht helemaal van de mat

Werk aan de winkel voor Sibierski: Union SG tikt ontstellend zwak Anderlecht helemaal van de mat

20:26
'Serie A-topclubs binden de strijd aan voor killer van Club Brugge'

'Serie A-topclubs binden de strijd aan voor killer van Club Brugge'

20:02
'Joaquin Seys pronkt op lijstje van club die dit seizoen de landstitel won'

'Joaquin Seys pronkt op lijstje van club die dit seizoen de landstitel won'

19:19
Europa is in de ban van een nieuw voetbalsprookje, mét stevige Belgische inslag

Europa is in de ban van een nieuw voetbalsprookje, mét stevige Belgische inslag

19:43
Voetbalicoon in binnen- en buitenland: Tessa Wullaert hakt belangrijke knoop door over toekomst

Voetbalicoon in binnen- en buitenland: Tessa Wullaert hakt belangrijke knoop door over toekomst

18:58
'Julien Duranville aangeboden aan Europese halvefinalist'

'Julien Duranville aangeboden aan Europese halvefinalist'

18:30
"De zwaarst mogelijke sancties": Pro League belooft Standard, Charleroi én supporters hard aan te pakken

"De zwaarst mogelijke sancties": Pro League belooft Standard, Charleroi én supporters hard aan te pakken

18:30
9
Einde van een Truiens sprookje: Wouter Vrancken neemt afscheid als een van de grootste STVV-trainers ooit

Einde van een Truiens sprookje: Wouter Vrancken neemt afscheid als een van de grootste STVV-trainers ooit

07:00
5
STVV heeft nieuwe hoofdtrainer al bijna beet: opvolger van Vrancken snel bekend

STVV heeft nieuwe hoofdtrainer al bijna beet: opvolger van Vrancken snel bekend

12:00
Anderlecht krijgt signaal van Van der Elst dat hard binnenkomt

Anderlecht krijgt signaal van Van der Elst dat hard binnenkomt

17:45
"Dan ga je echt te ver": Algemeen directeur van Charleroi verbreekt de stilte na rellen op Sclessin

"Dan ga je echt te ver": Algemeen directeur van Charleroi verbreekt de stilte na rellen op Sclessin

17:00
Van Liverpool tot Club Brugge: Sturridge, De Ketelaere en co. nemen afscheid van Mignolet met warme woorden

Van Liverpool tot Club Brugge: Sturridge, De Ketelaere en co. nemen afscheid van Mignolet met warme woorden

16:00
Iran heeft de knoop doorgehakt: tegenstander van Rode Duivels voert grote wijziging door voor WK

Iran heeft de knoop doorgehakt: tegenstander van Rode Duivels voert grote wijziging door voor WK

16:30
Lommel heeft nog heel grote plannen in de Jupiler Pro League: "Daar neem ik nu geen genoegen meer mee"

Lommel heeft nog heel grote plannen in de Jupiler Pro League: "Daar neem ik nu geen genoegen meer mee"

15:30
4
Minister van Binnenlandse Zaken reageert duidelijk op zware incidenten op Sclessin

Minister van Binnenlandse Zaken reageert duidelijk op zware incidenten op Sclessin

15:00
3
'Wouter Vrancken maakt toekomstbesluit definitief bekend'

'Wouter Vrancken maakt toekomstbesluit definitief bekend'

23/05
3
Vincent Janssen spreekt over zijn toekomst en trekt één duidelijke grens

Vincent Janssen spreekt over zijn toekomst en trekt één duidelijke grens

14:30
Voormalige doelman van Anderlecht en Genk kroont zich tot promotieheld in Nederland

Voormalige doelman van Anderlecht en Genk kroont zich tot promotieheld in Nederland

13:25
Standard, Charleroi, supporters én spelers wachten zware sancties na zwarte avond: dit zijn de gevolgen

Standard, Charleroi, supporters én spelers wachten zware sancties na zwarte avond: dit zijn de gevolgen

12:55
28
Hans Vanaken en Simon Mignolet komen met duidelijke oproep richting Club-fans

Hans Vanaken en Simon Mignolet komen met duidelijke oproep richting Club-fans

10:50
3
Heeft Antwerp er een nieuw lichtpunt bij? Talent maakt indruk bij debuut op de Bosuil

Heeft Antwerp er een nieuw lichtpunt bij? Talent maakt indruk bij debuut op de Bosuil

11:30
LIVE Club Brugge-KAA Gent: Geeft blauw-zwart zijn 20ste titel nog wat extra glans?

LIVE Club Brugge-KAA Gent: Geeft blauw-zwart zijn 20ste titel nog wat extra glans?

10:15
Echt gebeurd: video's van Doku en Guardiola himself inspireren Lommel om te promoveren naar de JPL Reactie

Echt gebeurd: video's van Doku en Guardiola himself inspireren Lommel om te promoveren naar de JPL

10:45
Vincent Kompany wil nog wat kwijt over Anderlecht na verloren Croky Cup-finale tegen Union

Vincent Kompany wil nog wat kwijt over Anderlecht na verloren Croky Cup-finale tegen Union

10:26
1
Heymans benoemt één cruciale factor die ervoor gezorgd heeft dat Genk toch nog Europa in kan Reactie

Heymans benoemt één cruciale factor die ervoor gezorgd heeft dat Genk toch nog Europa in kan

10:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

TIGERMANIA TIGERMANIA over Gaat Antwerp door met Haroun als T1? Dit zegt hij er zelf over Stefaan_82 Stefaan_82 over 🎥 Einde in mineur voor Thorgan Hazard: rode kaart luidt afscheid in van Anderlecht Vital Verheyen Vital Verheyen over STVV - KV Mechelen: 3-0 TIGERMANIA TIGERMANIA over Union SG - Anderlecht: 5-1 Goro Goro over 🎥"Het lukte maar net": Simon Mignolet had afscheid bij Club Brugge bijna gemist TCJ TCJ over Echtgenote van Simon Mignolet praat over moeilijke periode in carrière: "Het ging wel heel, heel, héél ver" EddyDeWallyvis EddyDeWallyvis over 🎥 Kippenvel: met indrukwekkende erehaag zwaait Club Brugge Simon Mignolet uit Christophe De Geyter Christophe De Geyter over Genk-coach De Mil onthoudt positieve zaken van de play-offs, maar zegt wat beter moet tegen Racing Genk What the Frog What the Frog over "Ik hoorde El Ouahdi schreeuwen": recordman van Genk getuigt L10 Oud-Heverlee Leuven fan L10 Oud-Heverlee Leuven fan over Standard, Charleroi, supporters én spelers wachten zware sancties na zwarte avond: dit zijn de gevolgen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved