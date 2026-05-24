🎥 Kippenvel: met indrukwekkende erehaag zwaait Club Brugge Simon Mignolet uit

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
Simon Mignolet (38) speelde vandaag zijn laatste wedstrijd als profvoetballer. Hij werd voor de wedstrijd tegen KAA Gent uitgebreid in de bloemetjes gezet. Bij zijn applauswissel vormden zijn collega's van Club een erehaag.

Het zijn onvergetelijke beelden. Voor de wedstrijd hielden Mignolet en heel wat fans in Jan Breydel het niet droog. Op het grote scherm in het stadion werden beelden afgespeeld met een boodschap van ex-collega's, waaronder Virgil van Dijk en Steven Gerrard. Voorzitter Bart Verhaeghe bedankte zijn keeper uitgebreid.

Club Brugge won de wedstrijd eenvoudig met 5-0, maar voor velen was dat bijzaak. Dit was de avond van Simon Mignolet. Het respect was op alle banken te voelen en dat werd bij zijn applauswissel nog maar eens duidelijk. 

Toen Mignolet naar de kant ging vormden zowel de spelers van Club Brugge als die van KAA Gent een erehaag om Mignolet uit te zwaaien. Daarbij werden de nodige knuffels en schouderkloppen uitgedeeld, terwijl het hele stadion de naam van Mignolet scandeerde.



Kapiteinsband

De kapiteinsband gaf Mignolet een laatste keer door, aan Brandon Mechele. Zijn carrière zit erop en wat een avontuur is het geweest. Sint-Truiden, Sunderland, Liverpool en Club Brugge zijn Mignolet dankbaar.

Hij was niet alleen een uitstekende doelman, maar ook een gentleman, een voorbeeld, een leider. Mignolet won onder meer vijf Belgische titels en de Champions League, maar zal niet alleen om zijn prijzen herinnerd worden.

Echtgenote van Simon Mignolet praat over moeilijke periode in carrière: "Het ging wel heel, heel, héél ver"

