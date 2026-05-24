"De zwaarst mogelijke sancties": Pro League belooft Standard, Charleroi én supporters hard aan te pakken

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
"De zwaarst mogelijke sancties": Pro League belooft Standard, Charleroi én supporters hard aan te pakken

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

De CEO van de Pro League eist zware sancties en wil meerdere supporters uit de stadions bannen. Nieuwe maatregelen worden onderzocht.

Het Belgische voetbal werd besmeurd door zware incidenten tijdens de Waalse derby tussen Standard en Sporting Charleroi op Sclessin. Sinds de rellen worden meerdere sancties overwogen tegen betrokken supporters, maar ook tegen Standard en Charleroi.

Pro League-CEO Lorin Parys was zondag op een persconferentie bij persagentschap Belga bijzonder scherp voor de incidenten. Hij vindt dat het geweld de voetbalcontext overstijgt en eist stevige maatregelen om te vermijden dat zulke taferelen zich nog herhalen in Belgische stadions.

“Amokmakers riskeren tien jaar stadionverbod”

“Ik ben het beu dat een groep idioten ons voetbal gijzelt. We zullen volgende week met beide clubs praten om gepaste maatregelen te nemen. Intussen riskeren de amokmakers tien jaar stadionverbod. Wedstrijden achter gesloten deuren, drie wedstrijden zonder bezoekende supporters en boetes.”

Zoals verwacht riskeren beide clubs dus zware sancties. “We vragen aan het bondsparket de zwaarst mogelijke straffen, want dit heeft simpelweg niets met voetbal te maken, maar alles met pure criminaliteit.”

De Pro League-baas had het ook over nieuwe maatregelen die momenteel worden onderzocht om relschoppers makkelijker op te sporen en hen langdurig uit de stadions te weren. Parys vindt dat de huidige middelen niet langer volstaan om alle verantwoordelijken snel te identificeren. Er lopen gesprekken met de autoriteiten om de controles te versterken.

Lees ook... "Dan ga je echt te ver": Algemeen directeur van Charleroi verbreekt de stilte na rellen op Sclessin

Nieuwe camera’s?

“Op onze vraag werkt de federale regering daar momenteel aan. We steunen dat initiatief om dit soort hooligans definitief uit het voetbal te bannen. In de toekomst zou het bijvoorbeeld mogelijk worden om camerabeelden na wedstrijden door private veiligheidsfirma’s te laten gebruiken om de daders te identificeren.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Charleroi
Standard

Meer nieuws

"Dan ga je echt te ver": Algemeen directeur van Charleroi verbreekt de stilte na rellen op Sclessin

"Dan ga je echt te ver": Algemeen directeur van Charleroi verbreekt de stilte na rellen op Sclessin

17:00
Minister van Binnenlandse Zaken reageert duidelijk op zware incidenten op Sclessin

Minister van Binnenlandse Zaken reageert duidelijk op zware incidenten op Sclessin

15:00
3
LIVE Forbs zet Club halfweg de eerste helft op voorsprong tegen Gent Live

LIVE Forbs zet Club halfweg de eerste helft op voorsprong tegen Gent

19:05
LIVE: STVV op voorsprong tegen KV Mechelen Live

LIVE: STVV op voorsprong tegen KV Mechelen

19:04
Voetbalicoon in binnen- en buitenland: Tessa Wullaert hakt belangrijke knoop door over toekomst

Voetbalicoon in binnen- en buitenland: Tessa Wullaert hakt belangrijke knoop door over toekomst

18:58
Standard, Charleroi, supporters én spelers wachten zware sancties na zwarte avond: dit zijn de gevolgen

Standard, Charleroi, supporters én spelers wachten zware sancties na zwarte avond: dit zijn de gevolgen

12:55
23
LIVE: Union SG en Anderlecht op zoek naar goals Live

LIVE: Union SG en Anderlecht op zoek naar goals

18:34
'Julien Duranville aangeboden aan Europese halvefinalist'

