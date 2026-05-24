Van Liverpool tot Club Brugge: Sturridge, De Ketelaere en co. nemen afscheid van Mignolet met warme woorden

Brandon Morren, voetbaljournalist
Simon Mignolet speelt zondag zijn allerlaatste wedstrijd. Ondertussen lopen de eerbetonen al binnen. Ex-ploegmaats spreken met veel bewondering over de doelman én de mens achter de carrière.

Simon Mignolet hangt zijn handschoenen aan de haak. Zondagavond speelt hij de laatste wedstrijd uit zijn carrière. Samen met Club Brugge neemt hij het op tegen KAA Gent, en dat terwijl de landstitel al sinds donderdag binnen is. Op die manier kan de doelman goed genieten van zijn laatste momenten tussen de palen, zonder dat er veel druk op staat.

Ondertussen namen enkele voormalige ploegmaats van Mignolet de tijd om hem te eren voor zijn prachtige carrière. Dat deden ze via DAZN. "Hij is een legende. Ik vond hem geweldig als ploegmaat", zegt Daniel Sturridge, die met Mignolet samenspeelde bij Liverpool. 

"Tijdens zijn periode bij Liverpool heeft hij enkele ongelooflijke reddingen gemaakt en ook bij Sunderland was het moeilijk om tegen hem te scoren. We zaten soms naast elkaar op het vliegtuig en hij was een heel slimme man. Ik wil hem het allerbeste wensen voor de toekomst na zo’n fantastische carrière", besluit de Engelsman.

Charles De Ketelaere had ook een boodschap voor hem. Mignolet zal hem ongetwijfeld veel geholpen hebben toen hij als jong talent furore begon te maken in de JPL. "Hey Simon, het is bijna je laatste wedstrijd. Ik wil je daar veel succes en plezier mee wensen. Geniet van het mooie eerbetoon dat je dik verdiend hebt na zo’n fantastische carrière. Ik wil nog zegen dat het een grote eer was om met jou te mogen spelen."

"Simon… Als ge op een ander zijn ei zit, zijde ne koekoek…", opende Frank Boeckx volgens DAZN. "Gelukkig ben jij geen koekoek gebleken. Prachtcarrière gemaakt en prachtmens daarentegen wel gebleken."

Tensloot had ook Mats Rits mooie woorden voor zijn ex-ploegmaat. "Wat een carrière Simon, de op en top prof. Altijd een beest op training, elke dag op en naast het veld. Maar ook vooral een heel fijne kerel die ik nog steeds denk ik een goeie vriend mag noemen."

