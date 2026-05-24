"De zwaarst mogelijke sancties": Pro League belooft Standard, Charleroi én supporters hard aan te pakken

De CEO van de Pro League eist zware sancties en wil meerdere supporters uit de stadions bannen. Nieuwe maatregelen worden onderzocht.

Het Belgische voetbal werd besmeurd door zware incidenten tijdens de Waalse derby tussen Standard en Sporting Charleroi op Sclessin. Sinds de rellen worden meerdere sancties overwogen tegen betrokken supporters, maar ook tegen Standard en Charleroi.

Pro League-CEO Lorin Parys was zondag op een persconferentie bij persagentschap Belga bijzonder scherp voor de incidenten. Hij vindt dat het geweld de voetbalcontext overstijgt en eist stevige maatregelen om te vermijden dat zulke taferelen zich nog herhalen in Belgische stadions.

“Amokmakers riskeren tien jaar stadionverbod”

“Ik ben het beu dat een groep idioten ons voetbal gijzelt. We zullen volgende week met beide clubs praten om gepaste maatregelen te nemen. Intussen riskeren de amokmakers tien jaar stadionverbod. Wedstrijden achter gesloten deuren, drie wedstrijden zonder bezoekende supporters en boetes.”

Zoals verwacht riskeren beide clubs dus zware sancties. “We vragen aan het bondsparket de zwaarst mogelijke straffen, want dit heeft simpelweg niets met voetbal te maken, maar alles met pure criminaliteit.”

De Pro League-baas had het ook over nieuwe maatregelen die momenteel worden onderzocht om relschoppers makkelijker op te sporen en hen langdurig uit de stadions te weren. Parys vindt dat de huidige middelen niet langer volstaan om alle verantwoordelijken snel te identificeren. Er lopen gesprekken met de autoriteiten om de controles te versterken.



Nieuwe camera’s?

“Op onze vraag werkt de federale regering daar momenteel aan. We steunen dat initiatief om dit soort hooligans definitief uit het voetbal te bannen. In de toekomst zou het bijvoorbeeld mogelijk worden om camerabeelden na wedstrijden door private veiligheidsfirma’s te laten gebruiken om de daders te identificeren.”