'Julien Duranville aangeboden aan Europese halvefinalist'

18:30
🎥 Standard-Charleroi ontspoort volledig: na affluiten wordt Sclessin plots een slagveld

🎥 Standard-Charleroi ontspoort volledig: na affluiten wordt Sclessin plots een slagveld

09:20
26
Anderlecht krijgt signaal van Van der Elst dat hard binnenkomt

Anderlecht krijgt signaal van Van der Elst dat hard binnenkomt

17:45
Iran heeft de knoop doorgehakt: tegenstander van Rode Duivels voert grote wijziging door voor WK

Iran heeft de knoop doorgehakt: tegenstander van Rode Duivels voert grote wijziging door voor WK

16:30
Van Liverpool tot Club Brugge: Sturridge, De Ketelaere en co. nemen afscheid van Mignolet met warme woorden

Van Liverpool tot Club Brugge: Sturridge, De Ketelaere en co. nemen afscheid van Mignolet met warme woorden

16:00
1
Lommel heeft nog heel grote plannen in de Jupiler Pro League: "Daar neem ik nu geen genoegen meer mee"

Lommel heeft nog heel grote plannen in de Jupiler Pro League: "Daar neem ik nu geen genoegen meer mee"

15:30
1
Vincent Janssen spreekt over zijn toekomst en trekt één duidelijke grens

Vincent Janssen spreekt over zijn toekomst en trekt één duidelijke grens

14:30
🎥 Wouter Vrancken spreekt STVV-supporters toe en heeft nog laatste duidelijke boodschap

🎥 Wouter Vrancken spreekt STVV-supporters toe en heeft nog laatste duidelijke boodschap

13:50
Voormalige doelman van Anderlecht en Genk kroont zich tot promotieheld in Nederland

Voormalige doelman van Anderlecht en Genk kroont zich tot promotieheld in Nederland

13:25
Heeft Antwerp er een nieuw lichtpunt bij? Talent maakt indruk bij debuut op de Bosuil

Heeft Antwerp er een nieuw lichtpunt bij? Talent maakt indruk bij debuut op de Bosuil

11:30
STVV heeft nieuwe hoofdtrainer al bijna beet: opvolger van Vrancken snel bekend

STVV heeft nieuwe hoofdtrainer al bijna beet: opvolger van Vrancken snel bekend

12:00
Heymans benoemt één cruciale factor die ervoor gezorgd heeft dat Genk toch nog Europa in kan Reactie

Heymans benoemt één cruciale factor die ervoor gezorgd heeft dat Genk toch nog Europa in kan

10:20
Echt gebeurd: video's van Doku en Guardiola himself inspireren Lommel om te promoveren naar de JPL Reactie

Echt gebeurd: video's van Doku en Guardiola himself inspireren Lommel om te promoveren naar de JPL

10:45
Hans Vanaken en Simon Mignolet komen met duidelijke oproep richting Club-fans

Hans Vanaken en Simon Mignolet komen met duidelijke oproep richting Club-fans

10:50
3
Hayen kritisch ondanks zege: "We gingen opnieuw inzakken" Reactie

Hayen kritisch ondanks zege: "We gingen opnieuw inzakken"

09:30
LIVE Club Brugge-KAA Gent: Geeft blauw-zwart zijn 20ste titel nog wat extra glans?

LIVE Club Brugge-KAA Gent: Geeft blauw-zwart zijn 20ste titel nog wat extra glans?

10:15
Vincent Kompany wil nog wat kwijt over Anderlecht na verloren Croky Cup-finale tegen Union

Vincent Kompany wil nog wat kwijt over Anderlecht na verloren Croky Cup-finale tegen Union

10:26
1
Mazzu vat seizoen van OHL pijnlijk samen na nieuwe nederlaag tegen RC Genk Reactie

Mazzu vat seizoen van OHL pijnlijk samen na nieuwe nederlaag tegen RC Genk

08:40
Franky Van der Elst is wel heel duidelijk: "Als hij straks geen Profvoetballer van het Jaar wordt..."

