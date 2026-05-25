Nieuwe coach van Eendracht Aalst Lede legt meteen de ambitie op tafel

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 1 reacties
Nieuwe coach van Eendracht Aalst Lede legt meteen de ambitie op tafel

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Jannes Tant is de nieuwe coach van Eendracht Aalst Lede. De Blankenbergenaar legt meteen de ambitie op tafel bij de traditieclub.

Lorenz Lomme

Nieuwe coach van Eendracht Aalst Lede legt meteen de ambitie op tafel

"We willen meteen in de top vijf meedraaien", laat Jannes Tant verstaan bij Het Laatste Nieuws. 

"Het is een traditieclub, die de laatste jaren laten zien heeft dat ze hogerop wil", vervolgt hij. "Ik kon me in het nieuwe project best vinden. Mijn ambities stroken met die van de club om zo snel mogelijk naar boven te kijken."

"Er werden al heel wat spelers met naam en faam uit hogere afdelingen aangetrokken. Het zal zaak zijn om de competitie goed aan te vangen en tot het einde van het seizoen mee te doen voor de prijzen."

"En ook in de beker willen we zo ver mogelijk geraken, maar samen met mijn staf moet ik een balans vinden dat de competitie niet met blessures wordt aangevat."

Aernout Van Lindt

Eendracht Aalst Lede heeft nieuwe coach in huis gehaald

"Jannes Tant (54) is de nieuwe hoofdcoach van Eendracht Aalst Lede. De West-Vlaming was het laatst actief bij Royal Knokke FC, waarmee hij zowel in 2024 als 2025 de beste Vlaamse amateurclub werd", aldus Eendracht Aalst Lede in een persbericht dat verspreid werd via onder meer de sociale media en Facebook.

"Eerder was Tant aan de slag bij onder meer Racing Gent, Hoek en de beloften van Club Brugge. Er werd een overeenkomst gesloten voor de volgende twee seizoenen. Welkom bij Den Iendracht en veel succes Jannes!", klinkt het hoopvol. Met Tant halen ze een coach in huis die het klappen van de zweep binnen de Amateurklassen zeer goed kent.

Coach Dave De Herdt trekt niet mee naar het hogere niveau met Eendracht Aalst Lede. De club maakte het nieuws officieel bekend en kiest dus voor een nieuwe sportieve koers. Niet alleen moet Aalst een nieuwe trainer vinden, de club moet vooral bewijzen dat het eindelijk een duurzaam project kan uitbouwen.

Met Yannick De Rouck stelde de club woensdag zijn nieuwe algemeen manager voor. De gewezen topspits van SK Terjoden-Welle, die overkomt van telecombedrijf Telenet, zal een voltijdse functie bekleden weet Het Nieuwsblad.

Eendracht Aalst Lede heeft nieuwe algemeen manager

“Als kind heb ik altijd in de jeugd van Eendracht Aalst gevoetbald en ik ben ook nadien altijd fan gebleven. Ik werd gepolst door voorzitter Guy Valckenier en Jurgen Sonck van de sportieve cel. Ik was destijds aanvoerder van SK Terjoden-Welle, waar Guy voorzitter was, en we bouwden een goede band op."

"Jurgen Sonck kende ik via het bedrijfsleven en via zijn club Olympic Burst, waar ik nog als trainer en sportief manager actief was. Ik praatte evenwel ook met de andere ondersteuners van de club, want ik wou dat mijn aanstelling breedgedragen werd."

Wat brengt de toekomst voor Eendracht Aalst Lede?

"Ik merkte een enorm enthousiasme bij alle ondersteuners en besloot de uitdaging aan te gaan. Voor alle duidelijkheid: ik besef dat dit geen nine-to-five-job is.", aldus De Rouck bij zijn aanstelling als nieuwe algemeen manager.

Er gaat werk gemaakt worden van de uitbouw van het vrouwenvoetbal, er wordt gewerkt aan een stadiondossier en er moet natuurlijk ook sportief doorgroei komen. Is de start van het nieuwe Eendracht Aalst Lede nu eindelijk echt begonnen? "Hier heerst een gezonde visie", besloot De Rouck nog hoopvol over wat er de komende jaren nog allemaal kan komen.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
3e amateurliga A
3e amateurliga A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Eendracht Aalst
Eendracht Aalst Lede

Meer nieuws

Smaakmaker KSK Heist heeft verschillende troeven: "Dat zullen de fans ook gemerkt hebben"

Smaakmaker KSK Heist heeft verschillende troeven: "Dat zullen de fans ook gemerkt hebben"

12:20
Geen spanning voor de Speler van het Jaar... en voor de Gouden Schoen?

Geen spanning voor de Speler van het Jaar... en voor de Gouden Schoen?

12:15
STVV heeft nieuwe hoofdtrainer al bijna beet: opvolger van Vrancken snel bekend

STVV heeft nieuwe hoofdtrainer al bijna beet: opvolger van Vrancken snel bekend

11:46
1
Eerste afvaller bij Rode Duivels voor WK is een feit

Eerste afvaller bij Rode Duivels voor WK is een feit

11:45
1
"Ik ben niet eens een diepe spits": deze speler werd helemaal onverwacht topschutter in de lagere reeksen

"Ik ben niet eens een diepe spits": deze speler werd helemaal onverwacht topschutter in de lagere reeksen

11:15
Genk of Gent? Degryse ziet grote favoriet voor Europees barrageduel

Genk of Gent? Degryse ziet grote favoriet voor Europees barrageduel

11:00
4
Galamatch van Club Brugge tegen KAA Gent zorgt toch nog voor strubbelingen

Galamatch van Club Brugge tegen KAA Gent zorgt toch nog voor strubbelingen

10:30
4
Athan Devolder verklaart opvallende transfer van KSK Heist naar FC Lebbeke

Athan Devolder verklaart opvallende transfer van KSK Heist naar FC Lebbeke

10:15
Taravel snoeihard na wanprestatie van Anderlecht tegen Union SG

Taravel snoeihard na wanprestatie van Anderlecht tegen Union SG

10:00
3
Vanavond uitreiking Pro League Awards: dit zijn de genomineerden

Vanavond uitreiking Pro League Awards: dit zijn de genomineerden

09:30
1
Na het missen van de landstitel: Union heeft besluit genomen over David Hubert

Na het missen van de landstitel: Union heeft besluit genomen over David Hubert

09:00
4
Argentinië houdt zijn hart vast voor WK nadat Lionel Messi zelf wissel vraagt

Argentinië houdt zijn hart vast voor WK nadat Lionel Messi zelf wissel vraagt

08:50
Veiling van collectie van Jean-Marie Pfaff brengt een fortuin op

Veiling van collectie van Jean-Marie Pfaff brengt een fortuin op

08:30
7
Ait El Hadj viert doelpunt tegen Anderlecht niet en heeft daar uitleg voor

Ait El Hadj viert doelpunt tegen Anderlecht niet en heeft daar uitleg voor

07:30
3
Vanderbiest weet waar het fout gelopen is voor KVM én praat over zijn toekomst

Vanderbiest weet waar het fout gelopen is voor KVM én praat over zijn toekomst

07:00
4
🎥"Het lukte maar net": Simon Mignolet had afscheid bij Club Brugge bijna gemist

🎥"Het lukte maar net": Simon Mignolet had afscheid bij Club Brugge bijna gemist

22:25
2
"Ik hoorde El Ouahdi schreeuwen": recordman van Genk getuigt Reactie

"Ik hoorde El Ouahdi schreeuwen": recordman van Genk getuigt

22:04
9
Gent-coach De Mil onthoudt positieve zaken van de play-offs, maar zegt wat beter moet tegen Racing Genk

Gent-coach De Mil onthoudt positieve zaken van de play-offs, maar zegt wat beter moet tegen Racing Genk

21:50
15
Dit zei Wouter Vrancken na zijn laatste wedstrijd bij STVV

Dit zei Wouter Vrancken na zijn laatste wedstrijd bij STVV

22:15
OHL moet vertrek sterkhouder vrezen: "Er is interesse uit Italië"

OHL moet vertrek sterkhouder vrezen: "Er is interesse uit Italië"

21:51
1
Trots overheerst bij KVC Westerlo in "beste seizoen ooit qua consistentie"

Trots overheerst bij KVC Westerlo in "beste seizoen ooit qua consistentie"

21:33
Gaat Antwerp door met Haroun als T1? Dit zegt hij er zelf over

Gaat Antwerp door met Haroun als T1? Dit zegt hij er zelf over

21:18
12
Afscheid van Mignolet stond centraal: Club Brugge geeft landstitel met forfaitzege tegen KAA Gent extra glans

Afscheid van Mignolet stond centraal: Club Brugge geeft landstitel met forfaitzege tegen KAA Gent extra glans

20:30
🎥 Kippenvel: met indrukwekkende erehaag zwaait Club Brugge Simon Mignolet uit

🎥 Kippenvel: met indrukwekkende erehaag zwaait Club Brugge Simon Mignolet uit

20:53
1
KV Mechelen grijpt naast Europees ticket, Wouter Vrancken krijgt heel mooi afscheid van Stayen

KV Mechelen grijpt naast Europees ticket, Wouter Vrancken krijgt heel mooi afscheid van Stayen

20:39
Echtgenote van Simon Mignolet praat over moeilijke periode in carrière: "Het ging wel heel, heel, héél ver"

Echtgenote van Simon Mignolet praat over moeilijke periode in carrière: "Het ging wel heel, heel, héél ver"

20:31
3
Werk aan de winkel voor Sibierski: Union SG tikt ontstellend zwak Anderlecht helemaal van de mat

Werk aan de winkel voor Sibierski: Union SG tikt ontstellend zwak Anderlecht helemaal van de mat

20:26
🎥 Einde in mineur voor Thorgan Hazard: rode kaart luidt afscheid in van Anderlecht

🎥 Einde in mineur voor Thorgan Hazard: rode kaart luidt afscheid in van Anderlecht

20:14
18
'Serie A-topclubs binden de strijd aan voor killer van Club Brugge'

'Serie A-topclubs binden de strijd aan voor killer van Club Brugge'

20:02
Europa is in de ban van een nieuw voetbalsprookje, mét stevige Belgische inslag

Europa is in de ban van een nieuw voetbalsprookje, mét stevige Belgische inslag

19:43
'Joaquin Seys pronkt op lijstje van club die dit seizoen de landstitel won'

'Joaquin Seys pronkt op lijstje van club die dit seizoen de landstitel won'

19:19
Voetbalicoon in binnen- en buitenland: Tessa Wullaert hakt belangrijke knoop door over toekomst

Voetbalicoon in binnen- en buitenland: Tessa Wullaert hakt belangrijke knoop door over toekomst

18:58
"De zwaarst mogelijke sancties": Pro League belooft Standard, Charleroi én supporters hard aan te pakken

"De zwaarst mogelijke sancties": Pro League belooft Standard, Charleroi én supporters hard aan te pakken

18:30
19
'Julien Duranville aangeboden aan Europese halvefinalist'

'Julien Duranville aangeboden aan Europese halvefinalist'

18:30
Anderlecht krijgt signaal van Van der Elst dat hard binnenkomt

Anderlecht krijgt signaal van Van der Elst dat hard binnenkomt

17:45
"Dan ga je echt te ver": Algemeen directeur van Charleroi verbreekt de stilte na rellen op Sclessin

"Dan ga je echt te ver": Algemeen directeur van Charleroi verbreekt de stilte na rellen op Sclessin

17:00

Meer nieuws

Populairste artikels

3e amateurliga A

 Speeldag 30
Elene-Grotenberge Elene-Grotenberge 3-0 ST-Denijs Sport ST-Denijs Sport
WS Lauwe WS Lauwe 0-2 SV Rumbeke SV Rumbeke
Berlare Berlare 0-6 Eendracht Aalst Eendracht Aalst
Huldenberg Huldenberg 1-1 KVE Drongen KVE Drongen
Humbeek FC Humbeek FC 2-1 Blankenberge Blankenberge
Olsa Brakel Olsa Brakel 3-1 Erpe-Mere United Erpe-Mere United
Sassp. Boezinge Sassp. Boezinge 2-2 Tempo Overijse Tempo Overijse
Wambeek-Ternat Wambeek-Ternat 1-5 Appelterre-Eichem Appelterre-Eichem

Nieuwste reacties

filip.dhose filip.dhose over Eerste afvaller bij Rode Duivels voor WK is een feit Goro Goro over Genk of Gent? Degryse ziet grote favoriet voor Europees barrageduel Strider Strider over Gaat Antwerp door met Haroun als T1? Dit zegt hij er zelf over Bork Bork over Na het missen van de landstitel: Union heeft besluit genomen over David Hubert Goro Goro over Ait El Hadj viert doelpunt tegen Anderlecht niet en heeft daar uitleg voor Bork Bork over Vanavond uitreiking Pro League Awards: dit zijn de genomineerden stefaanblauwzwart stefaanblauwzwart over Club Brugge - KAA Gent: 5-0 Bartjen Bartjen over 🎥 Derde promovendus voor de Jupiler Pro League houdt veldbestorming ... op het veld van de tegenstander IXL IXL over Galamatch van Club Brugge tegen KAA Gent zorgt toch nog voor strubbelingen de zwerte maan de zwerte maan over Taravel snoeihard na wanprestatie van Anderlecht tegen Union SG Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved