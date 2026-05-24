Standard, Charleroi, supporters én spelers wachten zware sancties na zwarte avond: dit zijn de gevolgen

De chaos na Standard-Charleroi krijgt ongetwijfeld een zwaar staartje. Politie en bondsparket openen een onderzoek, met mogelijke sancties voor clubs, spelers en supporters.

Zaterdagavond was een zwarte dag voor het Waalse voetbal. Standard nam het op tegen Charleroi in de derby en er stond heel wat op het spel. Als de Rouches wonnen, waren ze zeker van een barrageduel tegen de vijfde uit de Champions' Play-offs voor Europees voetbal.

Maar de Rouches verloren met 0-2 na doelpunten van Jakob Romsaas en Antoine Bernier. Na affluiten liep het helemaal mis toen Charleroi-spelers met hun vlag gingen vieren op Sclessin. Een Standard-fan liep het veld af om de vlag af te pakken en nadien gingen de poppen aan het dansen.

De supporter probeerde terug te keren naar waar hij vandaan kwam, maar enkele Charleroi-spelers hadden hem meteen goed te pakken. Carolo-fans probeerden Standard-fans te bereiken terwijl er nog meer thuissupporters op het veld geraakten. Ook buiten het stadion was er nog wat gaande na afloop. U kunt alles over de gebeurtenissen lezen in ons uitgebreid artikel.

Standard en Charleroi wachten zware gevolgen

De gevolgen zullen voor alle partijen enorm zijn, daar mag u zeker van zijn. Volgens La Dernière Heure heeft de politie van Luik alvast een onderzoek geopend na de incidenten. Er werden al zes personen administratief aangehouden.

Vier agenten raakten lichtgewond. De politie wil nu supporters vervolgen, maar ook spelers die zich schuldig maakten aan strafbare feiten. Over welke spelers het juist gaat is voorlopig niet geweten, maar LDH noemt de naam van Charleroi-doelman Mohamed Koné, die zich schuldig zou gemaakt hebben aan provocatie. Het onderzoek van de politie zal sowieso enkele dagen in beslag nemen.



Naast de politie gaat ook het bondsparket zich logischerwijs met de zaak moeien. Bondsprocureur Ebe Verhaegen moet binnen de week een disciplinaire procedure opstarten. De algemene verwachting is dat ook het bondsparket spelers individueel straft, maar ook de clubs.

Standard zal een serieuze straf krijgen die financieel pijn doet, net als Charleroi. Verder lijkt het logisch dat de Rouches minstens een wedstrijd achter gesloten deuren moeten afwerken. Het is ook bijna ondenkbaar dat er tijdens de komende edities van de Waalse derby nog uitsupporters mogen aanwezig zijn.