Franky Van der Elst is wel heel duidelijk: "Als hij straks geen Profvoetballer van het Jaar wordt..."

09:50
Bayern München wint na landstitel ook Duitse beker: Kompany en Kane komen met veelzeggende reacties

Bayern München wint na landstitel ook Duitse beker: Kompany en Kane komen met veelzeggende reacties

08:50
Eden Hazard zal ook aanwezig zijn op het WK: voormalige Rode Duivel geeft uitleg

Eden Hazard zal ook aanwezig zijn op het WK: voormalige Rode Duivel geeft uitleg

08:20
2
Genk viert kwalificatie voor barrage én twee recordmannen tegen OH Leuven Reactie

Genk viert kwalificatie voor barrage én twee recordmannen tegen OH Leuven

23:59
7
Einde van een Truiens sprookje: Wouter Vrancken neemt afscheid als een van de grootste STVV-trainers ooit

Einde van een Truiens sprookje: Wouter Vrancken neemt afscheid als een van de grootste STVV-trainers ooit

07:00
5
Cijfers maken het pijnlijk duidelijk voor KAA Gent én Union SG: hier rammelde het om doelstellingen te halen Analyse

Cijfers maken het pijnlijk duidelijk voor KAA Gent én Union SG: hier rammelde het om doelstellingen te halen

06:00
3
Racing Genk doet het dan toch! Limburgers mogen zich na overwinning in Leuven opmaken voor barragewedstrijd

Racing Genk doet het dan toch! Limburgers mogen zich na overwinning in Leuven opmaken voor barragewedstrijd

22:43
Afscheidnemend Antwerp sluit wisselvallig seizoen af met zege tegen Westerlo

Afscheidnemend Antwerp sluit wisselvallig seizoen af met zege tegen Westerlo

22:51
3
Onmiddellijk de knoop doorgehakt: trainer Yannick Ferrera vertrekt bij Dender na degradatie

Onmiddellijk de knoop doorgehakt: trainer Yannick Ferrera vertrekt bij Dender na degradatie

22:15
2
OH Leuven en Den Dreef nemen gepast afscheid van kapitein na 254 wedstrijden Reactie

OH Leuven en Den Dreef nemen gepast afscheid van kapitein na 254 wedstrijden

21:25
2
Vincent Kompany zet in DFB-Pokal ultieme kers op de taart in grand cru-seizoen met Bayern München

Vincent Kompany zet in DFB-Pokal ultieme kers op de taart in grand cru-seizoen met Bayern München

22:10

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 2-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 3-0 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 1-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Ybkersca Ybkersca over Union SG - Anderlecht: 3-0 Madeiros Madeiros over Club Brugge - KAA Gent: 2-0 André Coenen André Coenen over Standard, Charleroi, supporters én spelers wachten zware sancties na zwarte avond: dit zijn de gevolgen Swakken Swakken over RWDM krijgt geen proflicentie en degradeert alsnog naar Eerste Nationale, reddingsboei voor Club NXT? Andreas2962 Andreas2962 over Michel Wuyts is zeer streng voor Marc Coucke: "Dan kan je beter zwijgen" TCJ TCJ over Jonathan Lardot is heel duidelijk over rode kaart voor Killian Sardella King of Highbury King of Highbury over Liverpool FC - Brentford: 1-1 Cloggy@Bxl Cloggy@Bxl over Minister van Binnenlandse Zaken reageert duidelijk op zware incidenten op Sclessin Birger J. Birger J. over Hans Vanaken en Simon Mignolet komen met duidelijke oproep richting Club-fans Goro Goro over Van Liverpool tot Club Brugge: Sturridge, De Ketelaere en co. nemen afscheid van Mignolet met warme woorden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved